В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева - 16.05.2025 Украина.ру
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В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева
В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева - 16.05.2025 Украина.ру
В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева
В Стамбуле проходят первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Первый раунд длился менее двух часов, в настоящее время объявлена пауза. Информацию с места передает корреспондент информационного агентства РИА Новости
2025-05-16T15:34
2025-05-16T15:45
эксклюзив
россия
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
cnn
мид
rt
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Украинская делегация прибыла на переговоры в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари. Американский лидер отчитал его за несоблюдение протокола на что Владимир Зеленский сказал, быть в костюме во время войны для него было бы очень странно, ведь "времена изменились".Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров.Перед началом встречи Зеленский заявил, что если сегодня Россия откажется поддержать соглашение о 30-дневном прекращении огня, это будет свидетельствовать о нежелании президента РФ Владимира Путина завершить войну. И тогда, подчеркнул главарь киевского режима, нужно ужесточить антироссийские санкции.Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков уточнил, что российская переговорная команда на постоянной связи с президентом, Путин получает всю информацию в режиме онлайн. Также Песков отметил, что глава государства в пятницу, 16 мая, проведет международный телефонный разговор.Параллельно американское издание CNN сообщило, что Трамп не исключает возможности провести телефонный разговор с российским коллегой для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Прокомментировал глава Белого дома и потенциальную личную встречу с Путиным."Мы должны встретиться, и мы встретимся. Я думаю, что мы решим это, а может быть и нет. По меньшей мере, узнаем. Если мы не решим это, будет очень интересно", - сказал президент США.Тем временем мировые СМИ уже дают оценки еще не окончившимся переговорам Россия-Украина. Так, например, тот же CNN отметил, что "хотя лидеры обеих стран не присутствуют, то, что обе стороны вообще находятся в зале вместе, имеет большое значение, поскольку прекращение огня является главным приоритетом для Украины".Другое американское издание - Bloomberg - обратило внимание на то, что "у Украины заканчиваются запасы оружия и боеприпасов, поскольку администрация Трампа отказывается отправлять больше, и изо всех сил пытается соблюсти свои квоты на набор персонала".Французская газета Le Parisien добавила, что "Украина надеется, что сможет договориться о прямой встрече между президентом Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров, запланированных между двумя сторонами в Стамбуле".Параллельно глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал в соцсетях, что нынешние переговоры в Стамбуле якобы не имеют ничего общего с прошедшими в 2022 году. Однако Москва настаивает, что разговор не может быть начат с начала, а только продолжен. И именно на тех условиях, которые тогда были достигнуты.Весной 2022 года, то есть почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина начали вести переговоры. Стамбульский раунд был наиболее результативным, тогда стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Согласно этому документу, Киев обязывался соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать в НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.Однако подписи поставить так и не удалось, а позже глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте - член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, глава украинской делегации на стамбульских переговорах-2022 Давид Арахамия заявил, что военные действия в стране могли завершиться еще весной 2022-го. Однако премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".Кремль многократно подчеркивал, что готов к переговорам, однако Киев то соглашался, то отказывался, пока Зеленский сам себе законодательно не запретил разговаривать с российским лидером.В декабре прошлого года администрация президента Турции сообщила, что мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны.Все последние дни Киев под руководством европейской "коалиции желающих" пытался манипулировать Москвой, чтобы получить передышку на фронте и люфт на перевооружение, однако в ночь на 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. Лидер РФ подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу с Украиной, и сделал Киеву новое предложение: встретиться в Стамбуле 15 мая.
https://ukraina.ru/20250513/my-ne-liviya-sanktsiy-ne-boimsya-aleksandr-ionov-o-tom-pochemu-zapad-vystavlyaet-rf-ubiytsey-passazhirov-1063101431.html
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эксклюзив, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, cnn, мид, rt, переговоры
Эксклюзив, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, CNN, МИД, RT, переговоры

В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева

15:34 16.05.2025 (обновлено: 15:45 16.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В Стамбуле проходят первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Первый раунд длился менее двух часов, в настоящее время объявлена пауза. Информацию с места передает корреспондент информационного агентства РИА Новости
Украинская делегация прибыла на переговоры в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари. Американский лидер отчитал его за несоблюдение протокола на что Владимир Зеленский сказал, быть в костюме во время войны для него было бы очень странно, ведь "времена изменились".
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Переговоры России и Украины в Стамбуле
Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Переговоры России и Украины в Стамбуле

Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что у украинской делегации есть переводчик, однако переговоры ведутся на русском языке. Этот факт подтвердили и источники ТАСС.

Параллельно украинский 24 канал утверждает, что диалог между делегациями Москвы и Киева ведется через переводчика.

Перед началом встречи Зеленский заявил, что если сегодня Россия откажется поддержать соглашение о 30-дневном прекращении огня, это будет свидетельствовать о нежелании президента РФ Владимира Путина завершить войну. И тогда, подчеркнул главарь киевского режима, нужно ужесточить антироссийские санкции.
Александр Ионов интервью
13 мая, 19:53
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Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков уточнил, что российская переговорная команда на постоянной связи с президентом, Путин получает всю информацию в режиме онлайн. Также Песков отметил, что глава государства в пятницу, 16 мая, проведет международный телефонный разговор.
Параллельно американское издание CNN сообщило, что Трамп не исключает возможности провести телефонный разговор с российским коллегой для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Прокомментировал глава Белого дома и потенциальную личную встречу с Путиным.
"Мы должны встретиться, и мы встретимся. Я думаю, что мы решим это, а может быть и нет. По меньшей мере, узнаем. Если мы не решим это, будет очень интересно", - сказал президент США.
Тем временем мировые СМИ уже дают оценки еще не окончившимся переговорам Россия-Украина. Так, например, тот же CNN отметил, что "хотя лидеры обеих стран не присутствуют, то, что обе стороны вообще находятся в зале вместе, имеет большое значение, поскольку прекращение огня является главным приоритетом для Украины".
Другое американское издание - Bloomberg - обратило внимание на то, что "у Украины заканчиваются запасы оружия и боеприпасов, поскольку администрация Трампа отказывается отправлять больше, и изо всех сил пытается соблюсти свои квоты на набор персонала".
Французская газета Le Parisien добавила, что "Украина надеется, что сможет договориться о прямой встрече между президентом Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров, запланированных между двумя сторонами в Стамбуле".
Параллельно глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал в соцсетях, что нынешние переговоры в Стамбуле якобы не имеют ничего общего с прошедшими в 2022 году. Однако Москва настаивает, что разговор не может быть начат с начала, а только продолжен. И именно на тех условиях, которые тогда были достигнуты.
Весной 2022 года, то есть почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина начали вести переговоры. Стамбульский раунд был наиболее результативным, тогда стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Согласно этому документу, Киев обязывался соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать в НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.
Однако подписи поставить так и не удалось, а позже глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте - член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, глава украинской делегации на стамбульских переговорах-2022 Давид Арахамия заявил, что военные действия в стране могли завершиться еще весной 2022-го. Однако премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
2 марта, 07:50
Стармер вместо Джонсона. Как Британия поддержала разрыв отношений Киева и ВашингтонаСудя по лихим поворотам новейшей украинской истории, британским премьер-министрам в ней уготована особенная — и весьма зловещая — роль.
Кремль многократно подчеркивал, что готов к переговорам, однако Киев то соглашался, то отказывался, пока Зеленский сам себе законодательно не запретил разговаривать с российским лидером.
В декабре прошлого года администрация президента Турции сообщила, что мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны.
Все последние дни Киев под руководством европейской "коалиции желающих" пытался манипулировать Москвой, чтобы получить передышку на фронте и люфт на перевооружение, однако в ночь на 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. Лидер РФ подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу с Украиной, и сделал Киеву новое предложение: встретиться в Стамбуле 15 мая.
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15:34В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева
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