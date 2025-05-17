https://ukraina.ru/20250517/konstantinov-predrek-vozvraschenie-ukrainy-v-russkiy-dom-1063206070.html

Константинов предрек возвращение Украины в "Русский дом"

Константинов предрек возвращение Украины в "Русский дом" - 17.05.2025 Украина.ру

Константинов предрек возвращение Украины в "Русский дом"

Рано или поздно Украина сменит курс на построение будущего в единстве с Россией. Такое мнение 17 мая агентству РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов

2025-05-17T11:43

2025-05-17T11:43

2025-05-17T11:43

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Он утверждает, что со временем украинцы "намаются в своих Европах" и поймут, что их будущее — в единстве с Россией, а поведет их за собой новый Богдан Хмельницкий.Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил метод исцеления жителей Украины — снова почувствовать себя русскими.Сегодня, 17 мая, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и группа заинтересованных лиц нуждались в голосах украинских руководителей. Именно из этой логики Крым был передан Украине. Кроме того, добавил помощник главы государства, подходящим поводом для передачи Крыма была 300-летняя годовщина Переяславской рады."Причина — голоса, личная власть", — пояснил он, отметив, что подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но в случае с Крымом все решения шли от центральных властей. Подробнее о мнении других политиков — в публикации Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году.

https://ukraina.ru/20250517/zapadnye-smi-opublikovali-spisok-trebovaniy-rf-na-peregovorakh-s-ukrainoy-v-stambule-1063204665.html

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