https://ukraina.ru/20250517/medinskiy-obyasnil-peredachu-kryma-ukraine-v-1954-godu-1063203788.html

Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году

Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году - 17.05.2025 Украина.ру

Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году

Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, с какой целью Россия передала Крым Украине в 1954 году. Об этом он рассказал 17 мая в программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live"

2025-05-17T09:22

2025-05-17T09:22

2025-05-17T09:22

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Мединский заявил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и группа заинтересованных лиц нуждались в голосах украинских руководителей. Кроме того, добавил помощник главы государства, подходящим поводом для передачи Крыма была 300-летняя годовщина Переяславской рады.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал передачу Крыма непростительной ошибкой. Уже тогда было понятно, что этот "антиконституционный, волюнтаристский шаг прямо противоречит устремлениям жителей полуострова", подчеркнул Нарышкин. При этом он отметил, что Хрущев едва ли мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма Украине.В апреле прошлого года глава парламента республики Владимир Константинов заявил, что незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году обоснована. Отмечалось, что данное решение не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституций РСФСР и СССР.

https://ukraina.ru/20250516/isterika-demagogiya-kaprizy-rossiyskie-politiki-ob-otkaze-zelenskogo-priznat-krym-chastyu-rf-1063172207.html

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новости, крым, россия, украина, владимир мединский, хрущев, сергей нарышкин