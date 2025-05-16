https://ukraina.ru/20250516/zelenskiy-v-okruzhenii-svoey-svity-pozvonil-trampu--1063196800.html

Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты"

Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты" - 16.05.2025 Украина.ру

Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты"

По окончании переговоров России и Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели телефонную беседу с главой Белого дома. Об этом 16 мая написали украинские СМИ со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака

2025-05-16T16:41

2025-05-16T16:41

2025-05-16T16:43

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В публикациях украинских СМИ отмечается, что Зеленский в окружении европейских лидеров провел беседу с президентом США Дональдом Трампом. Что касается деталей, издания Украины ждут их в ближайшее время. В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Встреча длилась менее двух часов. Отмечалось, что украинская делегация прибыла на переговоры в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров.Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что у украинской делегации есть переводчик, однако переговоры ведутся на русском языке. Этот факт подтвердили и источники ТАСС. Параллельно украинский 24 канал утверждает, что диалог между делегациями Москвы и Киева ведется через переводчика.Перед началом встречи Зеленский заявил, что если сегодня Россия откажется поддержать соглашение о 30-дневном прекращении огня, это будет свидетельствовать о нежелании президента РФ Владимира Путина завершить войну. И тогда, подчеркнул главарь киевского режима, нужно ужесточить антироссийские санкции.

https://ukraina.ru/20250516/v-kamuflyazhe-no-po-russki-smi-soobschayut-o-zavershenii-peregovorov-moskvy-i-kieva-1063193375.html

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