Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты"
16:41 16.05.2025 (обновлено: 16:43 16.05.2025)
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© Политика Страны / Telegram
По окончании переговоров России и Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели телефонную беседу с главой Белого дома. Об этом 16 мая написали украинские СМИ со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака
В публикациях украинских СМИ отмечается, что Зеленский в окружении европейских лидеров провел беседу с президентом США Дональдом Трампом. Что касается деталей, издания Украины ждут их в ближайшее время.
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Встреча длилась менее двух часов. Отмечалось, что украинская делегация прибыла на переговоры в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров (в центре) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
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Министр обороны Украины Рустем Умеров (в центре) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский (четвертый слева) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
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Помощник президента РФ Владимир Мединский (четвертый слева) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
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Министр обороны Украины Рустем Умеров (в центре) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
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Помощник президента РФ Владимир Мединский (четвертый слева) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что у украинской делегации есть переводчик, однако переговоры ведутся на русском языке. Этот факт подтвердили и источники ТАСС. Параллельно украинский 24 канал утверждает, что диалог между делегациями Москвы и Киева ведется через переводчика.
Перед началом встречи Зеленский заявил, что если сегодня Россия откажется поддержать соглашение о 30-дневном прекращении огня, это будет свидетельствовать о нежелании президента РФ Владимира Путина завершить войну. И тогда, подчеркнул главарь киевского режима, нужно ужесточить антироссийские санкции.
15:34В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и КиеваВ Стамбуле проходят первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Первый раунд длился менее двух часов, в настоящее время объявлена пауза. Информацию с места передает корреспондент информационного агентства РИА Новости
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