Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты" - 16.05.2025 Украина.ру
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Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты"
Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты" - 16.05.2025 Украина.ру
Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты"
По окончании переговоров России и Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели телефонную беседу с главой Белого дома. Об этом 16 мая написали украинские СМИ со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака
2025-05-16T16:41
2025-05-16T16:43
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переговоры
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В публикациях украинских СМИ отмечается, что Зеленский в окружении европейских лидеров провел беседу с президентом США Дональдом Трампом. Что касается деталей, издания Украины ждут их в ближайшее время. В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Встреча длилась менее двух часов. Отмечалось, что украинская делегация прибыла на переговоры в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров.Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что у украинской делегации есть переводчик, однако переговоры ведутся на русском языке. Этот факт подтвердили и источники ТАСС. Параллельно украинский 24 канал утверждает, что диалог между делегациями Москвы и Киева ведется через переводчика.Перед началом встречи Зеленский заявил, что если сегодня Россия откажется поддержать соглашение о 30-дневном прекращении огня, это будет свидетельствовать о нежелании президента РФ Владимира Путина завершить войну. И тогда, подчеркнул главарь киевского режима, нужно ужесточить антироссийские санкции.
https://ukraina.ru/20250516/v-kamuflyazhe-no-po-russki-smi-soobschayut-o-zavershenii-peregovorov-moskvy-i-kieva-1063193375.html
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новости, украина, владимир зеленский, дональд трамп, трамп и зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, туск дональд, переговоры
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Туск Дональд, переговоры

Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты"

16:41 16.05.2025 (обновлено: 16:43 16.05.2025)
 
© Политика Страны / Telegram
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По окончании переговоров России и Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели телефонную беседу с главой Белого дома. Об этом 16 мая написали украинские СМИ со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака
В публикациях украинских СМИ отмечается, что Зеленский в окружении европейских лидеров провел беседу с президентом США Дональдом Трампом. Что касается деталей, издания Украины ждут их в ближайшее время.
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Встреча длилась менее двух часов. Отмечалось, что украинская делегация прибыла на переговоры в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров (в центре) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
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Министр обороны Украины Рустем Умеров (в центре) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский (четвертый слева) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
2 из 2
Помощник президента РФ Владимир Мединский (четвертый слева) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Министр обороны Украины Рустем Умеров (в центре) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2
Помощник президента РФ Владимир Мединский (четвертый слева) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что у украинской делегации есть переводчик, однако переговоры ведутся на русском языке. Этот факт подтвердили и источники ТАСС. Параллельно украинский 24 канал утверждает, что диалог между делегациями Москвы и Киева ведется через переводчика.
Перед началом встречи Зеленский заявил, что если сегодня Россия откажется поддержать соглашение о 30-дневном прекращении огня, это будет свидетельствовать о нежелании президента РФ Владимира Путина завершить войну. И тогда, подчеркнул главарь киевского режима, нужно ужесточить антироссийские санкции.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
15:34
В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и КиеваВ Стамбуле проходят первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Первый раунд длился менее двух часов, в настоящее время объявлена пауза. Информацию с места передает корреспондент информационного агентства РИА Новости
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