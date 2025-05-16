https://ukraina.ru/20250516/vsu-poteryali-ocherednoy-f-16-voenkory-nazvali-tri-versii-ego-krusheniya-1063175024.html
ВСУ потеряли очередной F-16: военкоры назвали три версии его крушения
ВСУ потеряли очередной F-16: военкоры назвали три версии его крушения - 16.05.2025 Украина.ру
ВСУ потеряли очередной F-16: военкоры назвали три версии его крушения
Украинский военно-воздушный флот лишился третьего истребителя F-16. Об этом 16 мая сообщили Воздушные силы страны. По их версии это произошло во время отражения воздушной атаки ВС России
2025-05-16T10:28
2025-05-16T10:28
2025-05-16T11:06
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Отмечается, что связь с F-16 была потеряна 16 мая в 3.30 утра. Истребитель сбивал из авиационной пушки цели, судя по всему, речь идет о дронах-камикадзе "Герань". В какой-то момент произошла нештатная ситуация на борту. Пилот отвел самолет от населенного пункта и катапультировался. Истребитель разбился, летчик жив.Издание "Военное обозрение" сообщило, что эта боевая машина стала уже третьей, потерю которого официально признали украинские военные. По данным военкоров, называются три основные версии: "дружеский огонь", взрыв вблизи самолета российского дрона, а также работа ВКС России.В Воздушных силах Украины создана специальная комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства случившегося. Между тем в начале мая Владимир Зеленский заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины. Подробности в публикации Украина и Чехия хотят создать школу для обучения пилотов F-16 - Зеленский. В апреле американский журнал Military Watch Magazine отмечал, что от Украины давно не было слышно об американских истребителях F-16, так как в Киеве теперь признают, что самолеты США не в силах противостоять российским Су-35 поколения "4+".
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Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16
ВСУ потеряли очередной F-16: военкоры назвали три версии его крушения
10:28 16.05.2025 (обновлено: 11:06 16.05.2025)
Украинский военно-воздушный флот лишился третьего истребителя F-16. Об этом 16 мая сообщили Воздушные силы страны. По их версии это произошло во время отражения воздушной атаки ВС России