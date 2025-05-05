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Украина и Чехия хотят создать школу для обучения пилотов F-16 - Зеленский
Украина и Чехия хотят создать школу для обучения пилотов F-16 - Зеленский - 05.05.2025 Украина.ру
Украина и Чехия хотят создать школу для обучения пилотов F-16 - Зеленский
Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом
2025-05-05T08:54
2025-05-05T08:54
2025-05-05T08:54
новости
украина
чехия
владимир зеленский
киев
украина.ру
f-16
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"Наши представители на уровне наших правительственных чиновников и военных обсуждают следующие шаги по развитию нашей авиационной коалиции, а именно создание авиационной чешско-украинской школы F-16", - сказал Зеленский.Он отметил, что по соображениям безопасности пока нет возможности открыть такую базу на территории Украины.В апреле американский журнал Military Watch Magazine отмечал, что от Украины давно не было слышно об американских истребителях F-16, так как в Киеве теперь признают, что самолеты США не в силах противостоять российским Су-35 поколения "4+". Подробнее - в материале Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16 на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, чехия, владимир зеленский, киев, украина.ру, f-16
Новости, Украина, Чехия, Владимир Зеленский, Киев, Украина.ру, F-16
Украина и Чехия хотят создать школу для обучения пилотов F-16 - Зеленский
Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом
"Наши представители на уровне наших правительственных чиновников и военных обсуждают следующие шаги по развитию нашей авиационной коалиции, а именно создание авиационной чешско-украинской школы F-16", - сказал Зеленский.
Он отметил, что по соображениям безопасности пока нет возможности открыть такую базу на территории Украины
.
В апреле американский журнал Military Watch Magazine отмечал, что от Украины давно не было слышно об американских истребителях F-16
, так как в Киеве
теперь признают, что самолеты США
не в силах противостоять российским Су-35
поколения "4+".