https://ukraina.ru/20250516/klounada-zelenskogo-razbivaetsya-o-nepokolebimuyu-pozitsiyu-rossii---slutskiy-1063172413.html

Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России - Слуцкий

Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России - Слуцкий - 16.05.2025 Украина.ру

Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России - Слуцкий

Клоунада Владимира Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России. На это указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале

2025-05-16T07:33

2025-05-16T07:33

2025-05-16T07:33

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"Российские переговорщики профессиональны и выдержаны, настроены на серьезную работу, готовы к поиску компромиссов и не реагируют на провокации", - написал Слуцкий.Он отметил, что российская делегация почти сутки ждет в Стамбуле возобновления прямых переговоров по украинскому урегулированию, но Украина затягивает процесс.Тем не менее, по словам Слуцкого, после разговора с турецким лидером в Анкаре Зеленский направил переговорную группу во главе с министром обороны Рустемом Умеровым."Основная цель, как заявил глава (российской - ред.) делегации Владимир Мединский, выйти на устойчивый мир, устранив первопричины конфликта", - подчеркнул глава думского комитета.Депутат Госдумы считает, что Россия снова дает шанс найти дипломатическое решение конфликта и спасти тысячи жизней, и если украинский режим сохранил здравый смысл, переговорный трек будет продолжен.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением президента Владимира Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.Подробнее - в материале Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал на сайте Украина.ру.

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новости, россия, стамбул, украина, владимир мединский, владимир зеленский, госдума, генштаб