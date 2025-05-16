Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России - Слуцкий - 16.05.2025 Украина.ру
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Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России - Слуцкий
Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России - Слуцкий - 16.05.2025 Украина.ру
Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России - Слуцкий
Клоунада Владимира Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России. На это указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
2025-05-16T07:33
2025-05-16T07:33
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"Российские переговорщики профессиональны и выдержаны, настроены на серьезную работу, готовы к поиску компромиссов и не реагируют на провокации", - написал Слуцкий.Он отметил, что российская делегация почти сутки ждет в Стамбуле возобновления прямых переговоров по украинскому урегулированию, но Украина затягивает процесс.Тем не менее, по словам Слуцкого, после разговора с турецким лидером в Анкаре Зеленский направил переговорную группу во главе с министром обороны Рустемом Умеровым."Основная цель, как заявил глава (российской - ред.) делегации Владимир Мединский, выйти на устойчивый мир, устранив первопричины конфликта", - подчеркнул глава думского комитета.Депутат Госдумы считает, что Россия снова дает шанс найти дипломатическое решение конфликта и спасти тысячи жизней, и если украинский режим сохранил здравый смысл, переговорный трек будет продолжен.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением президента Владимира Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.Подробнее - в материале Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал на сайте Украина.ру.
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новости, россия, стамбул, украина, владимир мединский, владимир зеленский, госдума, генштаб
Новости, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Госдума, Генштаб

Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России - Слуцкий

07:33 16.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПресс-конференция французских парламентариев
Пресс-конференция французских парламентариев - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Клоунада Владимира Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России. На это указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
"Российские переговорщики профессиональны и выдержаны, настроены на серьезную работу, готовы к поиску компромиссов и не реагируют на провокации", - написал Слуцкий.
Он отметил, что российская делегация почти сутки ждет в Стамбуле возобновления прямых переговоров по украинскому урегулированию, но Украина затягивает процесс.
"Киевский режим не удивляет. Зеленский на бис дал представление перед встречей с президентом Турции Реджепом (Тайипом) Эрдоганом, пробив дно утверждением об отсутствии мандата у делегации РФ", - добавил политик.
Тем не менее, по словам Слуцкого, после разговора с турецким лидером в Анкаре Зеленский направил переговорную группу во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
"Основная цель, как заявил глава (российской - ред.) делегации Владимир Мединский, выйти на устойчивый мир, устранив первопричины конфликта", - подчеркнул глава думского комитета.
Депутат Госдумы считает, что Россия снова дает шанс найти дипломатическое решение конфликта и спасти тысячи жизней, и если украинский режим сохранил здравый смысл, переговорный трек будет продолжен.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением президента Владимира Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.
Подробнее - в материале Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал на сайте Украина.ру.
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