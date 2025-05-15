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Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал

Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал - 15.05.2025 Украина.ру

Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал

Москва рассматривает нынешний раунд переговоров в Турции как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Задача России - установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта. Об этом во время пресс-подхода в Стамбуле сказал помощник президента Российской Федерации, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский

2025-05-15T17:57

2025-05-15T17:57

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Заявления Мединского:После заявления Мединского, делегация РФ покинула генконсульство в Стамбуле, сообщил с места корреспондент агентства РИА Новости. По его информации, российская сторона направилась в президентский офис Долмабахче, где ожидаются переговоры с Украиной. По его словам, состоятся ли они сегодня, пока неизвестно.Ранее Владимир Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ, заявив: "посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений", - сказал Зеленский.Реагируя на эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что "о заслуженных людях говорит клоун и неудачник", а также подчеркнула, что "бутафорный Зеленский" не воспользовался в 2022 году шансом сохранить свою страну.Российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в интервью изданию Украина.ру выразил уверенность, что выбор Стамбула и Мединского в качестве главы делегации РФ войдут в учебники по дипломатии.Накануне украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в переговорах с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров.Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и Путина, "когда они будут готовы", а Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров".В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

https://ukraina.ru/20250515/putina-vs-zelenskiy-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-budet-li-tet-a-tet-1063150698.html

https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-peregovoril-s-erdoganom-i-upreknul-rossiyu-v-neserznosti-1063159058.html

https://ukraina.ru/20250515/putina-vs-zelenskiy-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-budet-li-tet-a-tet-1063150698.html

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