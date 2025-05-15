Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал - 15.05.2025 Украина.ру
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Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал
Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал - 15.05.2025 Украина.ру
Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал
Москва рассматривает нынешний раунд переговоров в Турции как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Задача России - установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта. Об этом во время пресс-подхода в Стамбуле сказал помощник президента Российской Федерации, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский
2025-05-15T17:57
2025-05-15T18:45
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Заявления Мединского:После заявления Мединского, делегация РФ покинула генконсульство в Стамбуле, сообщил с места корреспондент агентства РИА Новости. По его информации, российская сторона направилась в президентский офис Долмабахче, где ожидаются переговоры с Украиной. По его словам, состоятся ли они сегодня, пока неизвестно.Ранее Владимир Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ, заявив: "посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений", - сказал Зеленский.Реагируя на эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что "о заслуженных людях говорит клоун и неудачник", а также подчеркнула, что "бутафорный Зеленский" не воспользовался в 2022 году шансом сохранить свою страну.Российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в интервью изданию Украина.ру выразил уверенность, что выбор Стамбула и Мединского в качестве главы делегации РФ войдут в учебники по дипломатии.Накануне украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в переговорах с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров.Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и Путина, "когда они будут готовы", а Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров".В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
https://ukraina.ru/20250515/putina-vs-zelenskiy-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-budet-li-tet-a-tet-1063150698.html
https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-peregovoril-s-erdoganom-i-upreknul-rossiyu-v-neserznosti-1063159058.html
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новости, россия, стамбул, москва, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, мид, снг
Новости, Россия, Стамбул, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Владимир Путин, МИД, СНГ

Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал

17:57 15.05.2025 (обновлено: 18:45 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция российской делегации в Стамбуле
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Москва рассматривает нынешний раунд переговоров в Турции как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Задача России - установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта. Об этом во время пресс-подхода в Стамбуле сказал помощник президента Российской Федерации, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский
Заявления Мединского:
  • Российская делегация рассматривает переговоры в Стамбуле-2025 как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.
  • Задача делегации России - установление долгосрочного мира и устранение базовых первопричин конфликта.
  • Российская делегация настроена на конструктивный лад, поиск путей решения конфликта и точек соприкосновения сторон.
  • Делегация России в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями.
После заявления Мединского, делегация РФ покинула генконсульство в Стамбуле, сообщил с места корреспондент агентства РИА Новости. По его информации, российская сторона направилась в президентский офис Долмабахче, где ожидаются переговоры с Украиной. По его словам, состоятся ли они сегодня, пока неизвестно.
Ранее Владимир Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ, заявив: "посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений", - сказал Зеленский.
Реагируя на эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что "о заслуженных людях говорит клоун и неудачник", а также подчеркнула, что "бутафорный Зеленский" не воспользовался в 2022 году шансом сохранить свою страну.
Российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в интервью изданию Украина.ру выразил уверенность, что выбор Стамбула и Мединского в качестве главы делегации РФ войдут в учебники по дипломатии.
"Не зря эксперты обратили внимание, что украинская делегация чисто политическая, а российская - чисто техническая, потому что сейчас время именно для технических переговоров. И выбор Мединского не случайный. Чем этот выбор, на мой взгляд, хорош? Тем, что Мединский - не профессиональный дипломат, не сотрудник Министерства иностранных дел, не министр иностранных дел. Мединский - помощник президента и от его лица с украинской делегацией в Стамбуле фактически будет говорить президент", - отметил Прокопенко.
Путин и Зеленский
14:00
Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тетИнформацией о том, может ли состояться личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, располагает аппарат главы российского государства. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов изданию Украина.ру на брифинге для СМИ дала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Накануне украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в переговорах с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров.
Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и Путина, "когда они будут готовы", а Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров".
17:13
Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности"Встречи украинской делегации с российской не состоялось, представители официальной Москвы ведут себя "несерьёзно". Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:
  • Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),
  • Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,
  • Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
  • Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.
Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Путин и Зеленский
14:00
Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тетИнформацией о том, может ли состояться личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, располагает аппарат главы российского государства. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов изданию Украина.ру на брифинге для СМИ дала официальный представитель МИД России Мария Захарова
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