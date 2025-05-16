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“Хорошая традиция": Рогов о потере Украиной очередного F-16
“Хорошая традиция": Рогов о потере Украиной очередного F-16 - 16.05.2025 Украина.ру
“Хорошая традиция": Рогов о потере Украиной очередного F-16
Падение истребителей F-16 стало на Украине хорошей традицией. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-05-16T13:56
2025-05-16T13:56
2025-05-16T13:56
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"Для военно-воздушных сил Украины уж стало хорошей традицией терять истребители F-16. Это не первый случай, когда переданные киевскому режиму F-16 терпят катастрофу", - сказал Рогов.По его словам, поставка Киеву F-16 была роковой ошибкой, так как "изрядно подмочит репутацию" истребителя как "супероружия" и развеет западный миф о его безупречности.Ранее военно-воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя F-16. На борту возникла нештатная ситуация, пилот успешно катапультировался.Подробнее - в материале ВСУ потеряли очередной F-16: военкоры назвали три версии его крушения на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, владимир рогов, общественная палата, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Рогов, общественная палата, Вооруженные силы Украины
“Хорошая традиция": Рогов о потере Украиной очередного F-16
Падение истребителей F-16 стало на Украине хорошей традицией. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Для военно-воздушных сил Украины уж стало хорошей традицией терять истребители F-16. Это не первый случай, когда переданные киевскому режиму F-16 терпят катастрофу", - сказал Рогов.
По его словам, поставка Киеву F-1
6 была роковой ошибкой, так как "изрядно подмочит репутацию" истребителя как "супероружия" и развеет западный миф о его безупречности.
Ранее военно-воздушные силы Украины
сообщили о потере истребителя F-16. На борту возникла нештатная ситуация, пилот успешно катапультировался.