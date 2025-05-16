https://ukraina.ru/20250516/gensek-nato-nedovolen-povedeniem-prezidenta-rossii-1063182878.html

Генсек НАТО недоволен поведением президента России

Генсек НАТО недоволен поведением президента России - 16.05.2025 Украина.ру

Генсек НАТО недоволен поведением президента России

Президент России Владимир Путин совершил ошибку, отправив в Турцию делегацию низкого уровня. Об этом на встрече лидеров ЕС в Албании заявил генсек НАТО Марк Рютте

2025-05-16T12:19

2025-05-16T12:19

2025-05-16T12:28

новости

россия

турция

стамбул

владимир путин

рютте

владимир зеленский

нато

ес

the guardian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059871475_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c92a7969929039383ec804b01afdbc4e.jpg

Генсек военно-политического блока похвалил официальный Киев за участие в переговорах и раскритиковал Москву за направление делегации не столь высокого уровня, сообщила британская The Guardian со ссылкой на Reuters.По мнению Марка Рютте, мяч теперь на стороне президента России и Владимиру Путину придётся играть в эту игру – так генсек НАТО описал переговорный процесс в Турции, в котором участвуют дипломаты из разных стран."Все давление на него", — заявил Рютте, критикуя президента России.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин."Напротив, украинскую команду возглавит министр обороны и опытный переговорщик Рустем Умеров", - сообщило британское издание. В состав украинской делегации также входят министр иностранных дел Андрей Сибига, который в последние дни также находился в Анталье для встреч со своими коллегами из стран-членов НАТО, а также глава офиса украинского президента Андрей Ермак.США на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, недавно прибывший посол в Турции Том Баррак, спецпредставитель президента США Кит Келлог.В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле. Вместо этого Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, негативно высказался о российской делегации и улетел, заявив обиду на отсутствие в турецкой столице президента России, с которым хотел встретиться.Также на эту тему: Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию

https://ukraina.ru/20250516/rubio-pribyl-v-stambul-stalo-izvestno-vo-skolko-proydut-vstrechi--1063174508.html

россия

турция

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, турция, стамбул, владимир путин, рютте, владимир зеленский, нато, ес, the guardian, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, дипломатические отношения, международная политика, марко рубио, андрей ермак, мид украины, минобороны украины, рустем умеров, кит келлог