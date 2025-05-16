Генсек НАТО недоволен поведением президента России - 16.05.2025 Украина.ру
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Генсек НАТО недоволен поведением президента России
Генсек НАТО недоволен поведением президента России - 16.05.2025 Украина.ру
Генсек НАТО недоволен поведением президента России
Президент России Владимир Путин совершил ошибку, отправив в Турцию делегацию низкого уровня. Об этом на встрече лидеров ЕС в Албании заявил генсек НАТО Марк Рютте
2025-05-16T12:19
2025-05-16T12:28
новости
россия
турция
стамбул
владимир путин
рютте
владимир зеленский
нато
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the guardian
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Генсек военно-политического блока похвалил официальный Киев за участие в переговорах и раскритиковал Москву за направление делегации не столь высокого уровня, сообщила британская The Guardian со ссылкой на Reuters.По мнению Марка Рютте, мяч теперь на стороне президента России и Владимиру Путину придётся играть в эту игру – так генсек НАТО описал переговорный процесс в Турции, в котором участвуют дипломаты из разных стран."Все давление на него", — заявил Рютте, критикуя президента России.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин."Напротив, украинскую команду возглавит министр обороны и опытный переговорщик Рустем Умеров", - сообщило британское издание. В состав украинской делегации также входят министр иностранных дел Андрей Сибига, который в последние дни также находился в Анталье для встреч со своими коллегами из стран-членов НАТО, а также глава офиса украинского президента Андрей Ермак.США на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, недавно прибывший посол в Турции Том Баррак, спецпредставитель президента США Кит Келлог.В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле. Вместо этого Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, негативно высказался о российской делегации и улетел, заявив обиду на отсутствие в турецкой столице президента России, с которым хотел встретиться.Также на эту тему: Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию
https://ukraina.ru/20250516/rubio-pribyl-v-stambul-stalo-izvestno-vo-skolko-proydut-vstrechi--1063174508.html
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Генсек НАТО недоволен поведением президента России

12:19 16.05.2025 (обновлено: 12:28 16.05.2025)
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Secretary of Defense
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© commons.wikimedia.org / U.S. Secretary of Defense
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Президент России Владимир Путин совершил ошибку, отправив в Турцию делегацию низкого уровня. Об этом на встрече лидеров ЕС в Албании заявил генсек НАТО Марк Рютте
Генсек военно-политического блока похвалил официальный Киев за участие в переговорах и раскритиковал Москву за направление делегации не столь высокого уровня, сообщила британская The Guardian со ссылкой на Reuters.
По мнению Марка Рютте, мяч теперь на стороне президента России и Владимиру Путину придётся играть в эту игру – так генсек НАТО описал переговорный процесс в Турции, в котором участвуют дипломаты из разных стран.
"Все давление на него", — заявил Рютте, критикуя президента России.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
"Напротив, украинскую команду возглавит министр обороны и опытный переговорщик Рустем Умеров", - сообщило британское издание.
В состав украинской делегации также входят министр иностранных дел Андрей Сибига, который в последние дни также находился в Анталье для встреч со своими коллегами из стран-членов НАТО, а также глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
США на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, недавно прибывший посол в Турции Том Баррак, спецпредставитель президента США Кит Келлог.
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
10:23
Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. Встреча в формате Турция-США-Украина состоится уже утром. Об этом 16 мая сообщило агентство AFP
В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле. Вместо этого Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, негативно высказался о российской делегации и улетел, заявив обиду на отсутствие в турецкой столице президента России, с которым хотел встретиться.
Также на эту тему: Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию
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