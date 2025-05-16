https://ukraina.ru/20250516/razumkov-ne-ponyal-zachem-zelenskiy-priekhal-v-turtsiyu-1063179577.html

Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию

Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию - 16.05.2025 Украина.ру

Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию

Поездка украинской делегации в Турцию на переговоры неэффективна, в частности визит Владимира Зеленского не несет никакой смысловой нагрузки с точки зрения урегулирования на Украине. Таким мнением поделился бывший спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online

2025-05-16T11:39

2025-05-16T11:39

2025-05-16T11:39

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"Зачем приехал туда (в Анкару – ред.) Зеленский не совсем понимаю, там еще не настолько тепло, чтобы отдыхать, а гонять борт туда ради того, чтобы выступить перед СМИ – не очень эффективно. Мы не до конца понимаем, будут ли вообще переговоры или украинская делегация вернется домой, от них отказавшись… С точки зрения завершения войны его поездка не несет никакой смысловой нагрузки", - сказал Разумков.Накануне Зеленский прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Позже он заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.О других высказываниях Разумкова про киевскую власть - в материале Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков на сайте Украина.ру.

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новости, турция, анкара, украина, дмитрий разумков, владимир зеленский, верховная рада, рада