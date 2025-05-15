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Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле

Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле - 15.05.2025 Украина.ру

Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле

Владимир Путин инициировал переговоры в Стамбуле для тог, чтоб отсрочить западные санкции. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.

2025-05-15T17:23

2025-05-15T17:23

2025-05-15T17:23

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"Я никаких предложений Путину не делал", - сказал Зеленский, подчёркивая, что инициатива переговоров исходила от президента России.По мнению Зеленского, Путин инициировал переговоры в Стамбуле "потому, что не хотел прекращения огня" в зоне СВО, а также стремясь избежать новых западных санкций."Он для того, чтобы отстрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он конструктивен, что он готов к переговорам", - сказал Зеленский, критикуя Путина.Также Зеленский заявил, что прибыл в Анкару в ожидании прибытия Путина, так как воспринял предложение президента России к прямым переговорам 15 мая в Стамбуле именно как личную встречу.Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Тем временем Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла

https://ukraina.ru/20250515/putina-vs-zelenskiy-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-budet-li-tet-a-tet-1063150698.html

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