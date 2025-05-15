Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле - 15.05.2025 Украина.ру
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Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле - 15.05.2025 Украина.ру
Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
Владимир Путин инициировал переговоры в Стамбуле для тог, чтоб отсрочить западные санкции. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
2025-05-15T17:23
2025-05-15T17:23
новости
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россия
анкара
владимир путин
владимир зеленский
переговоры по украине 2025
новости о переговорах россии и украины
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"Я никаких предложений Путину не делал", - сказал Зеленский, подчёркивая, что инициатива переговоров исходила от президента России.По мнению Зеленского, Путин инициировал переговоры в Стамбуле "потому, что не хотел прекращения огня" в зоне СВО, а также стремясь избежать новых западных санкций."Он для того, чтобы отстрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он конструктивен, что он готов к переговорам", - сказал Зеленский, критикуя Путина.Также Зеленский заявил, что прибыл в Анкару в ожидании прибытия Путина, так как воспринял предложение президента России к прямым переговорам 15 мая в Стамбуле именно как личную встречу.Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Тем временем Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла
https://ukraina.ru/20250515/putina-vs-zelenskiy-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-budet-li-tet-a-tet-1063150698.html
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новости, стамбул, россия, анкара, владимир путин, владимир зеленский, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, сво
Новости, Стамбул, Россия, Анкара, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, СВО

Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле

17:23 15.05.2025
 
© скриншот видео Офіс Президента України
© скриншот видео Офіс Президента України
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Владимир Путин инициировал переговоры в Стамбуле для тог, чтоб отсрочить западные санкции. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
"Я никаких предложений Путину не делал", - сказал Зеленский, подчёркивая, что инициатива переговоров исходила от президента России.
По мнению Зеленского, Путин инициировал переговоры в Стамбуле "потому, что не хотел прекращения огня" в зоне СВО, а также стремясь избежать новых западных санкций.
"Он для того, чтобы отстрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он конструктивен, что он готов к переговорам", - сказал Зеленский, критикуя Путина.
Также Зеленский заявил, что прибыл в Анкару в ожидании прибытия Путина, так как воспринял предложение президента России к прямым переговорам 15 мая в Стамбуле именно как личную встречу.
Путин и Зеленский
14:00
Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тетИнформацией о том, может ли состояться личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, располагает аппарат главы российского государства. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов изданию Украина.ру на брифинге для СМИ дала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Тем временем Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла
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Заголовок открываемого материала
17:23Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
17:20Золотой дождь в пустыне. Трамп торгует на Ближнем Востоке
17:13Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности"
16:56Лайка, квир и волгоградский армянин: Украина нашла "зраду" на "Евровидении"
16:07Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла
16:00Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций
15:39Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины
15:17В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ
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