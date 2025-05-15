https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-rasskazal-svoyu-versiyu-initsiativy-putina-o-peregovorakh-v-stambule-1063159959.html
Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле - 15.05.2025 Украина.ру
Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
Владимир Путин инициировал переговоры в Стамбуле для тог, чтоб отсрочить западные санкции. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
2025-05-15T17:23
2025-05-15T17:23
2025-05-15T17:23
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"Я никаких предложений Путину не делал", - сказал Зеленский, подчёркивая, что инициатива переговоров исходила от президента России.По мнению Зеленского, Путин инициировал переговоры в Стамбуле "потому, что не хотел прекращения огня" в зоне СВО, а также стремясь избежать новых западных санкций."Он для того, чтобы отстрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он конструктивен, что он готов к переговорам", - сказал Зеленский, критикуя Путина.Также Зеленский заявил, что прибыл в Анкару в ожидании прибытия Путина, так как воспринял предложение президента России к прямым переговорам 15 мая в Стамбуле именно как личную встречу.Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Тем временем Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла
https://ukraina.ru/20250515/putina-vs-zelenskiy-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-budet-li-tet-a-tet-1063150698.html
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новости, стамбул, россия, анкара, владимир путин, владимир зеленский, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, сво
Новости, Стамбул, Россия, Анкара, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, СВО
Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
Владимир Путин инициировал переговоры в Стамбуле для тог, чтоб отсрочить западные санкции. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.