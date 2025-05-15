Стамбульский адрес - уступка Киеву? Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру
Не является ли возвращение на ту же самую переговорную площадку - в Стамбул, где переговоры-2022 были сорваны украинской стороной, шагом навстречу киевскому режиму? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для журналистов 15 мая ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она подчеркнула, что переговоры возобновляются именно там, где они были, как и пояснил ранее глава российского государства Владимир Путин. И это 2абсолютная логика", ведь переговоры "не сорвались", они были "сорваны по настоянию Британии, которая надавила на киевский режим в 2022 году".
"Переговоры не сорвались, они были сорваны. Разве Турция их сорвала? Нет. Их сорвала Британия, а потом это было закреплено режимом [ныне экс-президента США Джо] Байдена", - ответила Захарова, подчеркнув, что российская делегация прибыла в Стамбул и готова к работе.
Также она отметила, что российская делегация исходит из того, о чем сказал президент Российской Федерации Владимир Путин: "долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу - это наш приоритет".
12:33WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначеАмериканская газета Wall Street Journal (WSJ) в четверг сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что на переговорах в Стамбуле Киев готов обсуждать исключительно реализацию возможного 30-дневного прекращения огня. У российской делегации другие намерения, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов
На уточняющий вопрос других российских изданий, меняется ли в настоящее время позиция России, Захарова ответила, что от Минобороны страны только что пришло сообщение о том, что российские военные освободили Новоалександровку и Торское в Донецкой Народной Республике.
"Вот они вам изменения", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Весной 2022 года, то есть почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина начали вести переговоры. Стамбульский раунд был наиболее результативным, тогда стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Согласно этому документу, Киев обязывался соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать в НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.
Однако подписи поставить так и не удалось, а позже глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте - член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, глава украинской делегации на стамбульских переговорах-2022 Давид Арахамия заявил, что военные действия в стране могли завершиться еще весной 2022-го. Однако премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Кремль многократно подчеркивал, что готов к переговорам, однако Киев то соглашался, то отказывался, пока Зеленский сам себе законодательно не запретил разговаривать с российским лидером.
В декабре прошлого года администрация президента Турции сообщила, что мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны.
Все последние дни Киев под руководством европейской "коалиции желающих" пытался манипулировать Москвой, чтобы получить передышку на фронте и люфт на перевооружение, однако в ночь на 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. Лидер РФ подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу с Украиной, и сделал Киеву новое предложение: встретиться в Стамбуле 15 мая.
12 мая, 14:00Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в МосквеВ понедельник, 12 мая, пресс-служба аппарата Совета Безопасности (СБ) РФ сообщила о проведении 13-ой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Пройдет она 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Приглашения на это мероприятие получили более 150 стран и свыше 20 международных организаций
Подписывайся на