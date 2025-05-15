https://ukraina.ru/20250515/stambulskiy-adres---ustupka-kievu-zakharova-otvetila-na-vopros-izdaniya-ukrainaru-1063149245.html

Стамбульский адрес - уступка Киеву? Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру

Стамбульский адрес - уступка Киеву? Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру - 15.05.2025 Украина.ру

Стамбульский адрес - уступка Киеву? Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру

Не является ли возвращение на ту же самую переговорную площадку - в Стамбул, где переговоры-2022 были сорваны украинской стороной, шагом навстречу киевскому режиму? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для журналистов 15 мая ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-05-15T14:44

2025-05-15T14:44

2025-05-15T14:44

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Она подчеркнула, что переговоры возобновляются именно там, где они были, как и пояснил ранее глава российского государства Владимир Путин. И это 2абсолютная логика", ведь переговоры "не сорвались", они были "сорваны по настоянию Британии, которая надавила на киевский режим в 2022 году".Также она отметила, что российская делегация исходит из того, о чем сказал президент Российской Федерации Владимир Путин: "долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу - это наш приоритет".На уточняющий вопрос других российских изданий, меняется ли в настоящее время позиция России, Захарова ответила, что от Минобороны страны только что пришло сообщение о том, что российские военные освободили Новоалександровку и Торское в Донецкой Народной Республике.Весной 2022 года, то есть почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина начали вести переговоры. Стамбульский раунд был наиболее результативным, тогда стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Согласно этому документу, Киев обязывался соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать в НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.Однако подписи поставить так и не удалось, а позже глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте - член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, глава украинской делегации на стамбульских переговорах-2022 Давид Арахамия заявил, что военные действия в стране могли завершиться еще весной 2022-го. Однако премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".Кремль многократно подчеркивал, что готов к переговорам, однако Киев то соглашался, то отказывался, пока Зеленский сам себе законодательно не запретил разговаривать с российским лидером.В декабре прошлого года администрация президента Турции сообщила, что мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны.Все последние дни Киев под руководством европейской "коалиции желающих" пытался манипулировать Москвой, чтобы получить передышку на фронте и люфт на перевооружение, однако в ночь на 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. Лидер РФ подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу с Украиной, и сделал Киеву новое предложение: встретиться в Стамбуле 15 мая.

https://ukraina.ru/20250515/wsj-kiev-gotov-obsuzhdat-tolko-prekraschenie-ognya-zakharova-rossiyskaya-delegatsiya-nastroena-inache-1063146216.html

https://ukraina.ru/20250302/1061469994.html

https://ukraina.ru/20250512/zhirnyy-vosklitsatelnyy-znak-chto-i-komu-govorit-putin-ili-akkumulyatsiya-bezopasnosti-v-moskve-1063053475.html

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новости, россия, киев, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, минобороны, нато, переговоры