Российские военные освободили Новоалександровку и Торское - 15.05.2025 Украина.ру
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Российские военные освободили Новоалександровку и Торское
Российские военные освободили Новоалександровку и Торское - 15.05.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Новоалександровку и Торское
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ
2025-05-15T12:21
2025-05-15T12:21
новости
россия
донбасс
донецкая народная республика
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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А группировка войск "Запад" освободила Торское в ДНР.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны противника и бригады нацгвардии Украины в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородка Донецкой Народной Республики.О других успехах россиян - в материале "Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе на сайте Украина.ру.
россия
донбасс
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новости, россия, донбасс, донецкая народная республика, геннадий алехин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины

Российские военные освободили Новоалександровку и Торское

12:21 15.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ
А группировка войск "Запад" освободила Торское в ДНР.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны противника и бригады нацгвардии Украины в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородка Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов", - перечислили в МО РФ.
О других успехах россиян - в материале "Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе на сайте Украина.ру.
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