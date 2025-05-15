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Российские военные освободили Новоалександровку и Торское

Российские военные освободили Новоалександровку и Торское - 15.05.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Новоалександровку и Торское

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ

2025-05-15T12:21

2025-05-15T12:21

2025-05-15T12:21

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А группировка войск "Запад" освободила Торское в ДНР.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны противника и бригады нацгвардии Украины в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородка Донецкой Народной Республики.О других успехах россиян - в материале "Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донбасс, донецкая народная республика, геннадий алехин, вооруженные силы украины