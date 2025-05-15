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Российские военные освободили Новоалександровку и Торское
Российские военные освободили Новоалександровку и Торское - 15.05.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Новоалександровку и Торское
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ
2025-05-15T12:21
2025-05-15T12:21
2025-05-15T12:21
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А группировка войск "Запад" освободила Торское в ДНР.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны противника и бригады нацгвардии Украины в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородка Донецкой Народной Республики.О других успехах россиян - в материале "Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, донецкая народная республика, геннадий алехин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили Новоалександровку и Торское
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ