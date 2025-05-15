США давят на Украину сильнее, чем на Россию - Зеленский - 15.05.2025 Украина.ру
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США давят на Украину сильнее, чем на Россию - Зеленский
США давят на Украину сильнее, чем на Россию - Зеленский - 15.05.2025 Украина.ру
США давят на Украину сильнее, чем на Россию - Зеленский
Белый дом оказывает на украинское руководство более сильное давление, чем на Россию, которая заслужила усиления западного давления. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
2025-05-15T17:45
2025-05-15T17:45
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Президент США Дональд Трамп сильнее давит на Киев, чем на Москву в процессе урегулирования вооружённого конфликта ан Украине, сообщил Зеленский.Россия продолжает боевые действия и не чувствует необходимости прекращать СВО, сказал Зеленский. По его мнению, это означает, что на Российскую Федерацию "не оказывается достаточного политического, экономического и иного давления"."И поэтому мы просим, ​​если не будет прекращения огня, если не будет серьезных решений - мы просим соответствующих санкций", - сказал Зеленский.Прекращение боевых действий не 30 дней – условие переговоров Киева с Москвой, которое Зеленский заявлял до назначенной на 15 мая в Стамбуле встречи делегаций России и Украины.Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины
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новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, антироссийские санкции
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, антироссийские санкции

США давят на Украину сильнее, чем на Россию - Зеленский

17:45 15.05.2025
 
© скриншот видео Офіс Президента України
© скриншот видео Офіс Президента України
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Белый дом оказывает на украинское руководство более сильное давление, чем на Россию, которая заслужила усиления западного давления. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
Президент США Дональд Трамп сильнее давит на Киев, чем на Москву в процессе урегулирования вооружённого конфликта ан Украине, сообщил Зеленский.
Россия продолжает боевые действия и не чувствует необходимости прекращать СВО, сказал Зеленский. По его мнению, это означает, что на Российскую Федерацию "не оказывается достаточного политического, экономического и иного давления".
"И поэтому мы просим, ​​если не будет прекращения огня, если не будет серьезных решений - мы просим соответствующих санкций", - сказал Зеленский.
Прекращение боевых действий не 30 дней – условие переговоров Киева с Москвой, которое Зеленский заявлял до назначенной на 15 мая в Стамбуле встречи делегаций России и Украины.
Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины
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