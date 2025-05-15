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США давят на Украину сильнее, чем на Россию - Зеленский

США давят на Украину сильнее, чем на Россию - Зеленский - 15.05.2025 Украина.ру

США давят на Украину сильнее, чем на Россию - Зеленский

Белый дом оказывает на украинское руководство более сильное давление, чем на Россию, которая заслужила усиления западного давления. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.

2025-05-15T17:45

2025-05-15T17:45

2025-05-15T17:45

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Президент США Дональд Трамп сильнее давит на Киев, чем на Москву в процессе урегулирования вооружённого конфликта ан Украине, сообщил Зеленский.Россия продолжает боевые действия и не чувствует необходимости прекращать СВО, сказал Зеленский. По его мнению, это означает, что на Российскую Федерацию "не оказывается достаточного политического, экономического и иного давления"."И поэтому мы просим, ​​если не будет прекращения огня, если не будет серьезных решений - мы просим соответствующих санкций", - сказал Зеленский.Прекращение боевых действий не 30 дней – условие переговоров Киева с Москвой, которое Зеленский заявлял до назначенной на 15 мая в Стамбуле встречи делегаций России и Украины.Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины

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