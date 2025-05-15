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Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины

Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины - 15.05.2025 Украина.ру

Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины

В турецкой Анталье завершилась встреча глав МИД стран НАТО. По итогам перед журналистами выступили генсек Североатлантического альянса Марк Рютте и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

2025-05-15T15:39

2025-05-15T15:39

2025-05-15T15:39

эксклюзив

россия

эстония

франция

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Франция угрожает России новыми экономическими санкциями. Формальным поводом для этого стал инцидент в нейтральных водах Финского залива с эстонскими ВМС и авиацией НАТО. Глава МИД Франции обвинил Россию в первом военном ответе на европейские санкции, причем чего именно добивается Париж - неясно. С одной стороны, это оправдывает увеличение французских оборонных расходов до 3,5% ВВП, с другой - якобы предназначено для того, чтобы усадить за стол переговоров Киев и Москву. А с третьей - опять у них во всем виновата Россия.Встреча глав МИД стран НАТО в конгресс-центре NEST в Анталье завершилась. По итогам состоялась пресс-конференция генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте и незапланированный пресс-подход главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро.Генсек НАТО задерживался, и паузу заполнил Барро. Французского дипломата не смутило, что он пришел как бы не на свое мероприятие. Он повторил утренние заявления и ответил на несколько вопросов журналистов.Выступление Барро транслировала пресс-служба НАТО. После ответов господин Барро продолжил общение с десятком представителей СМИ подальше от трибуны, у стеночки. Это говорит о том, что глава французской дипломатии намеренно говорил под камеры о том, чему хотел бы придать большую огласку. Иначе в современном мире это называют "послать сигнал".О чем говорил Барро?О России, российской угрозе за пределами Украины и экономических санкциях. Он начал с того, что президент Франции Эмманюэль Макрон поставил задачу увеличить оборонные расходы до 3-3,5% ВВП. По его словам, это связано с тем, что российская угроза якобы растет и выходит за пределы зоны специальной военной операции на Украине. Он привел в пример Эстонию, где, подчеркнул он, "Россия впервые ответила на экономические санкции членов Североатлантического союза военными действиями"."Это свидетельствует об уровне угрозы, с которой мы сталкиваемся на восточном фланге НАТО. И в то же время наши американские союзники... выразили свою готовность переложить часть ответственности за европейскую безопасность на европейцев", - сказал он.Что касается российско-украинских переговоров, то франко-британская "коалиция желающих", точный список членов которой пока неизвестен никому, настаивает на 30-дневном перемирии без каких-либо предварительных условий. "Это то, к чему мы призываем", - добавил он.Что произошло в Эстонии?13 мая авиация НАТО и Военно-морские силы Эстонии попытались захватить нефтяной танкер, который следовал в Приморск под флагом Габона. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива. По данным СМИ, судно пытались таранить, чтобы оно зашло в акваторию Эстонию, где бы его смогли задержать. Кроме этого, с вертолета дважды намеревались высадить на танкер десант.В ответ на эти действия в воздух поднялся российский истребитель Су-35. На этом все эстонские попытки захватить судно закончились. На следующий день Россию обвинили в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии, а российскому временному поверенному в делах РФ в Эстонии Ленару Салимуллину вручили ноту протеста.Французская дипломатия трактует эту историю по-своему. По версии Барро, Россия вмешалась в действия эстонских военно-морских сил "только потому, что наши санкции были жесткими"."Военно-морские силы Эстонии остановили подпавший под санкции нефтяной танкер. А российские реактивные истребители появились, по сути, для того, чтобы пригрозить эстонским военно-морским силам, чтобы они не останавливали подпавший под санкции нефтяной танкер", - сказал Барро.Эстонский инцидент Барро рассматривает как повод для введения новых экономических санкций против России. Однако оправдание этому находит шикарное: дескать, Россия не подала никакого сигнала о готовности начать мирные переговоры. Вот почему, сказал Барро, два дня назад в Евросоюзе согласовали 17-й пакет санкций, который окончательно примут через несколько дней."Нам нужно идти дальше. Именно по этой причине я встречусь с [американским] сенатором Линдси Грэмом. Через несколько минут мы обсудим его пакет санкций, о котором ранее упоминал Марко Рубио и на это мы хотим опереться, чтобы добавить европейские санкции сдерживания к этому американскому пакету", - сказал он.В новый пакет войдут санкции в отношении нефти и финансовых институтов РФ, заявил он.Как отреагирует НАТО на эстонский инцидент?В Прибалтике силы НАТО проводят усиленное воздушное патрулирование, которое называют полицейской миссией, а также операцию "Балтийский часовой" по защите подводной инфраструктуры. Так ответил на вопрос журналистов о том, что будет делать НАТО, генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Анталье."НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому вопросу. Мы координируем усилия для того, чтобы быть уверенными, что мы точно знаем, что происходит. Но опять же, именно поэтому мы коллективно проявляем активность в этом регионе. Эстония и другие страны Прибалтики… Мы вместе следим за тем, чтобы эта часть территории НАТО оставалась безопасной", - сказал Рютте.То есть, в итоговом коммюнике может появиться обозначение России в качестве главной угрозы?Это и так исходит из стратегической концепции НАТО, декларации Вашингтонского саммита (июль, 2024 год) и всех других документах альянса, сказал Рютте. Он повторил, что Россия представляет для НАТО долгосрочную опасность, а наращивание Китаем военной мощи беспокоит альянс так же, как и террористические угрозы, например, в Турции. Рютте подчеркнул, что будет и дальше это повторять.А что касается коммюнике - "посмотрим, как это лучше обыграть".Ведь обыгрывать Рютте планирует Россию. Которая, по его же словам, за три месяца производит столько военной продукции, сколько все страны НАТО за один год.Подробнее о встрече читайте в материале Алексея Туманова Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции

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