https://ukraina.ru/20250514/razgrom-vsu-pod-sudzhey-ekspert-raskryl-pochemu-kiev-neskolko-raz-menyal-tseli-kurskoy-avantyury-1063096779.html

Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры

Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры - 14.05.2025 Украина.ру

Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры

Поскольку наступательный импульс ВСУ в августе 2024 года закончился уже через пару недель, за плацдарм в Курской области Киев держался только для того, чтобы получить политические дивиденды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-05-14T04:00

2025-05-14T04:00

2025-05-14T04:00

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По мнению эксперта, курская авантюра киевского режима закончилась так, как и должна была закончиться.Группировка противника была привязана к одной дороге и представляла собой вытянутый выступ, который рано или поздно рухнул бы от фланговых ударов и от неспособности ВСУ ее снабжать под ударами ВС РФ, указал собеседник издания."Киевский режим в очередной раз ставил политические цели выше военных. Поскольку наступательный импульс в августе 2024 года у ВСУ закончился уже через пару недель, они там держались только для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды", — подчеркнул Копылов.По его мнению, украинские власти несколько раз меняли версии относительно того, зачем им это понадобилось. И чем хуже становилось их положение, тем более странными становились эти версии, добавил эксперт.Сначала это был "обмен территориями", потом это стало "недопущение российского наступления на Сумы". Только в тот момент Россия не планировала такое наступление, а теперь ситуация значительно изменилась, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".

https://ukraina.ru/20250513/1063094221.html

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