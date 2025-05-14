Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШтурмовая бригада (ОДШБ) "Ветераны" Добровольческого корпуса в Судже
Поскольку наступательный импульс ВСУ в августе 2024 года закончился уже через пару недель, за плацдарм в Курской области Киев держался только для того, чтобы получить политические дивиденды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
По мнению эксперта, курская авантюра киевского режима закончилась так, как и должна была закончиться.
Группировка противника была привязана к одной дороге и представляла собой вытянутый выступ, который рано или поздно рухнул бы от фланговых ударов и от неспособности ВСУ ее снабжать под ударами ВС РФ, указал собеседник издания.
"Киевский режим в очередной раз ставил политические цели выше военных. Поскольку наступательный импульс в августе 2024 года у ВСУ закончился уже через пару недель, они там держались только для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды", — подчеркнул Копылов.
По его мнению, украинские власти несколько раз меняли версии относительно того, зачем им это понадобилось. И чем хуже становилось их положение, тем более странными становились эти версии, добавил эксперт.
Сначала это был "обмен территориями", потом это стало "недопущение российского наступления на Сумы". Только в тот момент Россия не планировала такое наступление, а теперь ситуация значительно изменилась, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
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