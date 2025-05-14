Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры - 14.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250514/razgrom-vsu-pod-sudzhey-ekspert-raskryl-pochemu-kiev-neskolko-raz-menyal-tseli-kurskoy-avantyury-1063096779.html
Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры
Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры - 14.05.2025 Украина.ру
Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры
Поскольку наступательный импульс ВСУ в августе 2024 года закончился уже через пару недель, за плацдарм в Курской области Киев держался только для того, чтобы получить политические дивиденды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-05-14T04:00
2025-05-14T04:00
новости
россия
курская область
киев
сво
дзен новости сво
кто
новости сво россия
сумы
курск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061961105_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_c190be5245abcb6fe344637bafe4c525.jpg
По мнению эксперта, курская авантюра киевского режима закончилась так, как и должна была закончиться.Группировка противника была привязана к одной дороге и представляла собой вытянутый выступ, который рано или поздно рухнул бы от фланговых ударов и от неспособности ВСУ ее снабжать под ударами ВС РФ, указал собеседник издания."Киевский режим в очередной раз ставил политические цели выше военных. Поскольку наступательный импульс в августе 2024 года у ВСУ закончился уже через пару недель, они там держались только для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды", — подчеркнул Копылов.По его мнению, украинские власти несколько раз меняли версии относительно того, зачем им это понадобилось. И чем хуже становилось их положение, тем более странными становились эти версии, добавил эксперт.Сначала это был "обмен территориями", потом это стало "недопущение российского наступления на Сумы". Только в тот момент Россия не планировала такое наступление, а теперь ситуация значительно изменилась, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".
https://ukraina.ru/20250513/1063094221.html
россия
курская область
киев
сумы
курск
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061961105_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_96db41cff6a8aeb86d15c83f17a1f328.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, киев, сво, дзен новости сво, кто, новости сво россия, сумы, курск, сумская область, война, наступление вс рф, потери всу, разгром всу
Новости, Россия, Курская область, Киев, СВО, дзен новости СВО, КТО, новости СВО Россия, Сумы, Курск, Сумская область, война, наступление ВС РФ, потери ВСУ, разгром ВСУ

Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры

04:00 14.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШтурмовая бригада (ОДШБ) "Ветераны" Добровольческого корпуса в Судже
Штурмовая бригада (ОДШБ) Ветераны Добровольческого корпуса в Судже - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Поскольку наступательный импульс ВСУ в августе 2024 года закончился уже через пару недель, за плацдарм в Курской области Киев держался только для того, чтобы получить политические дивиденды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
По мнению эксперта, курская авантюра киевского режима закончилась так, как и должна была закончиться.
Группировка противника была привязана к одной дороге и представляла собой вытянутый выступ, который рано или поздно рухнул бы от фланговых ударов и от неспособности ВСУ ее снабжать под ударами ВС РФ, указал собеседник издания.
"Киевский режим в очередной раз ставил политические цели выше военных. Поскольку наступательный импульс в августе 2024 года у ВСУ закончился уже через пару недель, они там держались только для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды", — подчеркнул Копылов.
По его мнению, украинские власти несколько раз меняли версии относительно того, зачем им это понадобилось. И чем хуже становилось их положение, тем более странными становились эти версии, добавил эксперт.
Сначала это был "обмен территориями", потом это стало "недопущение российского наступления на Сумы". Только в тот момент Россия не планировала такое наступление, а теперь ситуация значительно изменилась, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".
Олег Царев интервью
Вчера, 15:24
Олег Царев: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать ЗеленскогоРесурсная сделка подписана и ратифицирована. Теперь у Трампа есть развилка. Или дожимать Зеленского за счет прекращения поставок оружия и персональных санкций против него и его окружения, или США просто дистанцируются от этого конфликта, и Россия самостоятельно будет заниматься Украиной, считает депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКурская областьКиевСВОдзен новости СВОКТОновости СВО РоссияСумыКурскСумская областьвойнанаступление ВС РФпотери ВСУразгром ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле
05:45Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов
05:30Александр Каргин о встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса
05:23Призывает к коллективной ответственности русских и переживает за США. Чем занимается Арсений Яценюк
05:13Миллиарды взяток "людоловам" и Telegram, как враг украинской нации. Что обсуждают украинские элиты
05:00Какой Туск, такой и Гливице. Варшава сделала очередной шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой
05:00"Ситуация патовая": Копылов о том, почему расширение фронта обернулось для Киева огромными потерями
04:55Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол". Захар Прилепин о первом в РФ патриотическом театре
04:47Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев
04:37Подготовка к вывозу ресурсов и "деруссификация" освободителей города. Что происходит в Николаеве
04:30Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области
04:26Экономика Украины и война: украинцы поднимают Польшу, а ВПК увеличивает долларовый потенциал
04:00Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры
03:43"Историческое решение". Почему самораспустилась самая известная партия курдов
03:30"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером
03:00Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным
21:54Из русских снова пытаются сделать "коварных медведей". Военный летчик Владимир Попов о рейсе МН17
20:51"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский
20:30"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область
20:28Почему Путин и Трамп ставят на Эрдогана? Гасанов о роли Турции в переговорах и их возможном финале
Лента новостейМолния