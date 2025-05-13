Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко - 13.05.2025 Украина.ру
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Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко - 13.05.2025 Украина.ру
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения. Единственный шанс киевского режима – дестабилизировать российское общество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-13T03:30
2025-05-13T03:30
новости
курская область
украина
россия
ростислав ищенко
всу
украина.ру
оборона
население
мирные жители
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Россия две недели назад полностью освободила Курскую область, однако украинские войска снова пытаются туда прорваться. Если ВСУ просто будут сидеть в обороне в Донбассе, рано или поздно им "сплетут лапти", потому что оборона рухнет, считает эксперт."Поэтому единственный шанс киевского режима – дестабилизировать российское общество. Мы об этом постоянно говорим, но чем ближе конец, тем активнее становится противник", – отметил собеседник издания.Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения, подчеркнул Ищенко."И действительно в нашем обществе возникли панические настроения: "Как же так? Мы два года воюем, а враг напал на нашу землю. Где же тогда победа?". А если бы успехи врага были больше, то и истерика с нашей стороны была бы больше", – заявил политолог.Более того, у меня постоянно спрашивают: "Почему Украина проводит теракты? Это же ее дискредитирует в глазах мирового сообщества", добавил он.Потому что там, где Украину аккредитовали, ее все равно будут поддерживать до последнего момента любым способом: тушкой, чучелком, поставками оружия, мирными переговорами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.Читайте также: Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, украина, россия, ростислав ищенко, всу, украина.ру, оборона, население, мирные жители, сво, дзен новости сво, кто, поставки, оружие, теракт, война
Новости, Курская область, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, ВСУ, Украина.ру, оборона, население, мирные жители, СВО, дзен новости СВО, КТО, поставки, оружие, теракт, война

Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко

03:30 13.05.2025
 
© Reuters
© Reuters
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Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения. Единственный шанс киевского режима – дестабилизировать российское общество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия две недели назад полностью освободила Курскую область, однако украинские войска снова пытаются туда прорваться. Если ВСУ просто будут сидеть в обороне в Донбассе, рано или поздно им "сплетут лапти", потому что оборона рухнет, считает эксперт.
"Поэтому единственный шанс киевского режима – дестабилизировать российское общество. Мы об этом постоянно говорим, но чем ближе конец, тем активнее становится противник", – отметил собеседник издания.
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения, подчеркнул Ищенко.
"И действительно в нашем обществе возникли панические настроения: "Как же так? Мы два года воюем, а враг напал на нашу землю. Где же тогда победа?". А если бы успехи врага были больше, то и истерика с нашей стороны была бы больше", – заявил политолог.
Более того, у меня постоянно спрашивают: "Почему Украина проводит теракты? Это же ее дискредитирует в глазах мирового сообщества", добавил он.
Потому что там, где Украину аккредитовали, ее все равно будут поддерживать до последнего момента любым способом: тушкой, чучелком, поставками оружия, мирными переговорами, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.
Читайте также: Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие на сайте Украина.ру.
Кирилл Копылов (СВО) - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Вчера, 18:36
Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчилиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Кирилл Копылов - историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО. Его комментарий сопровождается картами
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