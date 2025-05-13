Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко
© Reuters
© Reuters
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения. Единственный шанс киевского режима – дестабилизировать российское общество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия две недели назад полностью освободила Курскую область, однако украинские войска снова пытаются туда прорваться. Если ВСУ просто будут сидеть в обороне в Донбассе, рано или поздно им "сплетут лапти", потому что оборона рухнет, считает эксперт.
"Поэтому единственный шанс киевского режима – дестабилизировать российское общество. Мы об этом постоянно говорим, но чем ближе конец, тем активнее становится противник", – отметил собеседник издания.
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения, подчеркнул Ищенко.
"И действительно в нашем обществе возникли панические настроения: "Как же так? Мы два года воюем, а враг напал на нашу землю. Где же тогда победа?". А если бы успехи врага были больше, то и истерика с нашей стороны была бы больше", – заявил политолог.
Более того, у меня постоянно спрашивают: "Почему Украина проводит теракты? Это же ее дискредитирует в глазах мирового сообщества", добавил он.
Потому что там, где Украину аккредитовали, ее все равно будут поддерживать до последнего момента любым способом: тушкой, чучелком, поставками оружия, мирными переговорами, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.
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