https://ukraina.ru/20250513/kogda-vsu-vtorglis-v-kurskuyu-oblast-oni-polagali-chto-eto-povliyaet-na-psikhiku-naseleniya--ischenko-1063075438.html

Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко

Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко - 13.05.2025 Украина.ру

Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко

Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения. Единственный шанс киевского режима – дестабилизировать российское общество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-13T03:30

2025-05-13T03:30

2025-05-13T03:30

новости

курская область

украина

россия

ростислав ищенко

всу

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оборона

население

мирные жители

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Россия две недели назад полностью освободила Курскую область, однако украинские войска снова пытаются туда прорваться. Если ВСУ просто будут сидеть в обороне в Донбассе, рано или поздно им "сплетут лапти", потому что оборона рухнет, считает эксперт."Поэтому единственный шанс киевского режима – дестабилизировать российское общество. Мы об этом постоянно говорим, но чем ближе конец, тем активнее становится противник", – отметил собеседник издания.Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения, подчеркнул Ищенко."И действительно в нашем обществе возникли панические настроения: "Как же так? Мы два года воюем, а враг напал на нашу землю. Где же тогда победа?". А если бы успехи врага были больше, то и истерика с нашей стороны была бы больше", – заявил политолог.Более того, у меня постоянно спрашивают: "Почему Украина проводит теракты? Это же ее дискредитирует в глазах мирового сообщества", добавил он.Потому что там, где Украину аккредитовали, ее все равно будут поддерживать до последнего момента любым способом: тушкой, чучелком, поставками оружия, мирными переговорами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.Читайте также: Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250512/1063072317.html

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