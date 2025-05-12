https://ukraina.ru/20250512/1063007011.html

Ростислав Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен

Ростислав Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен - 12.05.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен

Почитайте "Великую шахматную доску" Бжезинского и посмотрите, что произошло за последние 20 лет. Фактически случилось все то, чего он боялся и против чего пытался бороться. Бжезинский думал, что США могут где-то упустить или Россию, или Китай. А они упустили и нас, и китайцев, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-12T07:00

2025-05-12T07:00

2025-05-12T07:00

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

вооруженные силы украины

черчилль

иосиф сталин

сво

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, Россия полностью освободила Курскую область две недели назад, однако ВСУ снова пытаются туда отчаянно прорваться. Неужели предыдущая авантюра их ничему не научила?- Военные цели у этой задачи все-таки есть. Если ВСУ просто будут сидеть в обороне в Донбассе, рано или поздно им сплетут лапти, потому что оборона рухнет. Поэтому единственный шанс киевского режима – дестабилизировать российское общество. Мы об этом постоянно говорим, но чем ближе конец, тем активнее становится противник.Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения. И действительно в нашем обществе возникли панические настроения: "Как же так? Мы два года воюем, а враг напал на нашу землю. Где же тогда победа?". А если бы успехи врага были больше, то и истерика с нашей стороны была бы больше.Более того, у меня постоянно спрашивают: "Почему Украина проводит теракты? Это же ее дискредитирует в глазах мирового сообщества". Потому что там, где Украину аккредитовали, ее все равно будут поддерживать до последнего момента любым способом: тушкой, чучелком, поставками оружия, мирными переговорами.Теракты – это тоже давление на психику российского населения. "Как же так? Почему какая-то там Украина запускает дроны на Москву". Никого же не волнует, что одна из сторон конфликта в каком-то там Йемене стреляет по Израилю, который находится от них через четыре государства и даже пытается топить американские авианосцы.Конечно, эти претензии населения оправданы. Никому не хочется глупо погибать от того, что прилетел беспилотник и попал в твою квартиру. Если противнику удастся сделать так, что беспилотники массово куда-то прорвутся, реакция общества будет еще жестче. Но и реакция государства будет еще жестче. А киевский режим как раз-таки ждет эту жесткую реакцию, чтобы показать западным друзьям, что Россия якобы устраивает геноцид украинцев, дабы сорвать любые поползновения к переговорам.Что сейчас делает Трамп? Трамп пытается договориться с нами о заморозке конфликта, чтобы вернуться к нему, когда США будут достаточно сильными. Причем это может произойти уже после Трампа, поэтому он грех на душу не хочет брать. Но Киев это не устраивает, потому что после Трампа и на Украине будет другая власть, которая будет делить каравай. Этого не хотят допустить нынешние украинские элиты и военные, которые всем руководят.Только какие-нибудь генералы и полковники могут исходить из того, что с Россией им и так надо будет воевать, но сейчас можно было бы и власть поменять, потому что это позволит им подняться по служебной лестнице и больше воровать. А тем, кто сидит в генштабе, больше ничего не надо. Они и так участвуют в разделе пирога. Им мир не нужен, потому что после наступления мира большой пирог тоже закончится.Сколько будет существовать Украина, столько и будут проводиться теракты. Можно мир подписать, можно правительство поменять, но всегда будут существовать силы, которые будут делать все, чтобы не дать России и Украине срастись в единую политико-экономическую конструкцию. И всегда найдутся идиоты, готовые пожертвовать своим будущим, лишь бы насолить России.Если даже они в России находят исполнителей терактов и диверсий, которые к Украине никакого отношения не имели, то на Украине и подавно найдут.- Накануне Дня Победы Трамп заявил, что США выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Дмитрий Медведев назвал эти слова пафосной чушью. На какую реакцию России рассчитывал Трамп, когда говорил об этом?- Трампу наплевать на реакцию России. Во-вторых, США действительно выиграли две мировые войны. Более того США от этих побед получили максимальное количество бонусов.У нас совершенно разный подход к определению победителя в войнах. Мы говорим, мы разгромили самое большое количество дивизий немецких, мы пролили больше крови, а американцы говорят, что они победители, потому что получили больше прибыли.Проблема с высказыванием Трампа в том, что он сказал, что американцы были единственными победителями в этих войнах, что оскорбительно для других стран антигитлеровской коалиции.Некоторые говорят, что американцы явились в обеих мировых войнах к раздаче. Это справедливо только для Первой мировой войны, потому что только в 1918 году американские дивизии появились на фронте. Во Вторую мировую войну американцы воевали с 1941 года, с момента нападения Японии на Перл-Харбор. В 1942 году американцы провели крупную десантную операцию в Северной Африке и помогли англичанам уничтожить целую группу немецких армий. Потом они высадились на Сицилии.Но для нас Второй фронт мог быть открыт только во Франции, потому что там он будет оттягивать самое большое количество немецких дивизий. Во Франции были сосредоточены четыре немецкие армии. И когда союзники туда высадились, это ощутимо ударило по способности Германии маневрировать этими резервами.У США была тяжелой война с Японией. Мы по-разному оцениваем эти события, потому что у нас никогда не было крупного океанского флота. Даже при Петре I наш флот занимался Балтикой, Черным и Средиземным морем. Поэтому для нас боевые действия на Тихом океане что-то далёкое и непонятное. Безусловно, высадки на островах были не такими кровопролитными, как те, что происходили на советско-германском фронте.Американцы по праву гордятся своей победой, несмотря на то, что смазали ее в конце атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Так что вклад США в победу был крупным. Кроме того, они выпустили огромное количество таков и самолетов.Мы иногда относимся к ленд-лизу несерьезно. "Подумаешь, тушенку поставляли". Да, он составил всего 6% от военного производства Советского Союза. Но эти 6% попали к нам в критическое время. Сталин в 1941 году, когда беседовал с Гарриманом (специальный представитель президента США в СССР), от руки составил список, в который входили авиационный алюминий, колючая проволока, бензин и так далее. Это было необходимо для того, чтобы остановить врага в 1941 году.В 1941-1942 годах английские и американские танки составляли до половины танковых бригад на Сталинградском и Кавказском направлениях, поставленные по ленд-лизу. Посмотрите на кадры из 1944 года, когда мы наступаем. Наша пехота и ствольная артиллерия передвигается на американских "Студебеккерах". Эти автомобили резко повысили маневренность Красной армии. Это огромный вклад в победу.Но американцы не были главной воюющей стороной. Они внесли серьёзный вклад, но всё равно большая часть дивизий вермахта, и об этом совершенно справедливо Черчилль писал Сталину в письме, погибла на Советско-Германском фронте.И лучшие части немцы отправляли туда, и новейшие образцы техники, кроме авиации, потому что новейшие самолеты прикрывали Германию от воздушных армад союзников.Тем не менее, то, что сказал Трамп – оскорбительно не только для нас, но и для всех, кто боролся с нацизмом, даже если их вклад в победу был не столь велик. Тем более, Россия является полным и единственным преемником победы СССР над Германией, потому что другие бывшие советские республики не только не заявляют прав на победу, но и от памяти о ней отказываются.Конечно, Трамп ориентируется на американскую аудиторию. Он в этом заявлении пытается ей понравится и фактически сравнивает себя со своими предшественниками: "При моих предшественниках мы перестали праздновать победу и говорить о том, что мы были победителями в двух мировых войнах. А я это возвращаю". И неважно, насколько соответствует исторической действительности. Важно, что это как бальзам на раны американцам, которые в последние годы терпят одни только геополитические поражения.Почитайте "Великую шахматную доску" Бжезинского и посмотрите, что произошло за последние 20 лет. Фактически случилось все то, чего он боялся и против чего пытался бороться. Бжезинский думал, что США могут где-то упустить или Россию, или Китай. А они упустили и нас, и китайцев.Американскому народу надо где-то восстановить свою национальную гордость, но восстанавливать ее нечем.На Украине у них поражение. Да, Трамп пытается выйти оттуда, сохранив лицо, но у него это не очень получается.С Ираном они начали переговоры, но потом опять стали маршировать на месте и говорить: "Не, наверное, все-таки бомбить будем". Хотя вроде бы Иран был готов пойти навстречу.С Китаем они пытались договориться, но тоже не получается.США пытались йеменских хуситов на место поставить, а теперь только хуже стало. Раньше хуситы по израильским аэропортам ракетами не попадали, а теперь стали попадать.То же самое касается экономики. Трамп говорит:- У меня есть успехи.- Покажите.- Хорошо. Но Потом.В плане борьбы с миграцией некоторые подвижки есть, но устраивать скандалы со всем миром ради высылки пары самолетов с узбеками и латиноамериканцами – это так себе достижение.Когда известный американский политолог Патрик Бьюкенен предвидел все эти проблемы еще во времена, когда Трамп пешком под стол ходил. Тогда над ним все смеялись и говорили, что он с ума сошел. А теперь американцы умудрились все его опасения переплюнуть.Короче говоря, у США везде провал за провалом. Рейтинг Трампа идет вниз. Поэтому он пытается поднять его громкими заявлениями по весьма подходящему поводу.Тем более, Трамп в этом случае ничем не рискует. Россия из-за этого из переговоров выходить не будет, а возмущения Медведева простые американцы точно не услышат. Трамп молодец? Молодец. Вернул американцам веру в себя. Может быть, не прям сильно он свое население подбодрил, но авторитет свой надул. Он его как может, так и надувает.- А слова Рузвельта, который хорошо отзывался о Сталине и признавал вклад СССР в победу над Гитлером, американцы еще помнят?- Во-первых, вряд ли американцы помнят, кто такой Рузвельт. Во-вторых, они могут путать двух Рузвельтов (смеется).Понимаете, когда победа только состоялась, отрицать вклад СССР было бы безумием. И у Черчилля не получился его план "Немыслимое" по немедленной войне с Советским Союзом, хотя с военно-политической точки зрения он был идеальным. Мы же тогда были на последнем издыхании и нам нужен был мир, чтобы детей, которые стояли у станков на ящиках и точили снаряды, в школу отправить. Если бы мы подверглись нападению бывших союзников, который опять-таки опирались на поддержку всей Европы, у них был бы шанс нас добить.Да, у Запада был шанс потерять Европу. А что бы СССР делал с этой Европой?Тем не менее, у Черчилля этот план не прошел, потому что он не мог на 180 градусов развернуть всю свою пропаганду, которая все четыре года говорила: "Русские – наши союзники. Немцы – враги. Так как же мы можем с теми же немцами воевать против русских?".Но прошли десятилетия. С тех пор в США и Европе выросло поколение, которое всегда считало Россию своим врагом. Даже в 1980х половина населения западных стран говорила: "США, Англия и Франция победили Германию и Россию, которые против них воевали". А кто-то даже доходил до совсем абсурдных вещей: "Запад вместе с Германией победил СССР во Второй мировой войне, поскольку русские вместе с Японией воевали против Запада".А Трамп – не моралист. Он бизнесмен от политики. Если ему выгодно эксплуатировать такие настроения, он будет это делать.Также по теме - в материале Алексея Туманова: Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"?

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

россия

украина

сша

курская область

европа

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, черчилль, иосиф сталин, сво, курская область, европа, германия, вторая мировая война