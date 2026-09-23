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"Величие или уничтожение": Трамп рассказал о переговорах США и Ирана на полях ГА ООН

"Величие или уничтожение": Трамп рассказал о переговорах США и Ирана на полях ГА ООН - 23.09.2026 Украина.ру

"Величие или уничтожение": Трамп рассказал о переговорах США и Ирана на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что представители Вашингтона и Тегерана провели на полях Генассамблеи ООН "очень хорошую" трехчасовую встречу. Об этом пишет РИА Новости

2026-09-23T06:19

2026-09-23T06:19

2026-09-23T06:20

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По словам Трампа, он уверен в достижении договоренности с Ираном, поскольку диалог развивается, "они хотят с нами разговаривать", переговоры представители Вашингтона и Тегерана вели "даже сегодня"."Это была встреча, которая длилась три часа. Она завершилась час назад. Это была очень хорошая встреча", — сказал Трамп журналистам, подчеркнув, что перед Ираном стоит выбор исключительно между "потенциальным величием" и "полным уничтожением".Американский лидер отметил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер провели во вторник очень продуктивную встречу с посредниками по Ирану. При этом, Иран на переговорах был представлен не на самом высоком уровне."Сейчас есть большой импульс к тому, чтобы они заключили сделку", — добавил он.По информации газеты New York Times, ссылающейся на двух иранских чиновников, с Уиткоффом и Кушнером на полях ГА ООН встретился глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредниками выступили Пакистан и Катар, настойчиво добивавшиеся от Тегерана и Вашингтона возвращения к дипломатии и деэскалации конфликта."Аракчи встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на полях Генассамблеи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке... Обсуждения сосредоточены на поиске пути к сделке", — пишет издание.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН заявил, что ему предстоит решить, пойти ли на сделку с Ираном или "полностью стереть его с лица земли" - Трамп в речи на Генассамблее ООН заявил о трудном выборе по Ирану.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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