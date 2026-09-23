Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН - 23.09.2026 Украина.ру
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Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН
Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН - 23.09.2026 Украина.ру
Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН полностью перехватил инициативу, не дав тому отвечать на вопросы журналистов. Об этом вечером 22 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-23T03:27
2026-09-23T03:29
украина.ру
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дональд трамп
сша
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встреча
переговоры
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Своими наблюдениями о встрече, которая началась с небольшого вступительного слова американского лидера, поделился корреспондент агентства.Открывая разговор с прессой президент США пообещал искать разрешение украинского конфликта. Глава киевского режима, в свою очередь, поблагодарил за контакт и поддержку. Трамп высказался о возможности достижения урегулирования ещё до зимы. Зеленский вновь перешёл к благодарностям, которые и оказались последними его словами в ходе открытой части встречи."Журналисты спросили об ударах ВСУ по нефтяным объектам в РФ. Зеленский будто хотел вступить в диалог, поднял брови, пошевелил губами, но остался безмолвным на фоне рассуждений Трампа о ценах на дизтопливо. Затем последовала другая попытка высказаться, ещё короче, на этот раз Зеленский лишь на мгновенье открыл рот", — говорится в публикации агентства.По словам корреспондента, в дальнейшем Зеленский только улыбался и согласно кивал головой. Во время открытой части встречи, которая продолжалась около десяти минут, Зеленскому не дали ответить ни на один вопрос прессы.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН 22 сентября. В своей речи он лишь два раза прямо упомянул конфликт на Украине. Когда заявил о том, что Соединённые Штаты "тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и обязательно добьются решения этого вопроса". И когда заверил, что конфликт на Украине будет завершён."Я думаю, это произойдет быстрее, чем многие понимают", — добавил Трамп.Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, оон, генассамблея оон, дональд трамп, сша, владимир зеленский, украина, встреча, переговоры, война на украине, когда закончится война на украине, чем закончится война на украине, урегулирование, россия, нью-йорк, мир без границ, международные отношения, международная политика, новости
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Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН

03:27 23.09.2026 (обновлено: 03:29 23.09.2026)
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonВстреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на ГА ООН. 22 сентября 2026
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на ГА ООН. 22 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН полностью перехватил инициативу, не дав тому отвечать на вопросы журналистов. Об этом вечером 22 сентября сообщает РИА Новости
Своими наблюдениями о встрече, которая началась с небольшого вступительного слова американского лидера, поделился корреспондент агентства.
Открывая разговор с прессой президент США пообещал искать разрешение украинского конфликта. Глава киевского режима, в свою очередь, поблагодарил за контакт и поддержку. Трамп высказался о возможности достижения урегулирования ещё до зимы. Зеленский вновь перешёл к благодарностям, которые и оказались последними его словами в ходе открытой части встречи.
"Журналисты спросили об ударах ВСУ по нефтяным объектам в РФ. Зеленский будто хотел вступить в диалог, поднял брови, пошевелил губами, но остался безмолвным на фоне рассуждений Трампа о ценах на дизтопливо. Затем последовала другая попытка высказаться, ещё короче, на этот раз Зеленский лишь на мгновенье открыл рот", — говорится в публикации агентства.
По словам корреспондента, в дальнейшем Зеленский только улыбался и согласно кивал головой. Во время открытой части встречи, которая продолжалась около десяти минут, Зеленскому не дали ответить ни на один вопрос прессы.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
Президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН 22 сентября. В своей речи он лишь два раза прямо упомянул конфликт на Украине. Когда заявил о том, что Соединённые Штаты "тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и обязательно добьются решения этого вопроса". И когда заверил, что конфликт на Украине будет завершён.
"Я думаю, это произойдет быстрее, чем многие понимают", — добавил Трамп.
Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.
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