https://ukraina.ru/20260923/tramp-ne-dal-zelenskomu-govorit-na-vstreche-s-zhurnalistami-v-oon-1083367939.html

Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН

Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН - 23.09.2026 Украина.ру

Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН полностью перехватил инициативу, не дав тому отвечать на вопросы журналистов. Об этом вечером 22 сентября сообщает РИА Новости

2026-09-23T03:27

2026-09-23T03:27

2026-09-23T03:29

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генассамблея оон

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украина

встреча

переговоры

война на украине

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Своими наблюдениями о встрече, которая началась с небольшого вступительного слова американского лидера, поделился корреспондент агентства.Открывая разговор с прессой президент США пообещал искать разрешение украинского конфликта. Глава киевского режима, в свою очередь, поблагодарил за контакт и поддержку. Трамп высказался о возможности достижения урегулирования ещё до зимы. Зеленский вновь перешёл к благодарностям, которые и оказались последними его словами в ходе открытой части встречи."Журналисты спросили об ударах ВСУ по нефтяным объектам в РФ. Зеленский будто хотел вступить в диалог, поднял брови, пошевелил губами, но остался безмолвным на фоне рассуждений Трампа о ценах на дизтопливо. Затем последовала другая попытка высказаться, ещё короче, на этот раз Зеленский лишь на мгновенье открыл рот", — говорится в публикации агентства.По словам корреспондента, в дальнейшем Зеленский только улыбался и согласно кивал головой. Во время открытой части встречи, которая продолжалась около десяти минут, Зеленскому не дали ответить ни на один вопрос прессы.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН 22 сентября. В своей речи он лишь два раза прямо упомянул конфликт на Украине. Когда заявил о том, что Соединённые Штаты "тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и обязательно добьются решения этого вопроса". И когда заверил, что конфликт на Украине будет завершён."Я думаю, это произойдет быстрее, чем многие понимают", — добавил Трамп.Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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