Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие - 12.05.2025 Украина.ру
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Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие
Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие - 12.05.2025 Украина.ру
Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие
Украинские войска более 14 тысяч раз нарушили объявленое президентом РФ Владимиром Путиным перемирие. В Киеве отвергли предложение о трехдневном режиме тишины, но согласны на 30 суток заморозки. Это время в ВСУ планируют потратить на переподготовку
2025-05-12T16:40
2025-05-12T16:40
эксклюзив
украина
россия
белгородская область
александр сырский
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
нато
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Украина более 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным на период 8-11 мая. Украинские подразделения пытались пять раз прорваться через границу России, запускали беспилотники для ударов вне зоны СВО, морскими беспилотниками пытались атаковать Крым. Российские войска отвечали зеркально, подчеркнули в Минобороны России.С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая российские войска в зоне СВО полностью прекратили боевые действия в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. На этот период российские войска приостановили удары авиацией, ракетами и артиллерией, беспилотниками по украинским целям.Однако ВСУ не прекратили боевые действия против российских войск.6-7 мая в ряде российских аэропортов вводили в действие план "Ковер". В результате произошли сбои в расписании воздушного транспорта, а турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила некоторые рейсы в Москву.В Шереметьево 8 мая отменили 36 авиарейсов, в Домодедово - 29 рейсов. К вечеру этого дня гражданская авиация вернулась к штатному расписанию, а с 9 мая возобновила работу авиакомпания Turkish Airlines.8 мая, в первый день перемирия украинские формирования совершили 173 обстрела российских позиций из ствольной артиллерии, танков и минометов. Четыре раза применили реактивные системы залпового огня, нанесли 300 ударов с помощью дронов. В этот день российские средства ПВО сбили 182 беспилотника, два авиационных бомбы, украинскую управляемую ракету "Нептун".9 мая украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области, пострадали два человека. В момент взрыва в здании находился заместитель губернатора Александр Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню его осмотрели врачи."У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В тот же день украинские беспилотники били в регионе по фермерскому хозяйству, грузовику с цистерной, спецтехнике, инфраструктурным объектам связи и частным домам.В Курской области при обстреле Глушковского района 9 мая получил ранения головы, живота и плеча житель села Званное. 65-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь, но он скончался. В ДНР в День Победы пострадали три человека: в Донецке мужчина подорвался на мине "лепесток", в Селидово мужчину ранило при обстреле ВСУ из ствольной артиллерии, в Макеевке от обломков сбитой ракеты пострадал подросток."Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера", - сообщили в Минобороны 9 мая.К 11 мая российские войска отразили 37 атак и одну разведку боем в новых регионах России, а также пять попыток прорыва в Курской и Белгородской областях. Всего по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения нанесли более 4 тысяч ударов из ствольной артиллерии, танков и минометов. Причем беспилотники использовались более 9 тысяч раз.А вне зоны СВО, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили 58 украинских дронов."С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - заявили в Минобороны РФ.Переподготовка ВСУПока Россия всячески демонстрировала готовность к мирным переговорам, и даже объявляла перемирие из гуманитарных принципов, на Украине как всегда чем-то были недовольны. Владимиру Зеленскому, олицетворению украинских властей, идея перемирия не понравилась. Вместо этого он предложил сделать так, как ему посоветовали в Лондоне - выдвинуть ультиматум о прекращении огня на 30 дней. То есть, на три дня тишины Зеленский не готов, а вот на 30 суток - с 12 мая - пожалуйста.На самом деле, в военных планах Украины вряд ли что-то изменилось. Главком украинской армии Александр Сырский, хоть и повторяет тезис о 30-дневном перемирии, готовится к заседанию Совета начальников штабов под эгидой Военного комитета НАТО 14 мая. А там от представителей Украины ожидают отчета о боевых действиях, использовании иностранной военной помощи, а также о реформах в ВСУ."Украина проводит реорганизацию управления Вооруженных Сил и переходит на корпусную структуру, призванную улучшить управляемость наших войск как в обороне, так и в наступлении, с использованием новейших способов вооруженной борьбы", - сообщил Сырский по итогам разговора с главой Военного комитета ЕС генералом Робертом Бригером 8 мая.Под реорганизацией ВСУ Сырский имел в виду, в том числе, подготовку военнослужащих при поддержке "международных партнеров". Он предложил Бригеру оптимизировать и расширить сотрудничество в этом направлении.Итак, одной ногой Сырский стоит на дальнейшей подготовке ВСУ (к чему же, интересно?), другой наступил в некие стремления к миру. А между этим всем - "принципиальность и единство международных партнеров", которые "критически важны для достижения справедливого и продолжительного мира", по его же словам.Такой мир, как ни странно, Сырский обсуждал с тем самым Бригером, который с самого начала СВО говорил о сомнительности успеха Украины при контрнаступлении, и превосходстве военного и экономического потенциала России, а также призывал западников не рассчитывать на прорыв украинскими войсками российской линии обороны.Это всего лишь теоретические шаги, но на них Украина не остановилась. По данным росийских мониторинговых телеграм-каналов, военнослужащие ВСУ в курском приграничье якобы проводят тренировки по переправам через реки. Мосты в Глушковском районе повреждены, и это значит, что в скором времени украинские боевики могут начать применять моторные лодки.А по официальным данным даже украинской пропаганды, в частях ВСУ тестируют новую опцию системы управления боевыми действиями "Дельта" под названием Brave1 Market. Смысл заключается в том, что пользователи "Дельты" - надо понимать, это офицеры ВСУ - смогут с мест дислокации сами заказывать себе товары военного назначения. А за успешное выполнение боевых задач получать скидочные баллы.По данным разработчиков, система предусматривает открытый и закрытый каталоги товаров. В открытом, например, продают беспилотники и системы автоматического управления для них. Последние, судя по фотографиям корпусов, собраны на базе сравнительно дешевых известных британских одноплатных микрокопьютеров. И по соответствующей стоимости - до 100 долларов США.Не думали же вы, что спутниковый интернет в ВСУ нужен только для того, чтобы военнослужащие могли смотреть видосики в телефонах? Все по стандартам НАТО.Таким образом, что бы ни говорили западные и украинские политики, факт налицо: каждый день любого возможного перемирия Украина будет стараться использовать максимально эффективно для реформирования своих вооруженных сил. Или для обкатки новейших цифровых систем управления войсками, логистикой и связи. Это вполне вписывается в новую британскую военную концепцию, согласно которой дефицит численности вооруженных сил предлагают компенсировать технологическим превосходством. Что мешает Украине опробовать, скажем, британские разработки для того, чтобы потом их приняли на вооружение в Лондоне? Да, пожалуй, ничего.И ожидать от Киева рыцарских поступков точно не стоит.
https://ukraina.ru/20250510/peremirie-dlya-peredyshki-itogi-10-maya-1063036031.html
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Алексей Туманов
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Алексей Туманов
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эксклюзив, украина, россия, белгородская область, александр сырский, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, нато
Эксклюзив, Украина, Россия, Белгородская область, Александр Сырский, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАТО

Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие

16:40 12.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Украинские войска более 14 тысяч раз нарушили объявленое президентом РФ Владимиром Путиным перемирие. В Киеве отвергли предложение о трехдневном режиме тишины, но согласны на 30 суток заморозки. Это время в ВСУ планируют потратить на переподготовку
Украина более 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным на период 8-11 мая. Украинские подразделения пытались пять раз прорваться через границу России, запускали беспилотники для ударов вне зоны СВО, морскими беспилотниками пытались атаковать Крым. Российские войска отвечали зеркально, подчеркнули в Минобороны России.
С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая российские войска в зоне СВО полностью прекратили боевые действия в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. На этот период российские войска приостановили удары авиацией, ракетами и артиллерией, беспилотниками по украинским целям.
Однако ВСУ не прекратили боевые действия против российских войск.
6-7 мая в ряде российских аэропортов вводили в действие план "Ковер". В результате произошли сбои в расписании воздушного транспорта, а турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила некоторые рейсы в Москву.
В Шереметьево 8 мая отменили 36 авиарейсов, в Домодедово - 29 рейсов. К вечеру этого дня гражданская авиация вернулась к штатному расписанию, а с 9 мая возобновила работу авиакомпания Turkish Airlines.
8 мая, в первый день перемирия украинские формирования совершили 173 обстрела российских позиций из ствольной артиллерии, танков и минометов. Четыре раза применили реактивные системы залпового огня, нанесли 300 ударов с помощью дронов. В этот день российские средства ПВО сбили 182 беспилотника, два авиационных бомбы, украинскую управляемую ракету "Нептун".
9 мая украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области, пострадали два человека. В момент взрыва в здании находился заместитель губернатора Александр Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню его осмотрели врачи.
"У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В тот же день украинские беспилотники били в регионе по фермерскому хозяйству, грузовику с цистерной, спецтехнике, инфраструктурным объектам связи и частным домам.
В Курской области при обстреле Глушковского района 9 мая получил ранения головы, живота и плеча житель села Званное. 65-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь, но он скончался. В ДНР в День Победы пострадали три человека: в Донецке мужчина подорвался на мине "лепесток", в Селидово мужчину ранило при обстреле ВСУ из ствольной артиллерии, в Макеевке от обломков сбитой ракеты пострадал подросток.
"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера", - сообщили в Минобороны 9 мая.
К 11 мая российские войска отразили 37 атак и одну разведку боем в новых регионах России, а также пять попыток прорыва в Курской и Белгородской областях. Всего по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения нанесли более 4 тысяч ударов из ствольной артиллерии, танков и минометов. Причем беспилотники использовались более 9 тысяч раз.
А вне зоны СВО, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили 58 украинских дронов.
"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - заявили в Минобороны РФ.
Переподготовка ВСУ
Пока Россия всячески демонстрировала готовность к мирным переговорам, и даже объявляла перемирие из гуманитарных принципов, на Украине как всегда чем-то были недовольны. Владимиру Зеленскому, олицетворению украинских властей, идея перемирия не понравилась. Вместо этого он предложил сделать так, как ему посоветовали в Лондоне - выдвинуть ультиматум о прекращении огня на 30 дней. То есть, на три дня тишины Зеленский не готов, а вот на 30 суток - с 12 мая - пожалуйста.
На самом деле, в военных планах Украины вряд ли что-то изменилось. Главком украинской армии Александр Сырский, хоть и повторяет тезис о 30-дневном перемирии, готовится к заседанию Совета начальников штабов под эгидой Военного комитета НАТО 14 мая. А там от представителей Украины ожидают отчета о боевых действиях, использовании иностранной военной помощи, а также о реформах в ВСУ.
"Украина проводит реорганизацию управления Вооруженных Сил и переходит на корпусную структуру, призванную улучшить управляемость наших войск как в обороне, так и в наступлении, с использованием новейших способов вооруженной борьбы", - сообщил Сырский по итогам разговора с главой Военного комитета ЕС генералом Робертом Бригером 8 мая.
Под реорганизацией ВСУ Сырский имел в виду, в том числе, подготовку военнослужащих при поддержке "международных партнеров". Он предложил Бригеру оптимизировать и расширить сотрудничество в этом направлении.
Итак, одной ногой Сырский стоит на дальнейшей подготовке ВСУ (к чему же, интересно?), другой наступил в некие стремления к миру. А между этим всем - "принципиальность и единство международных партнеров", которые "критически важны для достижения справедливого и продолжительного мира", по его же словам.
Такой мир, как ни странно, Сырский обсуждал с тем самым Бригером, который с самого начала СВО говорил о сомнительности успеха Украины при контрнаступлении, и превосходстве военного и экономического потенциала России, а также призывал западников не рассчитывать на прорыв украинскими войсками российской линии обороны.
Это всего лишь теоретические шаги, но на них Украина не остановилась. По данным росийских мониторинговых телеграм-каналов, военнослужащие ВСУ в курском приграничье якобы проводят тренировки по переправам через реки. Мосты в Глушковском районе повреждены, и это значит, что в скором времени украинские боевики могут начать применять моторные лодки.
А по официальным данным даже украинской пропаганды, в частях ВСУ тестируют новую опцию системы управления боевыми действиями "Дельта" под названием Brave1 Market. Смысл заключается в том, что пользователи "Дельты" - надо понимать, это офицеры ВСУ - смогут с мест дислокации сами заказывать себе товары военного назначения. А за успешное выполнение боевых задач получать скидочные баллы.
По данным разработчиков, система предусматривает открытый и закрытый каталоги товаров. В открытом, например, продают беспилотники и системы автоматического управления для них. Последние, судя по фотографиям корпусов, собраны на базе сравнительно дешевых известных британских одноплатных микрокопьютеров. И по соответствующей стоимости - до 100 долларов США.
Не думали же вы, что спутниковый интернет в ВСУ нужен только для того, чтобы военнослужащие могли смотреть видосики в телефонах? Все по стандартам НАТО.
Таким образом, что бы ни говорили западные и украинские политики, факт налицо: каждый день любого возможного перемирия Украина будет стараться использовать максимально эффективно для реформирования своих вооруженных сил. Или для обкатки новейших цифровых систем управления войсками, логистикой и связи. Это вполне вписывается в новую британскую военную концепцию, согласно которой дефицит численности вооруженных сил предлагают компенсировать технологическим превосходством. Что мешает Украине опробовать, скажем, британские разработки для того, чтобы потом их приняли на вооружение в Лондоне? Да, пожалуй, ничего.
И ожидать от Киева рыцарских поступков точно не стоит.
коалиция желающих: Стармер, Зеленский, Макрон, Туск, Мерц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
10 мая, 18:47
Перемирие для передышки. Итоги 10 маяВ России и на Украине обсуждают возможное 30-дневное перемирие
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