https://ukraina.ru/20250512/ultimatum-zelenskogo-zachem-ukraine-nuzhno-tridtsatidnevnoe-peremirie-1063062857.html

Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие

Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие - 12.05.2025 Украина.ру

Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие

Украинские войска более 14 тысяч раз нарушили объявленое президентом РФ Владимиром Путиным перемирие. В Киеве отвергли предложение о трехдневном режиме тишины, но согласны на 30 суток заморозки. Это время в ВСУ планируют потратить на переподготовку

2025-05-12T16:40

2025-05-12T16:40

2025-05-12T16:40

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Украина более 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным на период 8-11 мая. Украинские подразделения пытались пять раз прорваться через границу России, запускали беспилотники для ударов вне зоны СВО, морскими беспилотниками пытались атаковать Крым. Российские войска отвечали зеркально, подчеркнули в Минобороны России.С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая российские войска в зоне СВО полностью прекратили боевые действия в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. На этот период российские войска приостановили удары авиацией, ракетами и артиллерией, беспилотниками по украинским целям.Однако ВСУ не прекратили боевые действия против российских войск.6-7 мая в ряде российских аэропортов вводили в действие план "Ковер". В результате произошли сбои в расписании воздушного транспорта, а турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила некоторые рейсы в Москву.В Шереметьево 8 мая отменили 36 авиарейсов, в Домодедово - 29 рейсов. К вечеру этого дня гражданская авиация вернулась к штатному расписанию, а с 9 мая возобновила работу авиакомпания Turkish Airlines.8 мая, в первый день перемирия украинские формирования совершили 173 обстрела российских позиций из ствольной артиллерии, танков и минометов. Четыре раза применили реактивные системы залпового огня, нанесли 300 ударов с помощью дронов. В этот день российские средства ПВО сбили 182 беспилотника, два авиационных бомбы, украинскую управляемую ракету "Нептун".9 мая украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области, пострадали два человека. В момент взрыва в здании находился заместитель губернатора Александр Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню его осмотрели врачи."У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В тот же день украинские беспилотники били в регионе по фермерскому хозяйству, грузовику с цистерной, спецтехнике, инфраструктурным объектам связи и частным домам.В Курской области при обстреле Глушковского района 9 мая получил ранения головы, живота и плеча житель села Званное. 65-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь, но он скончался. В ДНР в День Победы пострадали три человека: в Донецке мужчина подорвался на мине "лепесток", в Селидово мужчину ранило при обстреле ВСУ из ствольной артиллерии, в Макеевке от обломков сбитой ракеты пострадал подросток."Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера", - сообщили в Минобороны 9 мая.К 11 мая российские войска отразили 37 атак и одну разведку боем в новых регионах России, а также пять попыток прорыва в Курской и Белгородской областях. Всего по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения нанесли более 4 тысяч ударов из ствольной артиллерии, танков и минометов. Причем беспилотники использовались более 9 тысяч раз.А вне зоны СВО, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили 58 украинских дронов."С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - заявили в Минобороны РФ.Переподготовка ВСУПока Россия всячески демонстрировала готовность к мирным переговорам, и даже объявляла перемирие из гуманитарных принципов, на Украине как всегда чем-то были недовольны. Владимиру Зеленскому, олицетворению украинских властей, идея перемирия не понравилась. Вместо этого он предложил сделать так, как ему посоветовали в Лондоне - выдвинуть ультиматум о прекращении огня на 30 дней. То есть, на три дня тишины Зеленский не готов, а вот на 30 суток - с 12 мая - пожалуйста.На самом деле, в военных планах Украины вряд ли что-то изменилось. Главком украинской армии Александр Сырский, хоть и повторяет тезис о 30-дневном перемирии, готовится к заседанию Совета начальников штабов под эгидой Военного комитета НАТО 14 мая. А там от представителей Украины ожидают отчета о боевых действиях, использовании иностранной военной помощи, а также о реформах в ВСУ."Украина проводит реорганизацию управления Вооруженных Сил и переходит на корпусную структуру, призванную улучшить управляемость наших войск как в обороне, так и в наступлении, с использованием новейших способов вооруженной борьбы", - сообщил Сырский по итогам разговора с главой Военного комитета ЕС генералом Робертом Бригером 8 мая.Под реорганизацией ВСУ Сырский имел в виду, в том числе, подготовку военнослужащих при поддержке "международных партнеров". Он предложил Бригеру оптимизировать и расширить сотрудничество в этом направлении.Итак, одной ногой Сырский стоит на дальнейшей подготовке ВСУ (к чему же, интересно?), другой наступил в некие стремления к миру. А между этим всем - "принципиальность и единство международных партнеров", которые "критически важны для достижения справедливого и продолжительного мира", по его же словам.Такой мир, как ни странно, Сырский обсуждал с тем самым Бригером, который с самого начала СВО говорил о сомнительности успеха Украины при контрнаступлении, и превосходстве военного и экономического потенциала России, а также призывал западников не рассчитывать на прорыв украинскими войсками российской линии обороны.Это всего лишь теоретические шаги, но на них Украина не остановилась. По данным росийских мониторинговых телеграм-каналов, военнослужащие ВСУ в курском приграничье якобы проводят тренировки по переправам через реки. Мосты в Глушковском районе повреждены, и это значит, что в скором времени украинские боевики могут начать применять моторные лодки.А по официальным данным даже украинской пропаганды, в частях ВСУ тестируют новую опцию системы управления боевыми действиями "Дельта" под названием Brave1 Market. Смысл заключается в том, что пользователи "Дельты" - надо понимать, это офицеры ВСУ - смогут с мест дислокации сами заказывать себе товары военного назначения. А за успешное выполнение боевых задач получать скидочные баллы.По данным разработчиков, система предусматривает открытый и закрытый каталоги товаров. В открытом, например, продают беспилотники и системы автоматического управления для них. Последние, судя по фотографиям корпусов, собраны на базе сравнительно дешевых известных британских одноплатных микрокопьютеров. И по соответствующей стоимости - до 100 долларов США.Не думали же вы, что спутниковый интернет в ВСУ нужен только для того, чтобы военнослужащие могли смотреть видосики в телефонах? Все по стандартам НАТО.Таким образом, что бы ни говорили западные и украинские политики, факт налицо: каждый день любого возможного перемирия Украина будет стараться использовать максимально эффективно для реформирования своих вооруженных сил. Или для обкатки новейших цифровых систем управления войсками, логистикой и связи. Это вполне вписывается в новую британскую военную концепцию, согласно которой дефицит численности вооруженных сил предлагают компенсировать технологическим превосходством. Что мешает Украине опробовать, скажем, британские разработки для того, чтобы потом их приняли на вооружение в Лондоне? Да, пожалуй, ничего.И ожидать от Киева рыцарских поступков точно не стоит.

https://ukraina.ru/20250510/peremirie-dlya-peredyshki-itogi-10-maya-1063036031.html

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