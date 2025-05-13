https://ukraina.ru/20250513/frantsuzskiy-issledovatel-vyyasnil-kakie-zapadnye-chvk-sotrudnichayut-s-ukrainskimi-neonatsistami-1063086473.html

Французский исследователь выяснил, какие западные ЧВК сотрудничают с украинскими неонацистами

Французский исследователь выяснил, какие западные ЧВК сотрудничают с украинскими неонацистами - 13.05.2025 Украина.ру

Французский исследователь выяснил, какие западные ЧВК сотрудничают с украинскими неонацистами

Опубликованное во Франции исследование о частных военных компаниях (ЧВК) раскрывает связи этих структур с радикалами, в том числе украинскими. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасс решает".

2025-05-13T11:43

2025-05-13T11:43

2025-05-13T11:43

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"Во Франции вышла книга "Частные войны: ЧВК покоряют мир", где подтверждается: западные военные делают ставку на радикалов", - сказано в сообщении.Книгу написал сотрудник парижского центра исследований в области разведки CF2R Валер Льобе.Там также отмечено, что американская CACI действует по заказу ССО США на Украине, усиливая военное вмешательство Запада."Никто уже не скрывает, кто воюет на стороне Киева Европейские ЧВК открыто сотрудничают с украинскими неонацистами", - констатировали авторы телеграм-канала.Ранее на эту тему: "Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области

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новости, франция, сша, украина, чвк, иностранные наемники, сво, пентагон, минобороны украины, всу, украинский неонацизм, украинские неонацисты, запад