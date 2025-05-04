https://ukraina.ru/20250504/naemniki-proyavlyali-naibolshuyu-zhestokost-alaudinov-rasskazal-o-voennykh-prestupleniyakh-v-kurskoy-1062911225.html

"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области

"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области - 04.05.2025 Украина.ру

"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области

Самыми жестокими из прибывших с Украины интервентов были иностранные наёмники. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов

2025-05-04T09:40

2025-05-04T09:40

2025-05-04T09:40

новости

курская область

украина

россия

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вооруженные силы украины

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военные преступления

мирные жители

кто

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Мирных жителей в Курской области прибывшие с ВСУ иностранные наёмники убивали без оглядки на возраст и пол, рассказал генерал. По его словам, для наёмников значение имела этническая принадлежность жертв."Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских", — сказал Алаудинов.По его словам, некоторые военнослужащие ВСУ даже предупреждали мирных жителей об идущих за ними наёмниках, от которых следует спасаться. Алаудинов также рассказал, что и среди военнослужащих украинской армии были подобные фашистам, пытавшиеся убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские. Подробности в публикации Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов

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