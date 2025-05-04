"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области - 04.05.2025 Украина.ру
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"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области
"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области - 04.05.2025 Украина.ру
"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области
Самыми жестокими из прибывших с Украины интервентов были иностранные наёмники. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов
2025-05-04T09:40
2025-05-04T09:40
новости
курская область
украина
россия
апти алаудинов
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мирные жители
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Мирных жителей в Курской области прибывшие с ВСУ иностранные наёмники убивали без оглядки на возраст и пол, рассказал генерал. По его словам, для наёмников значение имела этническая принадлежность жертв."Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских", — сказал Алаудинов.По его словам, некоторые военнослужащие ВСУ даже предупреждали мирных жителей об идущих за ними наёмниках, от которых следует спасаться. Алаудинов также рассказал, что и среди военнослужащих украинской армии были подобные фашистам, пытавшиеся убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские. Подробности в публикации Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, украина, россия, апти алаудинов, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, кто, иностранные наемники, терроризм
Новости, Курская область, Украина, Россия, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, КТО, иностранные наемники, терроризм

"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области

09:40 04.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Самыми жестокими из прибывших с Украины интервентов были иностранные наёмники. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов
Мирных жителей в Курской области прибывшие с ВСУ иностранные наёмники убивали без оглядки на возраст и пол, рассказал генерал. По его словам, для наёмников значение имела этническая принадлежность жертв.
"Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских", — сказал Алаудинов.
По его словам, некоторые военнослужащие ВСУ даже предупреждали мирных жителей об идущих за ними наёмниках, от которых следует спасаться.
Алаудинов также рассказал, что и среди военнослужащих украинской армии были подобные фашистам, пытавшиеся убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские. Подробности в публикации Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов
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НовостиКурская областьУкраинаРоссияАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениямирные жителиКТОиностранные наемникитерроризм
 
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