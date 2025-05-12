https://ukraina.ru/20250512/kurskie-vrachi-prooperirovali-5-letnyuyu-devochku-ranenuyu-dronom-vsu-1063061352.html

Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ

Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ - 12.05.2025 Украина.ру

Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ

Врачи Курской областной детской клинической больницы прооперировали девочку, раненую накануне в результате атаки дрона ВСУ. Об этом заявил 12 мая врио губернатора области Александр Хинштейн

2025-05-12T14:49

2025-05-12T14:49

2025-05-12T14:49

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россия

хинштейн

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fpv-дрон

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"Врачи Курской областной детской клинической больницы провели операцию 5-летней девочке, которая вчера пострадала при атаке дрона", - сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.Он напомнил, что накануне в Хомутовском районе вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В нём ехали родители со своей дочерью. Ребёнок в результате атаки получил осколочные ранения."Родственники самостоятельно доставили девочку в ближайшее медучреждение — Севскую ЦРБ Брянской области, где ей оказали первую помощь, - рассказал Хинштейн. - Позже за девочкой оперативно выехала бригада курских медиков и доставила её в Курскую областную детскую больницу".По словам врио губернатора, у ребёнка остались осколки в поясничной области, их нужно было удалить. Врачи успешно провели операцию и сейчас состояние девочки средней степени тяжести, но стабильное."За ней установлен весь необходимый уход, также по линии Центра медицины катастроф была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром", - отметил Хинштейн.Он пожелал девочке скорейшего выздоровления и выразил уверенность в способности врачей сделать для этого всё необходимое."Уважаемые жители, вновь хочу напомнить, что мы несём ответственность не только за себя, но и за своих детей. Возвращаться в приграничье, которое до сих пор подвергается атакам противника, а уж тем более брать туда детей — это высочайший риск для здоровья и жизни!", - подчеркнул врио губернатора Курской области.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее об этом инциденте сообщалось в публикации "Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия Тем временем СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS

https://ukraina.ru/20250512/glava-mid-frg-rasskazal-o-novykh-postavkakh-nemetskogo-oruzhiya-na-ukrainu-1063055404.html

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новости, курская область, россия, хинштейн, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, fpv-дрон, бпла, кто