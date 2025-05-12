Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ - 12.05.2025 Украина.ру
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Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ
Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ - 12.05.2025 Украина.ру
Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ
Врачи Курской областной детской клинической больницы прооперировали девочку, раненую накануне в результате атаки дрона ВСУ. Об этом заявил 12 мая врио губернатора области Александр Хинштейн
2025-05-12T14:49
2025-05-12T14:49
новости
курская область
россия
хинштейн
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мирные жители
дроны
fpv-дрон
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"Врачи Курской областной детской клинической больницы провели операцию 5-летней девочке, которая вчера пострадала при атаке дрона", - сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.Он напомнил, что накануне в Хомутовском районе вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В нём ехали родители со своей дочерью. Ребёнок в результате атаки получил осколочные ранения."Родственники самостоятельно доставили девочку в ближайшее медучреждение — Севскую ЦРБ Брянской области, где ей оказали первую помощь, - рассказал Хинштейн. - Позже за девочкой оперативно выехала бригада курских медиков и доставила её в Курскую областную детскую больницу".По словам врио губернатора, у ребёнка остались осколки в поясничной области, их нужно было удалить. Врачи успешно провели операцию и сейчас состояние девочки средней степени тяжести, но стабильное."За ней установлен весь необходимый уход, также по линии Центра медицины катастроф была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром", - отметил Хинштейн.Он пожелал девочке скорейшего выздоровления и выразил уверенность в способности врачей сделать для этого всё необходимое."Уважаемые жители, вновь хочу напомнить, что мы несём ответственность не только за себя, но и за своих детей. Возвращаться в приграничье, которое до сих пор подвергается атакам противника, а уж тем более брать туда детей — это высочайший риск для здоровья и жизни!", - подчеркнул врио губернатора Курской области.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее об этом инциденте сообщалось в публикации "Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия Тем временем СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS
https://ukraina.ru/20250512/glava-mid-frg-rasskazal-o-novykh-postavkakh-nemetskogo-oruzhiya-na-ukrainu-1063055404.html
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новости, курская область, россия, хинштейн, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, fpv-дрон, бпла, кто
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, дроны, fpv-дрон, БПЛА, КТО

Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ

14:49 12.05.2025
 
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Врачи Курской областной детской клинической больницы прооперировали девочку, раненую накануне в результате атаки дрона ВСУ. Об этом заявил 12 мая врио губернатора области Александр Хинштейн
"Врачи Курской областной детской клинической больницы провели операцию 5-летней девочке, которая вчера пострадала при атаке дрона", - сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что накануне в Хомутовском районе вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В нём ехали родители со своей дочерью. Ребёнок в результате атаки получил осколочные ранения.
"Родственники самостоятельно доставили девочку в ближайшее медучреждение — Севскую ЦРБ Брянской области, где ей оказали первую помощь, - рассказал Хинштейн. - Позже за девочкой оперативно выехала бригада курских медиков и доставила её в Курскую областную детскую больницу".
По словам врио губернатора, у ребёнка остались осколки в поясничной области, их нужно было удалить. Врачи успешно провели операцию и сейчас состояние девочки средней степени тяжести, но стабильное.
"За ней установлен весь необходимый уход, также по линии Центра медицины катастроф была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром", - отметил Хинштейн.
Он пожелал девочке скорейшего выздоровления и выразил уверенность в способности врачей сделать для этого всё необходимое.
"Уважаемые жители, вновь хочу напомнить, что мы несём ответственность не только за себя, но и за своих детей. Возвращаться в приграничье, которое до сих пор подвергается атакам противника, а уж тем более брать туда детей — это высочайший риск для здоровья и жизни!", - подчеркнул врио губернатора Курской области.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
11:29
Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на УкраинуПравительство Германии готово к дополнительным поставкам оружия на Украину в ситуации, когда на переговорах решение о прекращении огня не будет принято. Об этом 12 мая заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль
По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее об этом инциденте сообщалось в публикации "Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия
Тем временем СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS
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