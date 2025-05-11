"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия - 11.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250511/ocherednye-podlye-udary-vsu-khinshteyn-rasskazal-o-zhertvakh-v-kurskoy-oblasti-vo-vremya-peremiriya-1063044999.html
"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия
"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия - 11.05.2025 Украина.ру
"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия
ВСУ атаковали мирных жителей Курской области во время объявленного президентом России трёхдневного перемирия. Об этом 11 мая заявил врио губернатора Александр Хинштейн
2025-05-11T14:23
2025-05-11T14:23
новости
курская область
россия
гуево
хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
кто
сво
завершение сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060836804_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_02a81b0be5e6c5f37af660db2149732e.jpg
"Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанёс удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трёх местных жительниц", - рассказал врио губернатора.По его словам, на этот раз "очередные подлые удары ВСУ" обошлись без летального исхода."В результате атаки ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения. С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Слава Богу, их жизни ничего не угрожает!", - рассказал Хинштейн.Ещё одна женщина ранений не получила, уточнил он. После осмотра медиками, её забрали родственники.Хинштейн также сообщил в своём телеграм-канале, что очередное миротворческое заявление президента России — "это позиция сильного лидера, который нацелен только на одно: добиться мира и справедливости". По мнению врио губернатора, прямые переговоры без всяких предварительных условий наглядно демонстрируют стремление Владимира Путина к миру. Хинштейн отметил, что это происходит на фоне успехов нашей армии и полного освобождения Курской областиПо его словам, российская армия героически продвигается вперёд. Операция по освобождению Курской области полностью завершена. Российские военнослужащие создают новые буферные зоны, работают на всех остальных направлениях."Но каждый из нас хочет, чтобы как можно скорее над всеми было мирное небо!, -подчеркнул Хинштейн. - Позиция добра — это позиция силы".Также 11 мая о нарушениях трёхдневного перемирия со стороны ВСУ и продолжении СВО проинформировало Минобороны России. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ Большее новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
курская область
россия
гуево
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060836804_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d0da854551917369f000b3998168d324.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, гуево, хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины, кто, сво, завершение сво, новости сво россия, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, всу, мирные жители, дроны, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, Гуево, Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, КТО, СВО, завершение СВО, новости СВО Россия, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, ВСУ, мирные жители, дроны, Военные преступления

"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия

14:23 11.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ атаковали мирных жителей Курской области во время объявленного президентом России трёхдневного перемирия. Об этом 11 мая заявил врио губернатора Александр Хинштейн
"Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанёс удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трёх местных жительниц", - рассказал врио губернатора.
По его словам, на этот раз "очередные подлые удары ВСУ" обошлись без летального исхода.
"В результате атаки ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения. С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Слава Богу, их жизни ничего не угрожает!", - рассказал Хинштейн.
Ещё одна женщина ранений не получила, уточнил он. После осмотра медиками, её забрали родственники.
Хинштейн также сообщил в своём телеграм-канале, что очередное миротворческое заявление президента России — "это позиция сильного лидера, который нацелен только на одно: добиться мира и справедливости". По мнению врио губернатора, прямые переговоры без всяких предварительных условий наглядно демонстрируют стремление Владимира Путина к миру. Хинштейн отметил, что это происходит на фоне успехов нашей армии и полного освобождения Курской области
"А тем временем, несмотря на объявленное Президентом перемирие (уже второе, предложенное в одностороннем порядке!), ВСУ продолжают совершать террористические удары по мирным жителям и нашей гражданской инфраструктуре. Только за три последних дня (8-10 мая) в Курской области 4 человека погибли, ещё 3 были ранены", - сообщил руководитель Курской области.
По его словам, российская армия героически продвигается вперёд. Операция по освобождению Курской области полностью завершена. Российские военнослужащие создают новые буферные зоны, работают на всех остальных направлениях.
"Но каждый из нас хочет, чтобы как можно скорее над всеми было мирное небо!, -подчеркнул Хинштейн. - Позиция добра — это позиция силы".
Также 11 мая о нарушениях трёхдневного перемирия со стороны ВСУ и продолжении СВО проинформировало Минобороны России. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
Большее новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьРоссияГуевоХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКТОСВОзавершение СВОновости СВО Россияпереговорыпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и УкраиныВСУмирные жителидроныВоенные преступления
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине
14:49Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
14:39Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине
14:23"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия
14:05Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине
13:40Устойчивый мир на Украине возможен только через серьёзные переговоры - Песков
13:14Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве
13:10Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
12:56Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
12:33Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны
12:02"Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
11:50Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет
11:43"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом
11:26МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
11:10Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор
10:44Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок
10:36Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор
10:08"Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной
09:43Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах
09:21Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
Лента новостейМолния