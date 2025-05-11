https://ukraina.ru/20250511/ocherednye-podlye-udary-vsu-khinshteyn-rasskazal-o-zhertvakh-v-kurskoy-oblasti-vo-vremya-peremiriya-1063044999.html

"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия

"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия - 11.05.2025 Украина.ру

"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия

ВСУ атаковали мирных жителей Курской области во время объявленного президентом России трёхдневного перемирия. Об этом 11 мая заявил врио губернатора Александр Хинштейн

2025-05-11T14:23

2025-05-11T14:23

2025-05-11T14:23

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курская область

россия

гуево

хинштейн

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завершение сво

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"Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанёс удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трёх местных жительниц", - рассказал врио губернатора.По его словам, на этот раз "очередные подлые удары ВСУ" обошлись без летального исхода."В результате атаки ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения. С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Слава Богу, их жизни ничего не угрожает!", - рассказал Хинштейн.Ещё одна женщина ранений не получила, уточнил он. После осмотра медиками, её забрали родственники.Хинштейн также сообщил в своём телеграм-канале, что очередное миротворческое заявление президента России — "это позиция сильного лидера, который нацелен только на одно: добиться мира и справедливости". По мнению врио губернатора, прямые переговоры без всяких предварительных условий наглядно демонстрируют стремление Владимира Путина к миру. Хинштейн отметил, что это происходит на фоне успехов нашей армии и полного освобождения Курской областиПо его словам, российская армия героически продвигается вперёд. Операция по освобождению Курской области полностью завершена. Российские военнослужащие создают новые буферные зоны, работают на всех остальных направлениях."Но каждый из нас хочет, чтобы как можно скорее над всеми было мирное небо!, -подчеркнул Хинштейн. - Позиция добра — это позиция силы".Также 11 мая о нарушениях трёхдневного перемирия со стороны ВСУ и продолжении СВО проинформировало Минобороны России. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ Большее новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая

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