https://ukraina.ru/20250512/sk-rf-rassleduet-udar-vsu-po-rylsku-iz-rszo-himars-1063059257.html
СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS
СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS - 12.05.2025 Украина.ру
СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS
Возбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела украинскими боевиками города Рыльска Курской области. Об этом 12 мая заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
2025-05-12T13:48
2025-05-12T13:48
2025-05-12T13:48
новости
россия
курская область
украина
ск рф
всу
военные преступления
кто
сво
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063059137_0:0:649:365_1920x0_80_0_0_eb23f16422c71521b02a5015c921db14.jpg
"Установлено, что 11 мая 2025 года украинские боевики, используя реактивную систему залпового огня, целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру в городе Рыльске. В результате совершенного преступления три мирных жителя получили ранения. Кроме того, полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов", - сказано в официальном сообщении.Военными следователями при осмотре мест происшествий обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня М 142 HIMARS. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению, рассказали в российском ведомстве.Накануне вечером 11 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ по Рыльску. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая
россия
курская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063059137_32:0:519:365_1920x0_80_0_0_96d43826ac75d225cf6084a4daca76ca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, украина, ск рф, всу, военные преступления, кто, сво, мирные жители, ракетный удар, himars
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО, СВО, мирные жители, ракетный удар, HIMARS
СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS
Возбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела украинскими боевиками города Рыльска Курской области. Об этом 12 мая заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Установлено, что 11 мая 2025 года украинские боевики, используя реактивную систему залпового огня, целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру в городе Рыльске. В результате совершенного преступления три мирных жителя получили ранения. Кроме того, полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов", - сказано в официальном сообщении.
Военными следователями при осмотре мест происшествий обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня М 142 HIMARS. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
Главным военным следственным управлением СК РФ
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины
, причастные к этому преступлению, рассказали в российском ведомстве.
Накануне вечером 11 мая врио губернатора Курской области
Александр Хинштейн сообщил
о ракетном ударе ВСУ
по Рыльску. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая