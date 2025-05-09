Чтобы обеспечить собственную безопасность, России нужно брать под контроль Николаев и Одессу — эксперт - 09.05.2025 Украина.ру
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Чтобы обеспечить собственную безопасность, России нужно брать под контроль Николаев и Одессу — эксперт
Чтобы обеспечить собственную безопасность, России нужно брать под контроль Николаев и Одессу — эксперт - 09.05.2025 Украина.ру
Чтобы обеспечить собственную безопасность, России нужно брать под контроль Николаев и Одессу — эксперт
Стратегическая цель СВО — это контроль северного Причерноморья для обеспечения безопасности судоходства и возможности торговать с Ближним Востоком. Плюс контроль этих портов и экспорта, который пойдет через них. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-05-09T05:00
2025-05-09T05:00
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Все гарантии о невступлении Украины в НАТО — это слова, новая администрация в Белом доме все может пересмотреть, считает эксперт. Поэтому можно предположить, что все разговоры о перемирии пусты, СВО продолжится до достижения стратегических целей, добавил он."Есть декларативные цели спецоперации, как денацификация, а есть стратегическая цель — это контроль северного Причерноморья для обеспечения безопасности судоходства и возможности России беспрепятственно торговать с Ближним Востоком", — подчеркнул Голубовский.Плюс контроль этих портов и экспорта, который пойдет через них — это контроль того, что останется от Украины, если не ставить задачу полностью занимать ее территорию, добавил аналитик. А я думаю, что руководство России такую задачу не ставит, это бессмысленно, зачем нам какой-нибудь Львов. Это территории с абсолютно нелояльным, культурно чуждым и непроизводительным населением.И если украинский конфликт продолжается, он должен быть закончен убедительно для всех, указал Голубовский. Не должно складываться впечатление, что Киев сможет что-то "засчитать себе за победу и сохранить свою геополитическую значимость", добавил он."Поэтому нет других вариантов обеспечить безопасность России, кроме как физически взять под контроль Николаев и Одессу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Андрея Школьникова: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250507/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vsu-budut-pytatsya-vernutsya-v-kurskuyu-oblast-no-eto-avantyura-1063003256.html
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новости, россия, одесса, украина, дмитрий голубовский, дональд трамп, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, безопасность, черное море, порты, ближний восток, николаев, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Одесса, Украина, Дмитрий Голубовский, Дональд Трамп, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, безопасность, Черное море, порты, Ближний Восток, Николаев, Спецоперация, война, война на Украине

Чтобы обеспечить собственную безопасность, России нужно брать под контроль Николаев и Одессу — эксперт

05:00 09.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Стратегическая цель СВО — это контроль северного Причерноморья для обеспечения безопасности судоходства и возможности торговать с Ближним Востоком. Плюс контроль этих портов и экспорта, который пойдет через них. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Все гарантии о невступлении Украины в НАТО — это слова, новая администрация в Белом доме все может пересмотреть, считает эксперт. Поэтому можно предположить, что все разговоры о перемирии пусты, СВО продолжится до достижения стратегических целей, добавил он.
"Есть декларативные цели спецоперации, как денацификация, а есть стратегическая цель — это контроль северного Причерноморья для обеспечения безопасности судоходства и возможности России беспрепятственно торговать с Ближним Востоком", — подчеркнул Голубовский.
Плюс контроль этих портов и экспорта, который пойдет через них — это контроль того, что останется от Украины, если не ставить задачу полностью занимать ее территорию, добавил аналитик.
А я думаю, что руководство России такую задачу не ставит, это бессмысленно, зачем нам какой-нибудь Львов. Это территории с абсолютно нелояльным, культурно чуждым и непроизводительным населением.
И если украинский конфликт продолжается, он должен быть закончен убедительно для всех, указал Голубовский. Не должно складываться впечатление, что Киев сможет что-то "засчитать себе за победу и сохранить свою геополитическую значимость", добавил он.
"Поэтому нет других вариантов обеспечить безопасность России, кроме как физически взять под контроль Николаев и Одессу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Андрея Школьникова: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
7 мая, 18:05
Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра ЗеленскогоЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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