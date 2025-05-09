https://ukraina.ru/20250509/chtoby-obespechit-sobstvennuyu-bezopasnost-rossii-nuzhno-brat-pod-kontrol-nikolaev-i-odessu--1063019461.html

Чтобы обеспечить собственную безопасность, России нужно брать под контроль Николаев и Одессу — эксперт

Чтобы обеспечить собственную безопасность, России нужно брать под контроль Николаев и Одессу — эксперт - 09.05.2025 Украина.ру

Чтобы обеспечить собственную безопасность, России нужно брать под контроль Николаев и Одессу — эксперт

Стратегическая цель СВО — это контроль северного Причерноморья для обеспечения безопасности судоходства и возможности торговать с Ближним Востоком. Плюс контроль этих портов и экспорта, который пойдет через них. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2025-05-09T05:00

2025-05-09T05:00

2025-05-09T05:00

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Все гарантии о невступлении Украины в НАТО — это слова, новая администрация в Белом доме все может пересмотреть, считает эксперт. Поэтому можно предположить, что все разговоры о перемирии пусты, СВО продолжится до достижения стратегических целей, добавил он."Есть декларативные цели спецоперации, как денацификация, а есть стратегическая цель — это контроль северного Причерноморья для обеспечения безопасности судоходства и возможности России беспрепятственно торговать с Ближним Востоком", — подчеркнул Голубовский.Плюс контроль этих портов и экспорта, который пойдет через них — это контроль того, что останется от Украины, если не ставить задачу полностью занимать ее территорию, добавил аналитик. А я думаю, что руководство России такую задачу не ставит, это бессмысленно, зачем нам какой-нибудь Львов. Это территории с абсолютно нелояльным, культурно чуждым и непроизводительным населением.И если украинский конфликт продолжается, он должен быть закончен убедительно для всех, указал Голубовский. Не должно складываться впечатление, что Киев сможет что-то "засчитать себе за победу и сохранить свою геополитическую значимость", добавил он."Поэтому нет других вариантов обеспечить безопасность России, кроме как физически взять под контроль Николаев и Одессу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Андрея Школьникова: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250507/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vsu-budut-pytatsya-vernutsya-v-kurskuyu-oblast-no-eto-avantyura-1063003256.html

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