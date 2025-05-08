https://ukraina.ru/20250508/rovno-80-let-nazad-fashistskaya-germaniya-podpisala-kapitulyatsiyu-smotrite-kak-eto-bylo-arkhivnye-kadry-1063013732.html
Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры
Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры - 08.05.2025 Украина.ру
Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры
Церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии состоялась в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени это было 9 мая в 0.43)
2025-05-08T14:45
2025-05-08T14:45
2025-05-08T14:45
видео
германия
берлин
ссср
война
фашисты
россия
праздники
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Из-за данной разницы во времени мы празднуем День Победы 9 мая. Позже в Карлсхорсте (предместье Берлина), где проходило подписание исторического документа, открыли российско-германский Музей Капитуляции. Вашему вниманию - архивное видео о том, как капитулировала Германия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, германия, берлин, ссср, война, фашисты, россия, праздники, видео
Видео, Германия, Берлин, СССР, война, фашисты, Россия, праздники
Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры
Церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии состоялась в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени это было 9 мая в 0.43)
Из-за данной разницы во времени мы празднуем День Победы 9 мая.
Позже в Карлсхорсте (предместье Берлина
), где проходило подписание исторического документа, открыли российско-германский Музей Капитуляции.
Вашему вниманию - архивное видео о том, как капитулировала Германия
.