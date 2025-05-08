Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры - 08.05.2025 Украина.ру
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Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры
Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры - 08.05.2025 Украина.ру
Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры
Церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии состоялась в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени это было 9 мая в 0.43)
2025-05-08T14:45
2025-05-08T14:45
видео
германия
берлин
ссср
война
фашисты
россия
праздники
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Из-за данной разницы во времени мы празднуем День Победы 9 мая. Позже в Карлсхорсте (предместье Берлина), где проходило подписание исторического документа, открыли российско-германский Музей Капитуляции. Вашему вниманию - архивное видео о том, как капитулировала Германия.
германия
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видео, германия, берлин, ссср, война, фашисты, россия, праздники, видео
Видео, Германия, Берлин, СССР, война, фашисты, Россия, праздники

Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры

14:45 08.05.2025
 
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Церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии состоялась в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени это было 9 мая в 0.43)
Из-за данной разницы во времени мы празднуем День Победы 9 мая.
Позже в Карлсхорсте (предместье Берлина), где проходило подписание исторического документа, открыли российско-германский Музей Капитуляции.
Вашему вниманию - архивное видео о том, как капитулировала Германия.
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ВидеоГерманияБерлинСССРвойнафашистыРоссияпраздники
 
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14:54ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны
14:45Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры
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