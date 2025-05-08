https://ukraina.ru/20250508/rovno-80-let-nazad-fashistskaya-germaniya-podpisala-kapitulyatsiyu-smotrite-kak-eto-bylo-arkhivnye-kadry-1063013732.html

Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры

Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры - 08.05.2025 Украина.ру

Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры

Церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии состоялась в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени это было 9 мая в 0.43)

2025-05-08T14:45

2025-05-08T14:45

2025-05-08T14:45

видео

германия

берлин

ссср

война

фашисты

россия

праздники

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Из-за данной разницы во времени мы празднуем День Победы 9 мая. Позже в Карлсхорсте (предместье Берлина), где проходило подписание исторического документа, открыли российско-германский Музей Капитуляции. Вашему вниманию - архивное видео о том, как капитулировала Германия.

германия

берлин

ссср

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, германия, берлин, ссср, война, фашисты, россия, праздники, видео