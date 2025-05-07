https://ukraina.ru/20250507/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vsu-budut-pytatsya-vernutsya-v-kurskuyu-oblast-no-eto-avantyura-1063003256.html
Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра Зеленского
Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра Зеленского - 07.05.2025 Украина.ру
Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра Зеленского
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-07T18:05
2025-05-07T18:05
2025-05-07T18:05
эксклюзив
сво
курская область
россия
часов яр
владимир зеленский
юрий кнутов
украина.ру
вооруженные силы украины
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Части украинской армии попытались прорваться через границу Курской области у поселка Теткино, но понесли потери в бронетехнике.Зеленский поставил ВСУ задачу попытаться вернуться на территорию Курской области, чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами, которых он убеждал, что этот маленький кусочек русской земли он обменяет на весь Донбасс и Крым. Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом.На сегодняшний день в Курской области у нас достаточно сил. Давайте не забывать о частях северокорейской армии, которые там дислоцированы. Они уже приобрели опыт и знают, как воевать. Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие. Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели.Ему давно советовали вывести войска из Курской области и усилить оборону Покровска (Красноармейска) и Часов Яра, но для него возможность бравировать тем, что он перенес войну на территорию России, важнее.Скоро и обстановка на фронте начнет меняться. Если посмотреть на карту боевых действий, то за последние две-три недели произошла стабилизация. Мы двигаемся, но делаем это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые нам наносит противник. Связано это было с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Мы не хотели портить фон этих переговоров. Но если американцы заявят, что выходят из статуса посредника в переговорах между Россией и Украиной, то руки у нас будут развязаны.Тогда продвижение наших войск под Покровском, Часов Яром и в Сумской области, где создаётся буферная зона, будет более уверенным, а противник понесет более тяжелые потери.
https://ukraina.ru/20250506/polkovnik-gennadiy-alkhin-rossiya-utyuzhit-oboronu-vsu-pod-kupyanskom-i-gotovit-reshenie-problemy-1062947712.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сво, курская область, россия, часов яр, владимир зеленский, юрий кнутов, украина.ру, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Курская область, Россия, Часов Яр, Владимир Зеленский, Юрий Кнутов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра Зеленского
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами