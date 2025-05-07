https://ukraina.ru/20250507/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vsu-budut-pytatsya-vernutsya-v-kurskuyu-oblast-no-eto-avantyura-1063003256.html

Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра Зеленского

Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра Зеленского - 07.05.2025 Украина.ру

Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра Зеленского

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-07T18:05

2025-05-07T18:05

2025-05-07T18:05

эксклюзив

сво

курская область

россия

часов яр

владимир зеленский

юрий кнутов

украина.ру

вооруженные силы украины

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Части украинской армии попытались прорваться через границу Курской области у поселка Теткино, но понесли потери в бронетехнике.Зеленский поставил ВСУ задачу попытаться вернуться на территорию Курской области, чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами, которых он убеждал, что этот маленький кусочек русской земли он обменяет на весь Донбасс и Крым. Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом.На сегодняшний день в Курской области у нас достаточно сил. Давайте не забывать о частях северокорейской армии, которые там дислоцированы. Они уже приобрели опыт и знают, как воевать. Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие. Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели.Ему давно советовали вывести войска из Курской области и усилить оборону Покровска (Красноармейска) и Часов Яра, но для него возможность бравировать тем, что он перенес войну на территорию России, важнее.Скоро и обстановка на фронте начнет меняться. Если посмотреть на карту боевых действий, то за последние две-три недели произошла стабилизация. Мы двигаемся, но делаем это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые нам наносит противник. Связано это было с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Мы не хотели портить фон этих переговоров. Но если американцы заявят, что выходят из статуса посредника в переговорах между Россией и Украиной, то руки у нас будут развязаны.Тогда продвижение наших войск под Покровском, Часов Яром и в Сумской области, где создаётся буферная зона, будет более уверенным, а противник понесет более тяжелые потери.

https://ukraina.ru/20250506/polkovnik-gennadiy-alkhin-rossiya-utyuzhit-oboronu-vsu-pod-kupyanskom-i-gotovit-reshenie-problemy-1062947712.html

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2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

эксклюзив, сво, курская область, россия, часов яр, владимир зеленский, юрий кнутов, украина.ру, вооруженные силы украины