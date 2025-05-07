"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая - 07.05.2025 Украина.ру
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"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая - 07.05.2025 Украина.ру
"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
Украина.ру, 07.05.2025
2025-05-07T18:00
2025-05-07T18:00
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Мировые лидеры собираются на Парад Победы в Москве. Новый канцлер ФРГ, наоборот, пообещал скоро посетить Украину, а также пообещал усилить поддержку Киева. ВС РФ продолжают продвижение на фронте, а в ВСУ новый скандал из-за странного контракта. Украинцы не верят в положительные последствия сделки по недрам с США. Лидер США Дональд Трамп и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обменялись мнениями о необходимости участия Москвы в G8 и G20.Мировые лидеры слетаются в Москву на 9 маяВ среду, 7 мая, в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади. В том числе шесть штурмовиков Су-25 нарисовали в небе российский триколор.Тем временем, в российскую столицу прибывают кортежи иностранных лидеров, которые примут участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По маршруту их следования установлены конструкции в виде огромной георгиевской ленты.В Москву уже прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер России Владимир Путин провел с ним переговоры в Кремле. Также известно, что председатель КНР Си Цзиньпин уже вылетел из Пекина, как и его сербский коллега Александр Вучич.Правда путь в российскую столицу последнего не обошелся без приключений. Самолет, на борту которого находился лидер Сербии, совершил посадку в Баку. По информации ряда изданий, произошло это потому, что Латвия и Литва запретили пролет его рейса над своими странами. Тогда был выбран облетный маршрут с дозаправкой в Азербайджане.Всего Парад Победы на Красной площади посетят порядка 30-ти политиков мирового уровня. В их числе - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Мерц в другую сторонуНемецкая газета Berliner Zeitung выпустила материал, в котором говорится о том, что избранному накануне со скандалом и со второго раза новому канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоило бы 9 мая посетить Москву.Журналисты издания отметили, что так новоиспеченный глава ФРГ мог бы лично встретиться с Путиным, обсудить с ним украинский вопрос, российско-немецкие отношения, а также посетить различные мемориалы в Москве, посвященные памяти жертв войны.Однако в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду в Париже Мерц объявил, что в ближайшее время планирует посетить Украину."Я действительно планирую в течение ближайших недель визит на Украину. Сейчас ведется согласование, как состоится этот визит", - сказал канцлер, добавив, что Берлин и Париж намерены активизировать совместные усилия по "поддержке Украины", и Киев по-прежнему может полагаться на ФРГ и Францию, в то же время Мерц уклонился от прямого ответа о поставке ВСУ крылатых ракет Taurus.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это было вполне ожидаемо, так как в последние годы Германия растеряла "остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах", поэтому "перемена лиц на берлинском политическом Олимпе" существенной роли для Москвы не играет.Глумление над историейЕще одно доказательство того, что не только ФРГ, но и Европа в целом остаются на стороне нацистского киевского режима, прилетело 7 мая из чешского города Теплице. Там неизвестные европейцы разбили памятник советскому солдату, защищавшему местное население от фашистской Германии."Наверняка это умышленно было сделано накануне светлого праздника Победы", - отметил председатель местной общественной организации Kovčeg-Arha Анатолий Орлов. Однако в Теплице, как оказалось позже, нацизм не так глубоко забрался в сердца людей: глава города Иржи Штадлом пообещал содействие городских властей в восстановлении памятника, предложение о помощи поступило и от главы еврейской общины Устецкого края Михала Лихтанстайна, а местные жители продолжают нести цветы даже к разбитому монументу.Продвижение ВС РФ и украинская коррупцияИменно это каждый день и борются российские военные, метр за метром зачищая исконно русские земли от нацистов. В среду российская войсковая группировка "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике (ДНР).Также в Минобороны отметили, что ВС РФ нанесли поражение формированиям трех мехбригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя (ДНР).Утром 7 мая телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" сообщил, что бронегруппа ВСУ предприняла попытку прорыва в Курскую область, однако была уничтожена.При этом украинские чиновники и бизнесмены продолжают зарабатывать на происходящем, не гнушаясь никакими барышами. Так, в среду депутат Верховной Рады Виктория Сюмар возмутилась, что Агентство оборонных закупок страны заказало боеприпасы на 59 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) у завода, ранее поставившего в украинские войска бракованные мины.Сколько на Украине "минеральных атеистов"?Не уходит с повестки дня и соглашение США с Украиной по ресурсам, находящимся на территории последней. Киевский международный институт социологии (КМИС) в среду опубликовал результаты свежего опроса на эту тему. Согласно данным исследования, почти половина граждан Украины не верит, что у сделки с США о полезных ископаемых будут положительные для украинской стороны последствия.По всей видимости, не верят в счастливый финал и украинские депутаты. Накануне вечером Комитет Рады по вопросам международной политики поддержал утверждение этого соглашения, а спустя меньше чем сутки, это же парламентское объединение переголосовало.Было принято решение добавить к сделке уточнение о том, что "ратификация соглашения не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве", а "любые дополнительные договоренности не могут выходить за пределы положений настоящего соглашения"."Если соглашение о недрах будет ратифицировано с данной поправкой, то это будет означать, что либо Зеленский должен будет вносить Договор об ограниченном партнерстве на ратификацию в Раду, либо затем появится возможность в любой момент оспорить сделку по недрам и признать ее никчемной, так как она не была полностью ратифицирована парламентом", - отметило украинское издание "Страна.ua".G8 или G20?Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что исключение России из формата "большой восьмерки" (G8) в 2014 году - "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. Он также добавил, что участие Москвы в этом объединении могло бы предотвратить "глупый и смертоносный" конфликт на Украине."Сейчас самое неподходящее время [включать обратно Россию]. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей", - сказал Трамп.На это высказывание отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заметив, что формат G8 больше неинтересен Москве, так как центр экономического развития сместился в другую сторону."Мы уже много лет говорим, что этот формат (G8. - Ред.) нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов. Формат "двадцатки" для нас является более привлекательным", - сказал Песков.Другие темы дня - в материале "Минеральный" кульбит Рады, США просят Киев "усыновить" нелегалов, ВСУ под Курском. Главное на 13.00.
https://ukraina.ru/20250507/inostrannye-lidery-nachinayut-pribyvat-v-moskvu-kto-priletel-a-kto-uzhe-v-kremle--1062997037.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, новости, москва, россия, германия, дональд трамп, дмитрий песков, фридрих мерц, вооруженные силы украины, рада, минобороны, су-25, парад победы, 80 лет победы, канцлеры, вс рф, сделка, g8, g20
Эксклюзив, Новости, Москва, Россия, Германия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, Рада, Минобороны, Су-25, Парад Победы, 80 лет Победы, канцлеры, ВС РФ, сделка, G8, G20

"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая

18:00 07.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Венесуэлы Н. Мадуро
Встреча президента РФ В. Путина и президента Венесуэлы Н. Мадуро
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Мировые лидеры собираются на Парад Победы в Москве. Новый канцлер ФРГ, наоборот, пообещал скоро посетить Украину, а также пообещал усилить поддержку Киева. ВС РФ продолжают продвижение на фронте, а в ВСУ новый скандал из-за странного контракта. Украинцы не верят в положительные последствия сделки по недрам с США. Лидер США Дональд Трамп и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обменялись мнениями о необходимости участия Москвы в G8 и G20.
Мировые лидеры слетаются в Москву на 9 мая
В среду, 7 мая, в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади. В том числе шесть штурмовиков Су-25 нарисовали в небе российский триколор.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Репетиция воздушной части парада Победы
Тем временем, в российскую столицу прибывают кортежи иностранных лидеров, которые примут участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По маршруту их следования установлены конструкции в виде огромной георгиевской ленты.
© Kremlin.ru
© Kremlin.ru
В Москву уже прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер России Владимир Путин провел с ним переговоры в Кремле. Также известно, что председатель КНР Си Цзиньпин уже вылетел из Пекина, как и его сербский коллега Александр Вучич.
Правда путь в российскую столицу последнего не обошелся без приключений. Самолет, на борту которого находился лидер Сербии, совершил посадку в Баку. По информации ряда изданий, произошло это потому, что Латвия и Литва запретили пролет его рейса над своими странами. Тогда был выбран облетный маршрут с дозаправкой в Азербайджане.
Интересно, что Вильнюс объяснил запрет "техническими и дипломатическими обстоятельствами", а Рига назвала цель полета "политически чувствительной".
Всего Парад Победы на Красной площади посетят порядка 30-ти политиков мирового уровня. В их числе - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
16:03
Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле Кортежи иностранных лидеров, которые прибывают в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Кремле встречает огромная георгиевская лента. Видео 7 мая опубликовал официальный сайт Кремля
Мерц в другую сторону
Немецкая газета Berliner Zeitung выпустила материал, в котором говорится о том, что избранному накануне со скандалом и со второго раза новому канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоило бы 9 мая посетить Москву.
Журналисты издания отметили, что так новоиспеченный глава ФРГ мог бы лично встретиться с Путиным, обсудить с ним украинский вопрос, российско-немецкие отношения, а также посетить различные мемориалы в Москве, посвященные памяти жертв войны.
Однако в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду в Париже Мерц объявил, что в ближайшее время планирует посетить Украину.
"Я действительно планирую в течение ближайших недель визит на Украину. Сейчас ведется согласование, как состоится этот визит", - сказал канцлер, добавив, что Берлин и Париж намерены активизировать совместные усилия по "поддержке Украины", и Киев по-прежнему может полагаться на ФРГ и Францию, в то же время Мерц уклонился от прямого ответа о поставке ВСУ крылатых ракет Taurus.
Мерц
10:33
"От перемены лиц": Захарова оценила перспективы работы с Берлином МерцаДля России не имеют значения перемены в правительстве Германии, Москва готова к любому развитию ситуации в немецкой политике. Такое заявление 7 мая сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это было вполне ожидаемо, так как в последние годы Германия растеряла "остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах", поэтому "перемена лиц на берлинском политическом Олимпе" существенной роли для Москвы не играет.
Глумление над историей
Еще одно доказательство того, что не только ФРГ, но и Европа в целом остаются на стороне нацистского киевского режима, прилетело 7 мая из чешского города Теплице. Там неизвестные европейцы разбили памятник советскому солдату, защищавшему местное население от фашистской Германии.
"Наверняка это умышленно было сделано накануне светлого праздника Победы", - отметил председатель местной общественной организации Kovčeg-Arha Анатолий Орлов.
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Однако в Теплице, как оказалось позже, нацизм не так глубоко забрался в сердца людей: глава города Иржи Штадлом пообещал содействие городских властей в восстановлении памятника, предложение о помощи поступило и от главы еврейской общины Устецкого края Михала Лихтанстайна, а местные жители продолжают нести цветы даже к разбитому монументу.
Продвижение ВС РФ и украинская коррупция
Именно это каждый день и борются российские военные, метр за метром зачищая исконно русские земли от нацистов. В среду российская войсковая группировка "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Также в Минобороны отметили, что ВС РФ нанесли поражение формированиям трех мехбригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя (ДНР).
Утром 7 мая телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" сообщил, что бронегруппа ВСУ предприняла попытку прорыва в Курскую область, однако была уничтожена.
При этом украинские чиновники и бизнесмены продолжают зарабатывать на происходящем, не гнушаясь никакими барышами. Так, в среду депутат Верховной Рады Виктория Сюмар возмутилась, что Агентство оборонных закупок страны заказало боеприпасы на 59 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) у завода, ранее поставившего в украинские войска бракованные мины.
"Мои источники, близкие к руководству минобороны намекают на то, что эти компании лоббируются "сверху", а сверху у нас в государстве лишь один орган, и это не кабмин", - заявила она.
Сколько на Украине "минеральных атеистов"?
Не уходит с повестки дня и соглашение США с Украиной по ресурсам, находящимся на территории последней. Киевский международный институт социологии (КМИС) в среду опубликовал результаты свежего опроса на эту тему. Согласно данным исследования, почти половина граждан Украины не верит, что у сделки с США о полезных ископаемых будут положительные для украинской стороны последствия.
По всей видимости, не верят в счастливый финал и украинские депутаты. Накануне вечером Комитет Рады по вопросам международной политики поддержал утверждение этого соглашения, а спустя меньше чем сутки, это же парламентское объединение переголосовало.
Было принято решение добавить к сделке уточнение о том, что "ратификация соглашения не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве", а "любые дополнительные договоренности не могут выходить за пределы положений настоящего соглашения".
"Если соглашение о недрах будет ратифицировано с данной поправкой, то это будет означать, что либо Зеленский должен будет вносить Договор об ограниченном партнерстве на ратификацию в Раду, либо затем появится возможность в любой момент оспорить сделку по недрам и признать ее никчемной, так как она не была полностью ратифицирована парламентом", - отметило украинское издание "Страна.ua".
G8 или G20?
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что исключение России из формата "большой восьмерки" (G8) в 2014 году - "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. Он также добавил, что участие Москвы в этом объединении могло бы предотвратить "глупый и смертоносный" конфликт на Украине.
"Сейчас самое неподходящее время [включать обратно Россию]. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей", - сказал Трамп.
На это высказывание отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заметив, что формат G8 больше неинтересен Москве, так как центр экономического развития сместился в другую сторону.
"Мы уже много лет говорим, что этот формат (G8. - Ред.) нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов. Формат "двадцатки" для нас является более привлекательным", - сказал Песков.
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
14:56
Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров
Другие темы дня - в материале "Минеральный" кульбит Рады, США просят Киев "усыновить" нелегалов, ВСУ под Курском. Главное на 13.00.
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Заголовок открываемого материала
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18:00"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
17:52Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов
17:40Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
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