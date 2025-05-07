https://ukraina.ru/20250507/mineralnyy-ateizm-na-ukraine-mirovye-lidery-sobirayutsya-v-moskve-a-merts---v-kiev-itogi-7-maya-1062997361.html

"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая

"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая - 07.05.2025 Украина.ру

"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая

Украина.ру, 07.05.2025

2025-05-07T18:00

2025-05-07T18:00

2025-05-07T18:00

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Мировые лидеры собираются на Парад Победы в Москве. Новый канцлер ФРГ, наоборот, пообещал скоро посетить Украину, а также пообещал усилить поддержку Киева. ВС РФ продолжают продвижение на фронте, а в ВСУ новый скандал из-за странного контракта. Украинцы не верят в положительные последствия сделки по недрам с США. Лидер США Дональд Трамп и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обменялись мнениями о необходимости участия Москвы в G8 и G20.Мировые лидеры слетаются в Москву на 9 маяВ среду, 7 мая, в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади. В том числе шесть штурмовиков Су-25 нарисовали в небе российский триколор.Тем временем, в российскую столицу прибывают кортежи иностранных лидеров, которые примут участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По маршруту их следования установлены конструкции в виде огромной георгиевской ленты.В Москву уже прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер России Владимир Путин провел с ним переговоры в Кремле. Также известно, что председатель КНР Си Цзиньпин уже вылетел из Пекина, как и его сербский коллега Александр Вучич.Правда путь в российскую столицу последнего не обошелся без приключений. Самолет, на борту которого находился лидер Сербии, совершил посадку в Баку. По информации ряда изданий, произошло это потому, что Латвия и Литва запретили пролет его рейса над своими странами. Тогда был выбран облетный маршрут с дозаправкой в Азербайджане.Всего Парад Победы на Красной площади посетят порядка 30-ти политиков мирового уровня. В их числе - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Мерц в другую сторонуНемецкая газета Berliner Zeitung выпустила материал, в котором говорится о том, что избранному накануне со скандалом и со второго раза новому канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоило бы 9 мая посетить Москву.Журналисты издания отметили, что так новоиспеченный глава ФРГ мог бы лично встретиться с Путиным, обсудить с ним украинский вопрос, российско-немецкие отношения, а также посетить различные мемориалы в Москве, посвященные памяти жертв войны.Однако в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду в Париже Мерц объявил, что в ближайшее время планирует посетить Украину."Я действительно планирую в течение ближайших недель визит на Украину. Сейчас ведется согласование, как состоится этот визит", - сказал канцлер, добавив, что Берлин и Париж намерены активизировать совместные усилия по "поддержке Украины", и Киев по-прежнему может полагаться на ФРГ и Францию, в то же время Мерц уклонился от прямого ответа о поставке ВСУ крылатых ракет Taurus.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это было вполне ожидаемо, так как в последние годы Германия растеряла "остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах", поэтому "перемена лиц на берлинском политическом Олимпе" существенной роли для Москвы не играет.Глумление над историейЕще одно доказательство того, что не только ФРГ, но и Европа в целом остаются на стороне нацистского киевского режима, прилетело 7 мая из чешского города Теплице. Там неизвестные европейцы разбили памятник советскому солдату, защищавшему местное население от фашистской Германии."Наверняка это умышленно было сделано накануне светлого праздника Победы", - отметил председатель местной общественной организации Kovčeg-Arha Анатолий Орлов. Однако в Теплице, как оказалось позже, нацизм не так глубоко забрался в сердца людей: глава города Иржи Штадлом пообещал содействие городских властей в восстановлении памятника, предложение о помощи поступило и от главы еврейской общины Устецкого края Михала Лихтанстайна, а местные жители продолжают нести цветы даже к разбитому монументу.Продвижение ВС РФ и украинская коррупцияИменно это каждый день и борются российские военные, метр за метром зачищая исконно русские земли от нацистов. В среду российская войсковая группировка "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике (ДНР).Также в Минобороны отметили, что ВС РФ нанесли поражение формированиям трех мехбригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя (ДНР).Утром 7 мая телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" сообщил, что бронегруппа ВСУ предприняла попытку прорыва в Курскую область, однако была уничтожена.При этом украинские чиновники и бизнесмены продолжают зарабатывать на происходящем, не гнушаясь никакими барышами. Так, в среду депутат Верховной Рады Виктория Сюмар возмутилась, что Агентство оборонных закупок страны заказало боеприпасы на 59 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) у завода, ранее поставившего в украинские войска бракованные мины.Сколько на Украине "минеральных атеистов"?Не уходит с повестки дня и соглашение США с Украиной по ресурсам, находящимся на территории последней. Киевский международный институт социологии (КМИС) в среду опубликовал результаты свежего опроса на эту тему. Согласно данным исследования, почти половина граждан Украины не верит, что у сделки с США о полезных ископаемых будут положительные для украинской стороны последствия.По всей видимости, не верят в счастливый финал и украинские депутаты. Накануне вечером Комитет Рады по вопросам международной политики поддержал утверждение этого соглашения, а спустя меньше чем сутки, это же парламентское объединение переголосовало.Было принято решение добавить к сделке уточнение о том, что "ратификация соглашения не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве", а "любые дополнительные договоренности не могут выходить за пределы положений настоящего соглашения"."Если соглашение о недрах будет ратифицировано с данной поправкой, то это будет означать, что либо Зеленский должен будет вносить Договор об ограниченном партнерстве на ратификацию в Раду, либо затем появится возможность в любой момент оспорить сделку по недрам и признать ее никчемной, так как она не была полностью ратифицирована парламентом", - отметило украинское издание "Страна.ua".G8 или G20?Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что исключение России из формата "большой восьмерки" (G8) в 2014 году - "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. Он также добавил, что участие Москвы в этом объединении могло бы предотвратить "глупый и смертоносный" конфликт на Украине."Сейчас самое неподходящее время [включать обратно Россию]. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей", - сказал Трамп.На это высказывание отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заметив, что формат G8 больше неинтересен Москве, так как центр экономического развития сместился в другую сторону."Мы уже много лет говорим, что этот формат (G8. - Ред.) нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов. Формат "двадцатки" для нас является более привлекательным", - сказал Песков.Другие темы дня - в материале "Минеральный" кульбит Рады, США просят Киев "усыновить" нелегалов, ВСУ под Курском. Главное на 13.00.

https://ukraina.ru/20250507/inostrannye-lidery-nachinayut-pribyvat-v-moskvu-kto-priletel-a-kto-uzhe-v-kremle--1062997037.html

https://ukraina.ru/20250507/ot-peremeny-lits-zakharova-otsenila-perspektivy-raboty-s-berlinom-mertsa-1062980294.html

https://ukraina.ru/20250507/peskov-otvetil-na-predlozhenie-kelloga-razvesti-voyska-rossii-i-ukrainy-na-30-kilometrov--1062991440.html

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