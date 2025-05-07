Армия России освободила Липовое в ДНР - 07.05.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Липовое в ДНР
Армия России освободила Липовое в ДНР - 07.05.2025 Украина.ру
Армия России освободила Липовое в ДНР
Российская войсковая группировка "Запад" освободила населённый пункт Липовое в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 мая сообщило Минобороны РФ.
2025-05-07T15:03
2025-05-07T15:03
россия
донецкая народная республика
новости
купянск
дональд трамп
вооруженные силы украины
нацгвардия
всу
потери всу
разгром всу
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"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что войсковая группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх мехбригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя (ДНР)."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - сказано в официальной сводке.По данным Минобороны России, за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Актуальное интервью на эту тему: Андрей Школьников: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, новости, купянск, дональд трамп, вооруженные силы украины, нацгвардия, всу, потери всу, разгром всу, потери всу на сегодня, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, минобороны рф, днр, новые регионы, донбасс, новороссия
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Армия России освободила Липовое в ДНР

15:03 07.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема дистанционного минирования "Земледелие" ЦВО
Система дистанционного минирования Земледелие ЦВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская войсковая группировка "Запад" освободила населённый пункт Липовое в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 мая сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что войсковая группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх мехбригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя (ДНР).
"ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - сказано в официальной сводке.
По данным Минобороны России, за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Актуальное интервью на эту тему: Андрей Школьников: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы
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