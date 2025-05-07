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Армия России освободила Липовое в ДНР

Армия России освободила Липовое в ДНР - 07.05.2025 Украина.ру

Армия России освободила Липовое в ДНР

Российская войсковая группировка "Запад" освободила населённый пункт Липовое в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 мая сообщило Минобороны РФ.

2025-05-07T15:03

2025-05-07T15:03

2025-05-07T15:03

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всу

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разгром всу

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"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что войсковая группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх мехбригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя (ДНР)."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - сказано в официальной сводке.По данным Минобороны России, за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Актуальное интервью на эту тему: Андрей Школьников: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы

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