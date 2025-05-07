"Очень глупо": Трамп об исключение России из G8
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Исключение России из формата G8 — "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. Такое заявление 7 мая сделал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции
По словам американского лидера, участие России в "восьмерке" могло бы предотвратить конфликт на Украине, который Трамп назвал "глупым и смертоносным". Решение об исключении России из G8 Трамп считает "плохим ходом" Запада. При этом глава Белого дома подчеркнул, что вернуться к прежней "восьмерке" уже невозможно.
"Сейчас самое неподходящее время [включать обратно Россию]. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей", — сказал Трамп.
В 2020 году Трамп в своих соцсетях написал, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из "Группы восьми" по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму. По мнению нынешнего американского лидера, США в те годы были слабы во всем, "но особенно в отношении России".
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