https://ukraina.ru/20250507/ochen-glupo-tramp-ob-isklyuchenie-rossii-iz-g8-1062980488.html

"Очень глупо": Трамп об исключение России из G8

"Очень глупо": Трамп об исключение России из G8 - 07.05.2025 Украина.ру

"Очень глупо": Трамп об исключение России из G8

Исключение России из формата G8 — "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. Такое заявление 7 мая сделал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции

2025-05-07T10:33

2025-05-07T10:33

2025-05-07T10:33

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g8

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По словам американского лидера, участие России в "восьмерке" могло бы предотвратить конфликт на Украине, который Трамп назвал "глупым и смертоносным". Решение об исключении России из G8 Трамп считает "плохим ходом" Запада. При этом глава Белого дома подчеркнул, что вернуться к прежней "восьмерке" уже невозможно.Стоит напомнить, что Москву вывели из клуба "Большой восьмерки" в 2014 году на фоне присоединения Крыма. Участниками форума тогда остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.В 2020 году Трамп в своих соцсетях написал, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из "Группы восьми" по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму. По мнению нынешнего американского лидера, США в те годы были слабы во всем, "но особенно в отношении России".О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации По двум причинам: военкоры сообщают, что ВСУ начали третью волну наступления на Курскую область.

https://ukraina.ru/20250507/gotovnost-k-nemedlennomu-peremiriyu-zverstva-vsu-prizyvy-k-dialogu-glavnoe-na-ukraine-na-utro-7-maya-1062978611.html

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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, барак обама (старший), g8