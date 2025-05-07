"Очень глупо": Трамп об исключение России из G8 - 07.05.2025 Украина.ру
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"Очень глупо": Трамп об исключение России из G8
"Очень глупо": Трамп об исключение России из G8 - 07.05.2025 Украина.ру
"Очень глупо": Трамп об исключение России из G8
Исключение России из формата G8 — "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. Такое заявление 7 мая сделал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции
2025-05-07T10:33
2025-05-07T10:33
новости
россия
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москва
дональд трамп
барак обама (старший)
g8
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По словам американского лидера, участие России в "восьмерке" могло бы предотвратить конфликт на Украине, который Трамп назвал "глупым и смертоносным". Решение об исключении России из G8 Трамп считает "плохим ходом" Запада. При этом глава Белого дома подчеркнул, что вернуться к прежней "восьмерке" уже невозможно.Стоит напомнить, что Москву вывели из клуба "Большой восьмерки" в 2014 году на фоне присоединения Крыма. Участниками форума тогда остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.В 2020 году Трамп в своих соцсетях написал, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из "Группы восьми" по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму. По мнению нынешнего американского лидера, США в те годы были слабы во всем, "но особенно в отношении России".О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации По двум причинам: военкоры сообщают, что ВСУ начали третью волну наступления на Курскую область.
https://ukraina.ru/20250507/gotovnost-k-nemedlennomu-peremiriyu-zverstva-vsu-prizyvy-k-dialogu-glavnoe-na-ukraine-na-utro-7-maya-1062978611.html
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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, барак обама (старший), g8
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Барак Обама (старший), G8

"Очень глупо": Трамп об исключение России из G8

10:33 07.05.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP / Alex Brandon
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Исключение России из формата G8 — "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. Такое заявление 7 мая сделал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции
По словам американского лидера, участие России в "восьмерке" могло бы предотвратить конфликт на Украине, который Трамп назвал "глупым и смертоносным". Решение об исключении России из G8 Трамп считает "плохим ходом" Запада. При этом глава Белого дома подчеркнул, что вернуться к прежней "восьмерке" уже невозможно.
"Сейчас самое неподходящее время [включать обратно Россию]. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей", — сказал Трамп.
Стоит напомнить, что Москву вывели из клуба "Большой восьмерки" в 2014 году на фоне присоединения Крыма. Участниками форума тогда остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
В 2020 году Трамп в своих соцсетях написал, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из "Группы восьми" по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму. По мнению нынешнего американского лидера, США в те годы были слабы во всем, "но особенно в отношении России".
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
09:00
Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 маяСпецпосланник президента США высказался о немедленном перемирии и создании буферной зоны. Российские военные уничтожают противника и технику, однако ВСУ не оставляют попыток атаковать. Папа Римский Франциск в неопубликованном при жизни интервью поддержал переговоры по Украине
О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации По двум причинам: военкоры сообщают, что ВСУ начали третью волну наступления на Курскую область.
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