К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — Ермаков - 07.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250507/k-9-maya-armiya-rossii-mozhet-zayti-v-dnepropetrovskuyu-oblast-i-otkryt-novoe-napravlenie--ermakov-1062976278.html
К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — Ермаков
К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — Ермаков - 07.05.2025 Украина.ру
К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — Ермаков
Судя по текущей динамике, после майских праздников украинская оборона на границе Днепропетровской области и ДНР действительно может быть прорвана и откроется новое оперативно-тактическое Новопавловское направление. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-05-07T05:15
2025-05-07T05:15
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056990073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_202d4530cbcbd67e110acd6a988c69ae.jpg
Говоря о перспективах продвижения ВС РФ на границе ДНР и Днепропетровской области, Ермаков предположил, что на этом участке войска нанесут два мощных удара — на Искру и Новопавловку."В Котляровке наши успехи очень серьезные. По моей информации, ВСУ покинули этот населенный пункт. Надеюсь, скоро он будет зачищен. Также я ожидаю возобновление боев за Троицкое. Мы туда уже заскакивали, но этот поселок серьезно укреплен. Враг фактически готовил его к круговой обороне", — отметил Ермаков.Ранее сами украинские аналитики предполагали, что заход ВС РФ в Днепропетровскую область может состояться к 9 мая, указал военкор.И судя по текущей динамике, после майских праздников украинская оборона там действительно может быть прорвана и откроется новое оперативно-тактическое Новопавловское направление, добавил он.Журналист отметил, что Новопавловка – это населенный пункт, который обеспечивает логистику врага в Алексеевке и других селах вдоль реки Волчья. "Трасса "Новопавловка-Алексеевка" - единственная вменяемая дорога. И сам факт боев за Новопавловку им эту логистику перережет. Это будет наш серьезный успех", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
https://ukraina.ru/20250506/armiya-rossii-osvobodila-lysovku-v-dnr-1062966129.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056990073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edf34b2a6fb981735536a2a9a02d54d1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — Ермаков

05:15 07.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Судя по текущей динамике, после майских праздников украинская оборона на границе Днепропетровской области и ДНР действительно может быть прорвана и откроется новое оперативно-тактическое Новопавловское направление. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Говоря о перспективах продвижения ВС РФ на границе ДНР и Днепропетровской области, Ермаков предположил, что на этом участке войска нанесут два мощных удара — на Искру и Новопавловку.
"В Котляровке наши успехи очень серьезные. По моей информации, ВСУ покинули этот населенный пункт. Надеюсь, скоро он будет зачищен. Также я ожидаю возобновление боев за Троицкое. Мы туда уже заскакивали, но этот поселок серьезно укреплен. Враг фактически готовил его к круговой обороне", — отметил Ермаков.
Ранее сами украинские аналитики предполагали, что заход ВС РФ в Днепропетровскую область может состояться к 9 мая, указал военкор.
И судя по текущей динамике, после майских праздников украинская оборона там действительно может быть прорвана и откроется новое оперативно-тактическое Новопавловское направление, добавил он.
Журналист отметил, что Новопавловка – это населенный пункт, который обеспечивает логистику врага в Алексеевке и других селах вдоль реки Волчья.
"Трасса "Новопавловка-Алексеевка" - единственная вменяемая дорога. И сам факт боев за Новопавловку им эту логистику перережет. Это будет наш серьезный успех", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Вчера, 15:08
Армия России освободила Лысовку в ДНРПодразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 мая сообщило Минобороны России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — Ермаков
05:00"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу
04:55Экономика Украины и война: нацисты против детских книжек и минеральная капитуляция
04:50Продают страну навеки и "вслепую". Чем озабочены украинские элиты в эти дни
04:35Людоед, Тернопольский Серый. Бывший резидент "Comedy Club" Сергей Притула
04:30ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском
04:20Позывной "Мещера": Бойцам на фронте не хватает женского общества. Нас, женщин, мало
04:00Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино
03:30"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ
22:30Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности
20:45"Убить Зеленского? Пусть попробуют": Ищенко объяснил, почему украинский "клоун и нацист" хамит США
20:30"Насчитали десять тысяч": Ищенко о том, как и зачем западные СМИ вбрасывали информацию о северокорейцах
20:15"В плен не сдаются": Ераносян рассказал, как военные из КНДР помогали освобождать Курскую область
20:00"Бобик в гостях у Барбоса": Ищенко о том, почему Трамп ничего не может сделать с "клоуном" Зеленским
19:53ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей Брянской области: есть погибшие
19:45"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому
19:30Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"
19:30"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах
19:20Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России
19:08Для чего ВСУ снова атакуют Курскую область и зачем Трампу скандал с заявлениями о Победе — Ищенко
Лента новостейМолния