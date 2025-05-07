https://ukraina.ru/20250507/k-9-maya-armiya-rossii-mozhet-zayti-v-dnepropetrovskuyu-oblast-i-otkryt-novoe-napravlenie--ermakov-1062976278.html

К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — Ермаков

К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — Ермаков - 07.05.2025 Украина.ру

К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — Ермаков

Судя по текущей динамике, после майских праздников украинская оборона на границе Днепропетровской области и ДНР действительно может быть прорвана и откроется новое оперативно-тактическое Новопавловское направление. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-05-07T05:15

2025-05-07T05:15

2025-05-07T05:15

новости

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Говоря о перспективах продвижения ВС РФ на границе ДНР и Днепропетровской области, Ермаков предположил, что на этом участке войска нанесут два мощных удара — на Искру и Новопавловку."В Котляровке наши успехи очень серьезные. По моей информации, ВСУ покинули этот населенный пункт. Надеюсь, скоро он будет зачищен. Также я ожидаю возобновление боев за Троицкое. Мы туда уже заскакивали, но этот поселок серьезно укреплен. Враг фактически готовил его к круговой обороне", — отметил Ермаков.Ранее сами украинские аналитики предполагали, что заход ВС РФ в Днепропетровскую область может состояться к 9 мая, указал военкор.И судя по текущей динамике, после майских праздников украинская оборона там действительно может быть прорвана и откроется новое оперативно-тактическое Новопавловское направление, добавил он.Журналист отметил, что Новопавловка – это населенный пункт, который обеспечивает логистику врага в Алексеевке и других селах вдоль реки Волчья. "Трасса "Новопавловка-Алексеевка" - единственная вменяемая дорога. И сам факт боев за Новопавловку им эту логистику перережет. Это будет наш серьезный успех", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".

https://ukraina.ru/20250506/armiya-rossii-osvobodila-lysovku-v-dnr-1062966129.html

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