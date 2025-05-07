https://ukraina.ru/20250507/gotovnost-k-nemedlennomu-peremiriyu-zverstva-vsu-prizyvy-k-dialogu-glavnoe-na-ukraine-na-utro-7-maya-1062978611.html

Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая

Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая - 07.05.2025 Украина.ру

Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая

Спецпосланник президента США высказался о немедленном перемирии и создании буферной зоны. Российские военные уничтожают противника и технику, однако ВСУ не оставляют попыток атаковать. Папа Римский Франциск в неопубликованном при жизни интервью поддержал переговоры по Украине

2025-05-07T09:00

2025-05-07T09:00

2025-05-07T10:19

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Спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения.По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону."Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и (Россия. - ред.) отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать", — объяснил Келлог.Он добавил, что политическая воля для заключения соглашения есть, и ключевую роль может сыграть президент США Дональд Трамп."Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня — президент Трамп, если (президент РФ Владимир) Путин согласится", — заявил спецпосланник главы государства.При этом официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс говорила, что США пока не получали новых предложений по урегулированию конфликта на Украине.По ее словам, ситуация в переговорах остается нестабильной, однако обсуждение вопросов урегулирования ведется постоянно.В то же время она признала, что ожидание прогресса в украинском урегулировании не может быть вечным."Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом. Как сказал президент (США Дональд Трамп), он есть", - сказала Брюс на брифинге.Она подчеркнула, что Вашингтоне не отказывается от поддержки Киева, "стратегия может измениться, но не сама приверженность".В то же время депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале заверил, что Соединенные Штаты во главе с Трампом используют Владимира Зеленского в качестве инструмента установления связи с Россией в процессе по мирным переговорам."Сейчас террорист (Зеленский) используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем", — указал парламентарий.В марте по итогам переговоров с США Украина объявила о готовности к немедленному 30-дневному прекращению огня. Путин поддержал эту инициативу, но перечислил ряд вопросов к ней. В России требовали гарантии того, что время перемирия не используют для усиления украинской армии, подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров. Спустя неделю состоялся телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Российский лидер заявил, что согласился с предложением американской стороны о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам. Зеленский также поддержал эту идею. Позже Россия указывала, что Украина неоднократно нарушала это перемирие.Еще в январе Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.Зверства ВСУВ ночь на среду в украинской столице пять раз объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Сигнал также звучит в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.По данным Минобороны, российские военнослужащие уничтожили РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Ведомство опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня расчетами FPV-дронов.Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что российские войска продвигаются вперед на стыке ЛНР и ДНР.Марочко добавил, что противник пытается вести маневренную оборону, однако украинские войска вынужденно оставили ряд позиций из-за несвоевременного восполнения потерь.Несмотря на провалы, украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за минувшие сутки они 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 97 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. В результате обстрелов были ранены три мирных жителя.Кроме прочего, ВСУ пытаются атаковать при помощи беспилотников. В ночь на среду российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку девяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об отражении пятой волны атаки беспилотников на регион. Губернатор уточнил, что пострадавших нет, ситуация на контроле.На подлете к Ярославлю отразили атаку трех украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале. Отмечается, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. Подчеркивается, что работа силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.Также атака украинского дрона была отражена в Костромской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников.Как минимум семь БПЛА уничтожено над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, информировал глава региона Александр Гусев.В Брянской области за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Попытки Папы Римского урегулировать конфликтПредседатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов пообщался с Папой Римским Франциском при жизни и передал текст интервью РИА "Новости"."Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери", - говорится в интервью Папы Франциска.В марте 2022 года он посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Католики верят, что это завещала сделать явившаяся детям близ португальского города Фатима в 1917 года Дева Мария.Также Франциск заявил о необходимости переговоров по Украине.Он подчеркнул, что мир - это обоюдный и взаимный процесс, и в нем должны быть заинтересованы все стороны конфликта."Но та сторона, которая конструктивно настаивает на мире и на необходимости начала переговоров, в итоге выигрывает, потому что любой конфликт всегда заканчивается миром и переговорами", - заключил в неопубликованном при жизни интервью понтифик.В этом же разговоре он высказался против накопления вооружения и милитаризации мировой экономики. За этот ошибочный курс, был уверен Папа, придется расплачиваться будущим поколениям.Также Папа Римский осудил притеснения киевским режимом канонической Украинской православной церкви (УПЦ)."Даже в войну все должны оставаться людьми и исповедовать незыблемые общечеловеческие принципы: монастыри и храмы – священны, они должны быть неприкосновенными", – подчеркнул он.Подробнее о смерти Франциска - в материале Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250506/usiliya-po-zaversheniyu-konflikta-provaly-vsu-podryvnaya-rabota-zapada-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-maya-1062952036.html

https://ukraina.ru/20250505/arest-byvshego-zamestitelya-ermaka-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-5-maya-1062935805.html

https://ukraina.ru/20250505/zelenskiy-poshl-na-popyatnuyu-glavnoe-na-ukraine-na-utro-5-maya-1062929282.html

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