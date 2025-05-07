Главное за ночь 7 мая - 07.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 7 мая
Главное за ночь 7 мая - 07.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 7 мая
На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор. Украина.ру, 07.05.2025
2025-05-07T08:09
2025-05-07T08:09
новости
россия
саранск
сша
андрей марочко
мария захарова
дональд трамп
вооруженные силы украины
минобороны
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На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор.Занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах Саранска, сообщила городская администрация. Утром глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что на территории Саранска объявлена беспилотная опасность.Силы РФ уничтожили в Харькове склады с натовским вооружением, сообщил Андрей Марочко.Из-за временных ограничений, которые вводились ночью в аэропортах Москвы, задержаны 17 рейсов "Уральских авиалиний", еще 12 сели на запасных аэродромах, сообщила компания.Президент Бразилии Лула да Силва вылетел в Россию для участия в праздновании Дня Победы. Об этом он сообщил в соцсети X.Контакты России и США восстанавливаются, это дело непростое, но процесс идет по целому ряду треков, заявила Мария Захарова.Пакистан готов воздерживаться от военной эскалации, если Индия прекратит агрессию, заявил глава Минобороны исламской республики Хаваджа Асиф.Число погибших пакистанцев при ударах ВВС Индии возросло до 26, пострадали 46 человек. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на главу ВС Пакистана.Администрация Трампа призывала Украину принять депортированных из США граждан третьих стран, однако Киев, предположительно, официального ответа ещё не дал, пишет Washington Post.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, саранск, сша, андрей марочко, мария захарова, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Саранск, США, Андрей Марочко, Мария Захарова, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Главное за ночь 7 мая

08:09 07.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр"
Боевое дежурство расчета БУК-М2 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор.
Занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах Саранска, сообщила городская администрация. Утром глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что на территории Саранска объявлена беспилотная опасность.
Силы РФ уничтожили в Харькове склады с натовским вооружением, сообщил Андрей Марочко.
Из-за временных ограничений, которые вводились ночью в аэропортах Москвы, задержаны 17 рейсов "Уральских авиалиний", еще 12 сели на запасных аэродромах, сообщила компания.
Президент Бразилии Лула да Силва вылетел в Россию для участия в праздновании Дня Победы. Об этом он сообщил в соцсети X.
Контакты России и США восстанавливаются, это дело непростое, но процесс идет по целому ряду треков, заявила Мария Захарова.
Пакистан готов воздерживаться от военной эскалации, если Индия прекратит агрессию, заявил глава Минобороны исламской республики Хаваджа Асиф.
Число погибших пакистанцев при ударах ВВС Индии возросло до 26, пострадали 46 человек. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на главу ВС Пакистана.
Администрация Трампа призывала Украину принять депортированных из США граждан третьих стран, однако Киев, предположительно, официального ответа ещё не дал, пишет Washington Post.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияСаранскСШААндрей МарочкоМария ЗахароваДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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