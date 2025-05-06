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Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области

Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области - 06.05.2025 Украина.ру

Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области

Украинский fpv-дрон со взрывным устройством целенаправленно атаковал жилой дом в селе Званное Глушковского района Курской области. Следователи устанавливают подробности преступления, сообщила 6 мая Официальный представитель СК России Светлана Петренко.

2025-05-06T12:12

2025-05-06T12:12

2025-05-06T12:12

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"Установлено, что 30 апреля 2025 года украинские военнослужащие, используя fpv-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали жилой дом, расположенный в селе Званное Глушковского района Курской области. В результате ранение получил мужчина 1961 года рождения". – сказано в официальном сообщении.Следком опубликовал видеозапись с пострадавшим от атаки ВСУ. Он рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что получил ожоги, а его жилой дом и гараж значительно повреждены."В ходе осмотра места происшествия обнаружены части беспилотного летательного аппарата с надписями на украинском языке, а также поражающие элементы, которыми было начинено взрывное устройство, прикрепленное к БПЛА. По ним назначена взрывотехническая экспертиза. Также устанавливается размер ущерба, причиненного в результате этого преступления", - рассказали в следственном ведомстве.Там также сообщили, что действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следователями устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.Также на эту тему: Более ста дронов за ночь: ВСУ усилили активность в преддверии парада Победы

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новости, россия, курская область, украина, ск рф, всу, военные преступления, кто