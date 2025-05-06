Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области - 06.05.2025 Украина.ру
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Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области
Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области - 06.05.2025 Украина.ру
Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области
Украинский fpv-дрон со взрывным устройством целенаправленно атаковал жилой дом в селе Званное Глушковского района Курской области. Следователи устанавливают подробности преступления, сообщила 6 мая Официальный представитель СК России Светлана Петренко.
2025-05-06T12:12
2025-05-06T12:12
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"Установлено, что 30 апреля 2025 года украинские военнослужащие, используя fpv-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали жилой дом, расположенный в селе Званное Глушковского района Курской области. В результате ранение получил мужчина 1961 года рождения". – сказано в официальном сообщении.Следком опубликовал видеозапись с пострадавшим от атаки ВСУ. Он рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что получил ожоги, а его жилой дом и гараж значительно повреждены."В ходе осмотра места происшествия обнаружены части беспилотного летательного аппарата с надписями на украинском языке, а также поражающие элементы, которыми было начинено взрывное устройство, прикрепленное к БПЛА. По ним назначена взрывотехническая экспертиза. Также устанавливается размер ущерба, причиненного в результате этого преступления", - рассказали в следственном ведомстве.Там также сообщили, что действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следователями устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.Также на эту тему: Более ста дронов за ночь: ВСУ усилили активность в преддверии парада Победы
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новости, россия, курская область, украина, ск рф, всу, военные преступления, кто
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО

Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области

12:12 06.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
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Украинский fpv-дрон со взрывным устройством целенаправленно атаковал жилой дом в селе Званное Глушковского района Курской области. Следователи устанавливают подробности преступления, сообщила 6 мая Официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Установлено, что 30 апреля 2025 года украинские военнослужащие, используя fpv-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали жилой дом, расположенный в селе Званное Глушковского района Курской области. В результате ранение получил мужчина 1961 года рождения". – сказано в официальном сообщении.
Следком опубликовал видеозапись с пострадавшим от атаки ВСУ. Он рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что получил ожоги, а его жилой дом и гараж значительно повреждены.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружены части беспилотного летательного аппарата с надписями на украинском языке, а также поражающие элементы, которыми было начинено взрывное устройство, прикрепленное к БПЛА. По ним назначена взрывотехническая экспертиза. Также устанавливается размер ущерба, причиненного в результате этого преступления", - рассказали в следственном ведомстве.
Там также сообщили, что действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следователями устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
Также на эту тему: Более ста дронов за ночь: ВСУ усилили активность в преддверии парада Победы
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