"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Пока у Зеленского все получается. Армия воюет, оружие идет, деньги дают, Трамп с ним разговаривает, в Ватикане его в первый ряд сажают. И пока у него это получается, он думает, что у него есть шанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но и президент США относится к нему "как к чему попало". Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам, отметил эксперт.
Если бы Зеленский нахамил и американцы закрыли все счета его семьи и начали бы расследования по факту коррупции, он бы еще подумал, но американцы ничего такого не делают, указал собеседник издания.
"Более того, а что изменится от того, если он пройдет интоксикацию, побреется, наденет костюм, станет вежливым и скажет: "Я все осознал. Надо мир заключать, пока всех украинцев не убьют"? Что он сделает после наступления мира? Показания в суде давать?" – подчеркнул Ищенко.
По его мнению, максимум, что сможет гарантировать Зеленскому российское руководство, так это то, что заключение он будет отбывать в частном доме на участке в шесть соток.
Больше Зеленский не сможет выторговать "ни за какие коврижки", потому что его все равно должны посадить, отметил Ищенко.
"Пока же у Зеленского все получается. Армия воюет, оружие идет, деньги дают, Трамп с ним разговаривает, в Ватикане его в первый ряд сажают. И пока у него это получается, он думает, что у него есть шанс", – заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.
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