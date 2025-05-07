https://ukraina.ru/20250507/ego-vse-ravno-dolzhny-posadit-ischenko-obyasnil-chto-zhdet-zelenskogo-v-sluchae-zaklyucheniya-mira-s-rf-1062975258.html

"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ

"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ - 07.05.2025 Украина.ру

"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ

Пока у Зеленского все получается. Армия воюет, оружие идет, деньги дают, Трамп с ним разговаривает, в Ватикане его в первый ряд сажают. И пока у него это получается, он думает, что у него есть шанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-07T03:30

2025-05-07T03:30

2025-05-07T03:30

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Сейчас Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но и президент США относится к нему "как к чему попало". Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам, отметил эксперт.Если бы Зеленский нахамил и американцы закрыли все счета его семьи и начали бы расследования по факту коррупции, он бы еще подумал, но американцы ничего такого не делают, указал собеседник издания."Более того, а что изменится от того, если он пройдет интоксикацию, побреется, наденет костюм, станет вежливым и скажет: "Я все осознал. Надо мир заключать, пока всех украинцев не убьют"? Что он сделает после наступления мира? Показания в суде давать?" – подчеркнул Ищенко.По его мнению, максимум, что сможет гарантировать Зеленскому российское руководство, так это то, что заключение он будет отбывать в частном доме на участке в шесть соток.Больше Зеленский не сможет выторговать "ни за какие коврижки", потому что его все равно должны посадить, отметил Ищенко."Пока же у Зеленского все получается. Армия воюет, оружие идет, деньги дают, Трамп с ним разговаривает, в Ватикане его в первый ряд сажают. И пока у него это получается, он думает, что у него есть шанс", – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.О том, как Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летия Победы – в материале Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"?

https://ukraina.ru/20250506/yuriy-knutov-esli-vsu-udaryat-po-moskve-v-den-pobedy-10-maya-v-tsentre-kieva-poyavitsya-oreshnik-1062973649.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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