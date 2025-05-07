"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ - 07.05.2025 Украина.ру
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"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ
"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ - 07.05.2025 Украина.ру
"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ
Пока у Зеленского все получается. Армия воюет, оружие идет, деньги дают, Трамп с ним разговаривает, в Ватикане его в первый ряд сажают. И пока у него это получается, он думает, что у него есть шанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-07T03:30
2025-05-07T03:30
новости
украина
америка
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
суд
показания
деньги
оружие
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Сейчас Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но и президент США относится к нему "как к чему попало". Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам, отметил эксперт.Если бы Зеленский нахамил и американцы закрыли все счета его семьи и начали бы расследования по факту коррупции, он бы еще подумал, но американцы ничего такого не делают, указал собеседник издания."Более того, а что изменится от того, если он пройдет интоксикацию, побреется, наденет костюм, станет вежливым и скажет: "Я все осознал. Надо мир заключать, пока всех украинцев не убьют"? Что он сделает после наступления мира? Показания в суде давать?" – подчеркнул Ищенко.По его мнению, максимум, что сможет гарантировать Зеленскому российское руководство, так это то, что заключение он будет отбывать в частном доме на участке в шесть соток.Больше Зеленский не сможет выторговать "ни за какие коврижки", потому что его все равно должны посадить, отметил Ищенко."Пока же у Зеленского все получается. Армия воюет, оружие идет, деньги дают, Трамп с ним разговаривает, в Ватикане его в первый ряд сажают. И пока у него это получается, он думает, что у него есть шанс", – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.О том, как Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летия Победы – в материале Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"?
https://ukraina.ru/20250506/yuriy-knutov-esli-vsu-udaryat-po-moskve-v-den-pobedy-10-maya-v-tsentre-kieva-poyavitsya-oreshnik-1062973649.html
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Новости
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новости, украина, америка, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, суд, показания, деньги, оружие, сво, дзен новости сво, мир, сша, власти украины
Новости, Украина, Америка, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Суд, показания, деньги, оружие, СВО, дзен новости СВО, мир, США, власти Украины

"Его все равно должны посадить": Ищенко объяснил, что ждет Зеленского в случае заключения мира с РФ

03:30 07.05.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Пока у Зеленского все получается. Армия воюет, оружие идет, деньги дают, Трамп с ним разговаривает, в Ватикане его в первый ряд сажают. И пока у него это получается, он думает, что у него есть шанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но и президент США относится к нему "как к чему попало". Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам, отметил эксперт.
Если бы Зеленский нахамил и американцы закрыли все счета его семьи и начали бы расследования по факту коррупции, он бы еще подумал, но американцы ничего такого не делают, указал собеседник издания.
"Более того, а что изменится от того, если он пройдет интоксикацию, побреется, наденет костюм, станет вежливым и скажет: "Я все осознал. Надо мир заключать, пока всех украинцев не убьют"? Что он сделает после наступления мира? Показания в суде давать?" – подчеркнул Ищенко.
По его мнению, максимум, что сможет гарантировать Зеленскому российское руководство, так это то, что заключение он будет отбывать в частном доме на участке в шесть соток.
Больше Зеленский не сможет выторговать "ни за какие коврижки", потому что его все равно должны посадить, отметил Ищенко.
"Пока же у Зеленского все получается. Армия воюет, оружие идет, деньги дают, Трамп с ним разговаривает, в Ватикане его в первый ряд сажают. И пока у него это получается, он думает, что у него есть шанс", – заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.
О том, как Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летия Победы – в материале Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"?
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 19:30
Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"Европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины. Если киевский режим решится на такой шаг, то 10 мая в центре столицы Украины появится "Орешник". Такое предупреждение должно быть, нам стесняться здесь нечего.
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