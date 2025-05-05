https://ukraina.ru/20250505/1062868821.html

Ростислав Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки

Ростислав Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки - 05.05.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки

Сейчас командировка военнослужащих из КНДР завершилась, они поедут домой передавать полученный опыт своим товарищам. Может быть, Ким Чен Ын пошлет на СВО новые соединения. Может быть, они уже где-то воюют. Не знаю, что будет дальше. И пускай это останется неприятным секретом для противника, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-05T06:00

2025-05-05T06:00

2025-05-05T06:00

интервью

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

сво

кндр

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, в своей статье вы сравнили поведение Зеленского в отношении Трампа с тем, как главный герой мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" отзывался о своем хозяине: "Дедушка? А что дедушка? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается, то я его веником". Почему же Зеленский так себя ведет? И почему Трамп ничего с ним сделать не может?- А почему бы Зеленскому так не относиться к Трампу? Трамп тоже относится к нему как к чему попало.Зеленский такой же суверенный президент суверенной страны. Я бы даже сказал, что у Украины даже есть некоторые преимущества по сравнению с Америкой.США обещали защищать Европу от России, но с Россией воюет только Украина.У Украины долгов меньше, чем у США. Да, США печатают доллары, зато Зеленский печатает гривны, а доллары ему все равно дают американцы.Да, на Украине нет своего военного производства как у США, зато в Америке нет такого количества идиотов, готовых умереть на фронте.Да, Зеленский клоун. Но так и Трампа в свое время рисовали с клоунским носом. Да, Зеленский нацист. Но так и Трампа его оппоненты фашистом называли.Да, Америка нужна Украине в качестве спонсора. Но и Украина американцам нужна. У них же нет другой дубинки против России.Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно.И потом, что такого Трамп может сделать Зеленскому?Снять его с довольствия? Так они его и так сняли с довольствия. США пару месяцев назад откровенно сказали: "Будем мы давать Украине деньги с оружием или не будем, ситуация для Киева от этого изменится в лучшем случае на два месяца". То есть Украину от агонии это не спасет, просто она продлится несколько дольше. Зеленскому от этого ни холодно, ни жарко.Что еще могут сделать американцы? Отправить свою морскую пехоту на помощь российской армии уничтожать ВСУ? Так США и без Украины есть куда отправлять свою морскую пехоту.Убить Зеленского? Пусть попробуют. Сколько раз они пробовали убить Фиделя Кастро, но у них ничего не получилось. Хотя он и поближе был, и охраняли его кубинцы, среди которых было полно предателей и противников коммунистического режима. И потом, есть ли у них гарантия, что в случае гибели Зеленского к власти на Украине придет кто-то более послушный? Нет такой гарантии, потому что там все хотят воевать.Более того, на Украине есть очевидные нацистские подразделения, на которые опирается любая власть, потому что больше опереться не на кого. То есть киевский режим контролирует страну за счет силового ресурса, который состоит из нацистских подразделений. А нацистские подразделения не могут не воевать. Если они прекратят воевать, их отправят за полярный круг снег чистить. Они просто не позволят никому мир заключить.Куда же американцам деваться?А почему Зеленский именно хамит Штатам? А в таких вещах главное – начать. Первый раз нахамил – ничего не случилось. Второй раз нахамил – тоже ничего не случилось. А потом уже нестрашно. Допустим, вам говорят: "Не суй пальцы в розетку, убьет", но вы не послушались. Один раз сунули – не убило, потому что там тока не было. Второй раз сунули – тоже не убило, потому что розетка вообще была фальшивой. И вы будете все время будете засовывать пальцы в розетку, пока вас не убьет.Так почему Зеленский должен себя вести по-другому, если ему все сходило с рук?Если бы Зеленский нахамил и американцы закрыли все счета его семьи и начали бы расследования по факту коррупции, он бы еще подумал, но американцы ничего такого не делают.Более того, а что изменится от того, если он пройдет интоксикацию, побреется, наденет костюм, станет вежливым и скажет: "Я все осознал. Надо мир заключать, пока всех украинцев не убьют"? Что он сделает после наступления мира? Показания в суде давать? Максимум, что ему сможет гарантировать российское руководство, так это то, что заключение он будет отбывать в комфортном частном доме на участке в шесть соток. Больше он ни за какие коврижки не сможет выторговать, потому что его посадить все равно должны.Пока же у Зеленского все получается. Армия воюет, оружие идет, деньги дают, Трамп с ним разговаривает, в Ватикане его в первый ряд сажают. И пока у него это получается, он думает, что у него есть шанс.В конце концов, Барбос из мультика тоже прекрасно знал, что дедушка домой вернется. Но пока его дома не было, рассказывал Бобику, что дедушка на коврике спит.- Россия официально признала заслуги военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области, хотя все полгода боев за нее информация об их участии в СВО было полусекретом. Почему это понадобилось скрывать? В чем смысл раскрытия этой тайны именно сейчас?- Ни в чем. Вам же не сообщают полный национальный состав воюющей русской армии. Человек из любой страны спокойно может приехать в Россию и заключить контракт. И вам не сообщают, какие именно подразделения русской армии на каком направлении воюют. Точнее, что-то сообщают, но вам не разрисовывают всех их перемещения по линии фронта.Так почему в случае с северокорейцами мы должны были подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка?Когда эта информация впервые появилась, речь шла о том, что украинцы, европейцы и американцы ссылались на то, что видели какие-то эшелоны с северокорейскими бойцами и насчитали, что их десять тысяч. При этом сами спутниковые снимки они не публиковали. То есть они делали вброс.Не знаю, были ли они уверены в том, что там есть корейцы. Может быть, они пытались таким образом спровоцировать нас, чтобы мы выдали им более достоверную информацию. А мы не ничего подтверждали и не опровергали. Мы вообще не обязаны отчитываться, потому что мы имеем право использовать на фронте и северокорейцев, и пингвинов из Антарктиды и даже американцев, если бы они вдруг захотели получить опыт боевых действий против армии, обученной НАТО.Насколько я понимаю, сейчас командировка военнослужащих из КНДР завершилась. Теперь они поедут домой и будут передавать этот опыт своим товарищам. Может быть, Ким Чен Ын потом пошлет на СВО следующие соединения. Может быть, они уже где-то воюют. Не знаю, что будет дальше. И пускай это останется неприятным секретом для противника.- Перенесемся в Европу. Испания и Португалия сейчас отходят от длительного отключения света, которое вызвало настоящую панику. Какие могут быть долгосрочные последствия этого блэкаута? Можно ли сказать, что современная цивилизация останется беспомощной без электричества, потому что не будут работать телефон и интернет?- На самом деле я читаю про панику каждый раз, когда где-то происходит блэкаут, но я бы не был столь категоричен. Можно ли считать паникой, если люди по сто раз в день звонят и спрашивают, когда свет дадут? Может быть, можно. Но настоящая паника – это когда люди с ошалевшими глазами бегают по улицам, не знают, где им спрятаться и не знают, от чего им надо спрятаться.Конечно, современная цивилизация без электричества беспомощна. Более того, то, что вы останетесь без интернета и вам придется ходить пешком на 20-й этаж, потому что лифт не работает – это не самое страшное. Самое страшное – это когда у вас отключится канализация. Если света не будет две недели, вы в доме жить не сможете. И мегаполисы превратятся в ловушку для миллиона человек.Вот тогда будет настоящая паника.Государству тогда надо будет провести гигантскую работу по всей стране: направить во все города армию и спасателей, которые развернут палаточные лагеря с гуманитарной помощью и биотуалетами. А как это можно будет сделать в России с нашими расстояниями?Если это случилось летом, вам крупно повезло. Вам надо будет решить вопрос с расселением людей в приспособленные помещения, чтобы пережить зиму. Хотя бы в армейские палатки с буржуйками. А если это случилось зимой, у вас даже парового отопления не будет. А потом надо будет думать, как переформатировать цивилизацию: снова жить на дровах и на угле.Хотя мы так жили совсем недавно. Только в конце 19 века в городах стало появляться электрическое освещение. Просто мы об этом забыли.Я думаю, что в процессе этого переформатирования цивилизации погибнут миллионы людей даже в тех странах, где ситуацию почти сразу удалось взять под контроль.Поэтому если у вас электричество отключили на несколько часов, просто не выходите на улицу. И порадуйтесь, что через несколько часов его включат.Также об украинском кризисе - в интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово

https://ukraina.ru/20250429/dmitriy-gusev-o-blekaute-v-evrope-ya-ne-dumayu-chto-evropeytsy-snimut-sanktsii-i-vernutsya-k-rossiyskomu-1062834652.html

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Роман Гнатюк

интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, сво, кндр, курская область, свет, общество, гуманитарная катастрофа, цивилизация, европа