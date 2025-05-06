https://ukraina.ru/20250506/ukraina-v-gitlerovskoy-koalitsii-pochemu-by-den-evropy-ne-priznat-dnem-nedobitogo-natsista-1062970090.html

Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"?

Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"? - 06.05.2025 Украина.ру

Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"?

Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летия Победы Советского союза над фашистской Германией, заявили в Службе внешней разведки России. "Изгадить - так было бы точнее", - добавила представитель МИД РФ Мария Захарова, но смысл не поменялся

2025-05-06T17:42

2025-05-06T17:42

2025-05-06T17:42

эксклюзив

россия

украина

киев

мария захарова

дмитрий медведев

служба внешней разведки

сс

владимир зеленский

мид

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Владимир Зеленский говорит, что Украина не может гарантировать безопасность мировым лидерам на военном параде 9 мая в Москве. И зовет европейских лидеров отмечать что-то в Киев. С одной стороны, похоже на угрозу. А с другой…"Кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", - сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Путь от Дня Победы в Великой Отечественной войне до Дня Европы Украина прошла в рекордные по историческим меркам сроки. Сначала там Великую Отечественную превратили во Вторую мировую войну. Затем 9 мая - в 8 мая. Потом Победу - в день скорби и единства со значком в виде черного кружка на красном фоне от Петра Порошенко. Кто-то называл это красным маком, а кто-то - нецензурным тем, до чего власти довели страну.8 мая 2021 года Владимир Зеленский, будучи президентом Украины, еще объяснял украинцам, что значит порошенковский лозунг "николи знову" или "никогда снова"."Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизнь наших людей 76 лет спустя", - обещал он соотечественникам.А получилось наоборот.Украина Зеленского примкнула к европейской коалиции русофобов, и последние несколько лет устраивала теракты в России в канун празднования Великой Победы. Чтобы изгадить, как выразилась Мария Захарова, наш общий праздник.В ночь на 3 мая 2023 года два украинских беспилотника атаковали московский Кремль. В России это оценили как теракт и покушение на президента РФ Владимира Путина. А через неделю США выделили Украине 1,2 млрд долларов на артиллерийские снаряды и прочие боеприпасы."Теперь 9 мая будет Днем Европы - в Европейском союзе и на Украине", - объявил тогда Зеленский, обрадованный подачкой Байдена.В 2024 году об украинских планах атаковать 9 мая Крымский мост проговорился бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он опубликовал в соцсети коллаж из трех фотографий, которым он анонсировал якобы готовящийся ракетный удар ВСУ. Эту угрозу в России восприняли как реальную, тем более что Украина до этого дважды атаковала Крымский мост. Первый раз - в октябре 2022 грузовиком со взрывчаткой, второй - в июле 2023 года морским беспилотником.В ночь на 9 мая ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 разных боеприпасов, в том числе 35 беспилотников, артиллерийские и минометные снаряды.А 6 мая 2025 года российскими средствами ПВО были сбиты 105 украинских беспилотников в небе над 11 регионами России. На Москву с разных направлений летели 19 дронов типа "Лютый", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Это не говоря уже о десятилетии обстрелов жителей Донбасса.Вот такой вот "День Европы". Порошенковская эмблема в цветах официальной символики Третьего рейха, так и не прижившаяся на Украине, канула в лету. Ей на смену пришло нечто совершенно абстрактное, что и отмечать-то непонятно как. В Верховной Раде Украины объявили о телемосте 9 мая для местных школьников, студентов и волонтеров с их ровесниками из Германии и Франции."Вместе они покажут, что Украина - неотделимая часть европейского сообщества", - заявили в Раде. Как покажут? Не ясно. Зеленский накануне побывал в парламенте Чехии, где сфотографировался с уборщицами, украинскими гастарбайтерами, дабы показать это неотделимое "еврочленство". Показал. Украинцы горько посмеялись.А в Германии на 9 мая запретили российскую символику, равно как и приглашать на мероприятия представителей России, в том числе дипломатов. В Молдавии - просто запретили праздновать День Победы. В Латвии в 2022 году 9 мая подменили на день памяти жертв вооруженного конфликта России и Украины.Такая же ситуация и в Эстонии. Однако жителям приграничной с Россией Нарвы устраивают праздник. В Ивангороде в Ленинградской области России с 2023 года проводят патриотические концерты "Берега Победы". На берегу реки Нарвы устанавливают сцену, экраны поворачивают в сторону Эстонии. Только так.Власти Нарвы вывешивают в ответ оскорбления. Эстонцы могут посмотреть одним глазком - публичные собрания по случаю Дня Победы там запрещены. Европолицаи могут привлечь к ответственности, а за неподчинение - всыпать демократизатором по почкам.Европейские либералы обманом выдают украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а действия по обеспечению безопасности России - за подготовку к нападению на страны НАТО, заявили накануне в пресс-бюро СВР.Европейские власти "потакают авантюрным инициативам неонацистского киевского режима", следует из заявления. Цинизмом европейцев назвали в российской разведке планы некоторых лидеров государств ЕС принять приглашение Владимира Зеленского на альтернативные "торжества" 9 мая в Киев, то есть на чествование украинскими властями собственных коллаборантов."Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. Неслучайна реакция на указанное сборище комментаторов, ок­рестивших его "пиар-акцией негодяев из Брюсселя", "Днем проигравших" или "Днем потомков нацистов", - заявили в СВР.В разведке напомнили о злодеяниях участников немецко-фашистской коалиции в годы Великой Отечественной войны.Блокада Ленинграда 1941-1943 гг. В ней принимали участие "Голубая дивизия" испанских добровольцев, норвежский, латышский и фламандский легионы СС, голландский легион СС "Нидерланд".Бои за Днепропетровск - бельгийская 28-я добровольческая гренадерская дивизия "Валлония". Великие Луки - датский добровольческий корпус СС "Данмарк". Полоцк, Невель, Идрица, Себеж - эстонский добровольческий легион СС в составе 20-й эстонской дивизии СС. Мариуполь и Днепр - хорватские формирования. Балканы - 21-я албанская добровольческая горнопехотная дивизия СС "Скандербег", хорватская "Ханджар".Румыния потеряла погибшими более 200 тысяч солдат под Сталинградом, Одессой, Севастополем и в Донбассе. Италия - более 94 тысяч солдат в районе Николаева, Полтавы, Днепропетровска, на Дону и под Сталинградом. За годы Великой Отечественной войны в советский плен попали 23 136 французских вояк, привлеченных на сторону Гитлера коллаборационистским правительством Франции под руководством диктатора Филиппа Петена.И кто бы мог подумать, что в неогитлеровскую коалицию спустя 80 лет войдет бывшая Украинская ССР? А если добавить к идеологическим конструкциям постоянную военную подпитку Украины Западом, то лучше бы они сразу и честно переименовали "День Европы" в "День недобитого нациста".

https://ukraina.ru/20250505/tigr-m-i-obnovlennyy-pantsir-novinki-opk-na-repetitsii-parada-pobedy-v-tule-1062944101.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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