Усилия по завершению конфликта, провалы ВСУ, подрывная работа Запада. Главное на Украине на утро 6 мая - 06.05.2025 Украина.ру
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Усилия по завершению конфликта, провалы ВСУ, подрывная работа Запада. Главное на Украине на утро 6 мая
Усилия по завершению конфликта, провалы ВСУ, подрывная работа Запада. Главное на Украине на утро 6 мая - 06.05.2025 Украина.ру
Усилия по завершению конфликта, провалы ВСУ, подрывная работа Запада. Главное на Украине на утро 6 мая
Трамп похвалил Путина за прекращение огня в мае и рассказал об усилиях по урегулированию. Российские военные уничтожают противника и технику. Шойгу указал на широкомасштабную подрывную работу Запада
2025-05-06T09:00
2025-05-06T09:10
хроники
эксклюзив
спецоперация
россия
запад
украина
дональд трамп
сергей шойгу
эрдоган
вооруженные силы украины
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Россия по решению главы государства объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Президент США Дональд Трамп признал, что анонсированное РФ перемирие в мае - "это многое", если учитывать, с чего пришлось начать урегулирование конфликта.Он также заверил, что Россия и Украина нацелены добиться урегулирования продолжающегося конфликта."Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить (это конфликт - ред.). Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", - сказал Трамп.Кроме прочего, накануне он обсудил конфликт с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о намерении совместно работать над его завершением."Я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом, чтобы положить конец этому нелепому, но смертельно опасному конфликту между Россией и Украиной - прямо сейчас", - написал он в соцсети TRUTH Social.В свою очередь турецкий лидер заявил американскому коллеге, что высоко ценит "усилия президента Трампа по прекращению продолжающихся конфликтов и войн в нашем мире", и заверил его, что Турция готова "оказать необходимую поддержку для установления мира, стабильности и спокойствия" в регионе."Я сказал, что буду очень рад как можно скорее принять моего дорогого друга в Турции, и он пригласил нас в США. Я надеюсь встретиться с моим другом Трампом в ближайшее время и желаю, чтобы наша встреча была полезной для наших стран", - отметил Эрдоган.Провалы ВСУВоенный эксперт Андрей Марочко рассказал об успехах российских военных в зоне спецоперации.Так, подразделения ВС РФ выбили украинских военных с занимаемых позиций юго-западнее Макеевки в Луганской Народной Республике (ЛНР).Кроме того, россияне комбинированным ударом уничтожили пункт временной дислокации и до взвода ВСУ в населенном пункте Григоровка под Купянском в Харьковской области.По словам Марочко, также в окрестностях Григоровки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.В свою очередь расчет ударных беспилотников первой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожил с августа 100 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал командир группы с позывным "Контора"."Мы охотимся за ударными гексакоптерами противника на нашем участке в Харьковской области, и довольно успешно, но если бы специализировались только на этом виде БПЛА, то их бы на нашем счету было бы в разы больше. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника, вот уже сотый", - сказал "Контора".Несмотря на провалы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за сутки они семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.Мэр Горловки Иван Приходько пожаловался, что во время обстрела была повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации."Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации в Никитовском районе Горловки", - написал Приходько в своем телеграм-канале, добавив, что также "повреждены дом и одно из учреждений".Кроме прочего, украинцы попытались атаковать с помощью беспилотников. Однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 105 украинских беспилотников.Из них 32 сбили над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 аппаратов уничтожено над территорией Московского региона. Еще десять БПЛА нейтрализовано над Пензенской областью, девять над Калужской, шесть над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями и по одному над Владимирской, Курской и Ростовской областями, перечислили в Минобороны РФ.Подрывная работа ЗападаСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты" подчеркнул, что Россия обязана сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм."Важнейшим уроком Великой Отечественной войны стала необходимость высокой политической бдительности в отношении фашизма и всех его разновидностей. В гитлеровской Германии он выступал под маской национал-социализма и нацеливался на установление мирового господства в виде кровавой диктатуры. Навязываемые западными реваншистами дискуссии о нашей Победе в Великой Отечественной войне отражают стремление отдельных политиков и историков, оперирующих сфальсифицированными доводами и навязчивой риторикой, принизить роль СССР", - написал Шойгу.Он указал, что коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России.Он подчеркнул однако, что многонациональный народ России хорошо усвоил уроки Великой Отечественной войны с фашизмом."И сегодня мы обязаны сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый нацизм, не дать возможности проявиться его античеловеческой сущности и сбыться его глобалистским планам перекраивания политической карты мира. Именно это определило одну из главных целей специальной военной операции на Украине", - написал он.Шойгу также перечислил многочисленные примеры нарушения Западом основополагающих принципов устава ООН (таких как независимость и суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров). Самый яркий из них - оказание военной, разведывательной и финансовой помощи киевскому режиму.По его словам, в этом же ряду - бомбежки Сербии, оккупация Ирака, уничтожение государственности в Ливии.Также Шойгу напомнил, что глобалистские элиты Запада не отвергли идею вступления Украины в НАТО."Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе", - добавил Шойгу.По его словам, российская спецоперация особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в Великую Отечественную войну.Подробнее о празднике в честь этого подвига - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250505/arest-byvshego-zamestitelya-ermaka-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-5-maya-1062935805.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив, спецоперация, россия, запад, украина, дональд трамп, сергей шойгу, эрдоган, вооруженные силы украины, оон, обстрелы, удары, беспилотники, пво, конфликт, урегулирование
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Сергей Шойгу, Эрдоган, Вооруженные силы Украины, ООН, обстрелы, удары, беспилотники, ПВО, конфликт, урегулирование

Усилия по завершению конфликта, провалы ВСУ, подрывная работа Запада. Главное на Украине на утро 6 мая

09:00 06.05.2025 (обновлено: 09:10 06.05.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Сергей Зуев
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Трамп похвалил Путина за прекращение огня в мае и рассказал об усилиях по урегулированию. Российские военные уничтожают противника и технику. Шойгу указал на широкомасштабную подрывную работу Запада
Россия по решению главы государства объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Президент США Дональд Трамп признал, что анонсированное РФ перемирие в мае - "это многое", если учитывать, с чего пришлось начать урегулирование конфликта.
"Президент (России Владимир) Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он также заверил, что Россия и Украина нацелены добиться урегулирования продолжающегося конфликта.
"Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить (это конфликт - ред.). Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", - сказал Трамп.
Андрей Смирнов в суде - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Вчера, 13:12
Арест бывшего заместителя Ермака, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 маяСуд на Украине арестовал экс-замглавы Офиса президента Андрея Смирнова. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Кроме прочего, накануне он обсудил конфликт с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о намерении совместно работать над его завершением.
"Я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом, чтобы положить конец этому нелепому, но смертельно опасному конфликту между Россией и Украиной - прямо сейчас", - написал он в соцсети TRUTH Social.
В свою очередь турецкий лидер заявил американскому коллеге, что высоко ценит "усилия президента Трампа по прекращению продолжающихся конфликтов и войн в нашем мире", и заверил его, что Турция готова "оказать необходимую поддержку для установления мира, стабильности и спокойствия" в регионе.
"Я сказал, что буду очень рад как можно скорее принять моего дорогого друга в Турции, и он пригласил нас в США. Я надеюсь встретиться с моим другом Трампом в ближайшее время и желаю, чтобы наша встреча была полезной для наших стран", - отметил Эрдоган.
Провалы ВСУ
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал об успехах российских военных в зоне спецоперации.
Так, подразделения ВС РФ выбили украинских военных с занимаемых позиций юго-западнее Макеевки в Луганской Народной Республике (ЛНР).
"Также в нескольких местах ВС РФ форсировали реку Текуч - российские штурмовые группы закрепились на ее западном берегу", - рассказал эксперт.
Кроме того, россияне комбинированным ударом уничтожили пункт временной дислокации и до взвода ВСУ в населенном пункте Григоровка под Купянском в Харьковской области.
По словам Марочко, также в окрестностях Григоровки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
В свою очередь расчет ударных беспилотников первой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожил с августа 100 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал командир группы с позывным "Контора".
"Мы охотимся за ударными гексакоптерами противника на нашем участке в Харьковской области, и довольно успешно, но если бы специализировались только на этом виде БПЛА, то их бы на нашем счету было бы в разы больше. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника, вот уже сотый", - сказал "Контора".
Вчера, 09:55
Зеленский пошёл на попятную. Главное на Украине на утро 5 маяВладимир Зеленский попытался отказаться от своих угроз для мировых лидеров, которые посетят парад в честь 80-летия Победы
Несмотря на провалы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать российские территории.
Так, за сутки они семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.
Мэр Горловки Иван Приходько пожаловался, что во время обстрела была повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации.
"Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации в Никитовском районе Горловки", - написал Приходько в своем телеграм-канале, добавив, что также "повреждены дом и одно из учреждений".
Кроме прочего, украинцы попытались атаковать с помощью беспилотников. Однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 105 украинских беспилотников.
Из них 32 сбили над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 аппаратов уничтожено над территорией Московского региона. Еще десять БПЛА нейтрализовано над Пензенской областью, девять над Калужской, шесть над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями и по одному над Владимирской, Курской и Ростовской областями, перечислили в Минобороны РФ.
Подрывная работа Запада
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты" подчеркнул, что Россия обязана сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм.
"Важнейшим уроком Великой Отечественной войны стала необходимость высокой политической бдительности в отношении фашизма и всех его разновидностей. В гитлеровской Германии он выступал под маской национал-социализма и нацеливался на установление мирового господства в виде кровавой диктатуры. Навязываемые западными реваншистами дискуссии о нашей Победе в Великой Отечественной войне отражают стремление отдельных политиков и историков, оперирующих сфальсифицированными доводами и навязчивой риторикой, принизить роль СССР", - написал Шойгу.
Он указал, что коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России.
"Для этого против нашей страны западными спецслужбами развернута широкомасштабная подрывная работа. Кроме того, вводятся беспрецедентные экономические санкции, рассчитанные на активизацию протестных настроений в обществе на фоне существенного ухудшения качества жизни россиян", - отметил секретарь СБ РФ.
Он подчеркнул однако, что многонациональный народ России хорошо усвоил уроки Великой Отечественной войны с фашизмом.
"И сегодня мы обязаны сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый нацизм, не дать возможности проявиться его античеловеческой сущности и сбыться его глобалистским планам перекраивания политической карты мира. Именно это определило одну из главных целей специальной военной операции на Украине", - написал он.
Шойгу также перечислил многочисленные примеры нарушения Западом основополагающих принципов устава ООН (таких как независимость и суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров). Самый яркий из них - оказание военной, разведывательной и финансовой помощи киевскому режиму.
По его словам, в этом же ряду - бомбежки Сербии, оккупация Ирака, уничтожение государственности в Ливии.
Также Шойгу напомнил, что глобалистские элиты Запада не отвергли идею вступления Украины в НАТО.
"Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе", - добавил Шойгу.
По его словам, российская спецоперация особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в Великую Отечественную войну.
Подробнее о празднике в честь этого подвига - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
3 мая, 13:23
Зеленский угрожает мировым лидерам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 маяВладимир Зеленский пригрозил тем мировым лидерам, которые посетят Парад Победы в Москве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
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