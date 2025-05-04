https://ukraina.ru/20250504/zayavleniya-putina-taynyy-protokol-itogi-4-maya-1062923513.html
Заявления Путина, тайный протокол. Итоги 4 мая
Заявления Путина, тайный протокол. Итоги 4 мая - 04.05.2025 Украина.ру
Заявления Путина, тайный протокол. Итоги 4 мая
Президент России Владимир Путин рассказал о знаковых событиях за годы президентства. На Украине заявили о тайном протоколе к ресурсной сделке
2025-05-04T19:00
2025-05-04T19:00
2025-05-04T19:00
эксклюзив
хроники
владимир путин
владимир зеленский
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рада
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На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Президент России Владимир Путин рассказал о знаковых событиях за годы президентства, в т.ч. и о причинах и перспективах спецоперации.Так, говоря о событиях 2014 года, он заявил, что тогда Россия должна была принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев."Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", — отметил Путин.По его словам, Россия поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было непростым."2014 год — я исходил из того, что он будет сопряжён, безусловно, с известными серьёзными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", — указал президент России.Он также отметил, что Российская Федерация рассчитывала на соблюдение Минских соглашений."Подписывая Минские соглашения, мы всё-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", — заявил Путин.Москва до 2022 года, подчеркнул президент России, пыталась доверять Западу:"Во-первых, чего-то не понимали. А во-вторых, мы всё-таки с доверием — с осторожным, но всё-таки с доверием относились к нашим договоренностям с нашими западными партнёрами", — отметил Путин.Запад же использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям:"Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией", — указал президент России.В то же время Путин подчеркнул, что начать СВО в 2014 году было нереалистично:"Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом", — отметил Путин.Поэтому Россия не могла принять резкие решения по Украине:"И не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов", — указал Путин.Он также заявил, что Россия не начала СВО раньше, потому что хотела решить вопрос мирно."Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", — отметил президент России.В то же время, он указал, что примирение России и Украины неизбежно:"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени", — указал Путин.Также он прокомментировал возможность использования ядреного оружия в ходе СВО."Не было необходимости применять [ядерное] оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, не потребуется", — заявил президент России.В то же время он подчеркнул, что страна, по сути, в одиночку противостоит всему коллективному Западу."Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией", — отметил Путин.При этом Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки. СВО же, по словам Путина, завершится желаемым для России результатом."У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", — указал президент России.Путин добавил, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне.Тайный протоколНаходящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский не зря не спешит обнародовать тайный протокол к ресурсной сделке с США."То, что <...>(Зеленский — Ред.) не предоставляет в Раду очередной тайный протокол - на этот раз к договору о минералах, - говорит о том, что его условия близки, или за гранью ужасных. Делать так можно только в том случае, когда не собираешься нести ответственность за содержание. И Зеленский её не несёт - несут депутаты, которые за это соглашение проголосуют. Так как это соглашение несет видимые невооруженным взглядом убытки бюджету - все, проголосовавшие "за" в будущем будут субъектами уголовного преследования. Все, кроме Зеленского, подписи которого нигде нет", — подчеркнул Зотов.По его словам, нет никакого сомнения, что Верховная Рада проголосует за ратификацию договора с США."Нет и никакого сомнения, что Зе-дурачье за все проголосует. Однако, если они думают, что это ради сохранения власти, - то ошибаются. Это выходной билет Зеленского, который перекладывает ответственность на депутатов (которых он, к слову, ненавидит). После этого - перемирие, формирование переговорной группы - отход от власти. Таков мой прогноз", — подчеркнул Дубинский.Ранее Минфин США заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду, 30 апреля, подписали сделку о природных ресурсах Украины.Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединёнными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счёт новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой.Как сообщал 2 мая нардеп Ярослав Железняк, Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.О том, что происходило на Западной Украине в минувшую неделю — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: "селюки" захватывают аэропорт Львова, а ужгородские депутаты воюют с СБУ".
https://ukraina.ru/20250504/yadernoe-oruzhie-i-svo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-maya-1062916927.html
https://ukraina.ru/20250504/ukrainskie-politiki-prodolzhayut-nagnetat-glavnoe-na-utro-4-maya-1062911347.html
https://ukraina.ru/20250503/zlobnyy-narkodzhin-i-monolog-neadekvatnogo-cheloveka-dve-ataki-v-moloko-itogi-3-maya-1062909499.html
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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, александр дубинский, рада, верховная рада, сизо, украина, россия, сша
На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой
и Павла Зарубина
"Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Президент России Владимир Путин
рассказал о знаковых событиях за годы президентства, в т.ч. и о причинах и перспективах спецоперации.
Так, говоря о событиях 2014 года, он заявил, что тогда Россия должна была принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев.
"Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", — отметил Путин.
По его словам, Россия поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было непростым.
"2014 год — я исходил из того, что он будет сопряжён, безусловно, с известными серьёзными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", — указал президент России.
Он также отметил, что Российская Федерация рассчитывала на соблюдение Минских соглашений.
"Подписывая Минские соглашения, мы всё-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", — заявил Путин.
Москва до 2022 года, подчеркнул президент России, пыталась доверять Западу:
"Во-первых, чего-то не понимали. А во-вторых, мы всё-таки с доверием — с осторожным, но всё-таки с доверием относились к нашим договоренностям с нашими западными партнёрами", — отметил Путин.
Запад же использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям:
"Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией", — указал президент России.
В то же время Путин подчеркнул, что начать СВО в 2014 году было нереалистично:
"Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом", — отметил Путин.
Поэтому Россия не могла принять резкие решения по Украине:
"И не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов", — указал Путин.
Он также заявил, что Россия не начала СВО раньше, потому что хотела решить вопрос мирно.
"Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", — отметил президент России.
В то же время, он указал, что примирение России и Украины неизбежно:
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени", — указал Путин.
Также он прокомментировал возможность использования ядреного оружия в ходе СВО.
"Не было необходимости применять [ядерное] оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, не потребуется", — заявил президент России.
В то же время он подчеркнул, что страна, по сути, в одиночку противостоит всему коллективному Западу.
"Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией", — отметил Путин.
При этом Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки. СВО же, по словам Путина, завершится желаемым для России результатом.
"У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", — указал президент России.
Путин добавил, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне.
Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский заявил
, что Владимир Зеленский
не зря не спешит обнародовать тайный протокол к ресурсной сделке с США.
"То, что <...>(Зеленский — Ред.) не предоставляет в Раду очередной тайный протокол - на этот раз к договору о минералах, - говорит о том, что его условия близки, или за гранью ужасных. Делать так можно только в том случае, когда не собираешься нести ответственность за содержание. И Зеленский её не несёт - несут депутаты, которые за это соглашение проголосуют. Так как это соглашение несет видимые невооруженным взглядом убытки бюджету - все, проголосовавшие "за" в будущем будут субъектами уголовного преследования. Все, кроме Зеленского, подписи которого нигде нет", — подчеркнул Зотов.
По его словам, нет никакого сомнения, что Верховная Рада проголосует за ратификацию договора с США.
"Нет и никакого сомнения, что Зе-дурачье за все проголосует. Однако, если они думают, что это ради сохранения власти, - то ошибаются. Это выходной билет Зеленского, который перекладывает ответственность на депутатов (которых он, к слову, ненавидит). После этого - перемирие, формирование переговорной группы - отход от власти. Таков мой прогноз", — подчеркнул Дубинский.
Ранее Минфин США заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду, 30 апреля, подписали сделку о природных ресурсах Украины.
Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединёнными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счёт новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой.
Как сообщал 2 мая нардеп Ярослав Железняк, Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.