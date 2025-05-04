https://ukraina.ru/20250504/zayavleniya-putina-taynyy-protokol-itogi-4-maya-1062923513.html

Заявления Путина, тайный протокол. Итоги 4 мая

Заявления Путина, тайный протокол. Итоги 4 мая - 04.05.2025 Украина.ру

Заявления Путина, тайный протокол. Итоги 4 мая

Президент России Владимир Путин рассказал о знаковых событиях за годы президентства. На Украине заявили о тайном протоколе к ресурсной сделке

2025-05-04T19:00

2025-05-04T19:00

2025-05-04T19:00

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На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Президент России Владимир Путин рассказал о знаковых событиях за годы президентства, в т.ч. и о причинах и перспективах спецоперации.Так, говоря о событиях 2014 года, он заявил, что тогда Россия должна была принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев."Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", — отметил Путин.По его словам, Россия поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было непростым."2014 год — я исходил из того, что он будет сопряжён, безусловно, с известными серьёзными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", — указал президент России.Он также отметил, что Российская Федерация рассчитывала на соблюдение Минских соглашений."Подписывая Минские соглашения, мы всё-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", — заявил Путин.Москва до 2022 года, подчеркнул президент России, пыталась доверять Западу:"Во-первых, чего-то не понимали. А во-вторых, мы всё-таки с доверием — с осторожным, но всё-таки с доверием относились к нашим договоренностям с нашими западными партнёрами", — отметил Путин.Запад же использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям:"Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией", — указал президент России.В то же время Путин подчеркнул, что начать СВО в 2014 году было нереалистично:"Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом", — отметил Путин.Поэтому Россия не могла принять резкие решения по Украине:"И не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов", — указал Путин.Он также заявил, что Россия не начала СВО раньше, потому что хотела решить вопрос мирно."Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", — отметил президент России.В то же время, он указал, что примирение России и Украины неизбежно:"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени", — указал Путин.Также он прокомментировал возможность использования ядреного оружия в ходе СВО."Не было необходимости применять [ядерное] оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, не потребуется", — заявил президент России.В то же время он подчеркнул, что страна, по сути, в одиночку противостоит всему коллективному Западу."Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией", — отметил Путин.При этом Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки. СВО же, по словам Путина, завершится желаемым для России результатом."У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", — указал президент России.Путин добавил, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне.Тайный протоколНаходящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский не зря не спешит обнародовать тайный протокол к ресурсной сделке с США."То, что <...>(Зеленский — Ред.) не предоставляет в Раду очередной тайный протокол - на этот раз к договору о минералах, - говорит о том, что его условия близки, или за гранью ужасных. Делать так можно только в том случае, когда не собираешься нести ответственность за содержание. И Зеленский её не несёт - несут депутаты, которые за это соглашение проголосуют. Так как это соглашение несет видимые невооруженным взглядом убытки бюджету - все, проголосовавшие "за" в будущем будут субъектами уголовного преследования. Все, кроме Зеленского, подписи которого нигде нет", — подчеркнул Зотов.По его словам, нет никакого сомнения, что Верховная Рада проголосует за ратификацию договора с США."Нет и никакого сомнения, что Зе-дурачье за все проголосует. Однако, если они думают, что это ради сохранения власти, - то ошибаются. Это выходной билет Зеленского, который перекладывает ответственность на депутатов (которых он, к слову, ненавидит). После этого - перемирие, формирование переговорной группы - отход от власти. Таков мой прогноз", — подчеркнул Дубинский.Ранее Минфин США заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду, 30 апреля, подписали сделку о природных ресурсах Украины.Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединёнными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счёт новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой.Как сообщал 2 мая нардеп Ярослав Железняк, Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.О том, что происходило на Западной Украине в минувшую неделю — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: "селюки" захватывают аэропорт Львова, а ужгородские депутаты воюют с СБУ".

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