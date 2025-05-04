https://ukraina.ru/20250504/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-selyuki-zakhvatyvayut-aeroport-lvova-a-uzhgorodskie-deputaty-voyuyut-s-sbu-1062910133.html

Западная Украина за неделю: "селюки" захватывают аэропорт Львова, а ужгородские депутаты воюют с СБУ

Западная Украина за неделю: "селюки" захватывают аэропорт Львова, а ужгородские депутаты воюют с СБУ - 04.05.2025 Украина.ру

Западная Украина за неделю: "селюки" захватывают аэропорт Львова, а ужгородские депутаты воюют с СБУ

Вплотную к взлетно-посадочной полосе аэропорта "Львов" застройщики хотят соорудить целые кварталы многоэтажек. Это может привести к окончательному закрытию аэропорта, не работающего с начала СВО.

2025-05-04T06:29

2025-05-04T06:29

2025-05-04T06:29

западная украина за неделю

эксклюзив

львов

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снбо

офис президента

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Аэропорт "Львов" может не открыться даже после завершения боевых действийВо Львове усугубляется скандал вокруг запланированного увеличения территории пригородного села Сокольники. Речь идет о 158 гектарах земли, расположенных вплотную к взлетно-посадочной полосе аэропорта "Львов", где девелоперы хотят построить целые кварталы многоэтажек. Администрация аэропорта заявила об угрозе функционирования предприятия из-за планируемой застройки, а мэр Львова Андрей Садовый – что она убьет перспективы города."Новый генеральный план села Сокольники, предусматривающий масштабную жилую застройку вблизи Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, вызывает беспокойство из-за потенциальных угроз для функционирования аэропорта и близлежащей инфраструктуры. В частности, утверждённый генплан предполагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тысяч жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта", – говорится в обращении администрации аэропорта, обнародованном 30 апреля.При сооружении запланированных жилых массивов в администрации прогнозируют массовые обращения жителей с жалобами на шум и требованиями ограничить работу аэропорта, что поставит под угрозу его полноценное функционирование и развитие. "Аэропорт "Львов" является объектом стратегического значения, частью национальной транспортной инфраструктуры безопасности, и его возможности развития не должны быть ограничены подобными градостроительными решениями", – подчёркнуто в документе.Также руководство аэропорта обратило внимание на потенциальное увеличение количества жителей и неучтенную в генплане Сокольников соответствующую инфраструктуру. Отмечается, что близлежащие улицы "будут заблокированы пробками частного автотранспорта, что, в перспективе, заблокирует доступ к аэропорту как со стороны Львова и села Сокольники, так и со стороны других населенных пунктов области"."Предложенный формат развития приаэродромной территории в пределах села Сокольники создает потенциальную долгосрочную угрозу стабильной работе аэропорта. После восстановления гражданского авиасообщения Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого благодаря своему стратегическому географическому расположению и современной инфраструктуре имеет все предпосылки для трансформации в мощный транспортный хаб Западной Украины. В этой связи просим принять во внимание указанные выше угрозы, которые могут привести к закрытию аэропорта", – отмечается в обращении.Судя по всему, руководство аэропорта "Львов", являющегося государственным предприятием, публично выступило против застройщиков только после команды из Киева. Ведь в декабре 2024 года генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская направила сельскому голове Сокольников письмо, в котором было сказано, что у аэропорта отсутствуют замечания к "Проектному плану и схеме проектных ограничений в использовании земель с. Сокольники". Об этом стало известно в конце апреля в ходе заседания земельной комиссии Львовского районного совета. Именно этот совет должен принять окончательное решение о расширении Сокольников, поскольку архитектурно-градостроительный совет Львовской областной военной администрации (ОВА) ещё в конце 2024-го рекомендовал утвердить изменения в генеральный план села, ранее принятые депутатами сельсовета.При этом власти Львова на расширение Сокольников формально повлиять не могут, хотя именно в областном центре будут работать, учиться и посещать врачей десятки тысяч новых жителей пригорода. Да и новые многоэтажки будут присоединены к львовским инженерным сетям. Поэтому неудивительно, что 1 мая вопрос нового генплана Сокольников рассматривали на сессии Львовского горсовета, пригласив туда вместо сельского головы Тараса Сулимко "общественных активистов", поддерживающих позицию мэра Львова.По словам Андрея Садового, причиной возникновения скандальной ситуации в Сокольниках стало желание застройщиков заработать денег. "Пользуясь тем, что все наши специальные службы занимаются войной, некоторые дельцы решили заработать много денег. И уже идут торги по продаже этой земли застройщикам, кто сколько должен заплатить. То есть, убивается перспектива развития города. Это преступление. Я думаю, что депутаты сельсовета, голосовавшие за этот генплан, они даже до конца не понимают нюансов", – сказал городской голова, добавив, что их действия должна проверить СБУ."За последние 100 лет аэропорт Heathrow в Лондоне увеличился в 20 раз. Сегодня в мире есть простая тенденция: есть аэропорт, есть город. Я не знаю, было ли это сознательное действие или нет. Ибо любое действие генплана с намерениями застройки убивает развитие львовского аэродрома. И однозначно он убивает перспективы развития города. И мы из города превращаемся в большое село", – заявил Андрей Садовый.При этом за почти два десятилетия правления Садового Львов действительно превращается в "большое село", однако внешние факторы здесь ни при чем. Именно городской голова поддерживает проведение на улицах и площадях Львова "фестивалей дидухов" и других сугубо сельских действ, которые в историческом городе выглядят дико. Так что территориальная экспансия Сокольников весьма символична: село просто пришло за своим.Ужгородский городской совет публично выступил против СБУВ Закарпатской области ожидается очередная "перезагрузка" местных властей. Первой ласточкой стала атака СБУ против одного из основных спонсоров партии "Родное Закарпатье", имеющей фракцию в областном совете и более 300 депутатов в местных советах Закарпатья разного уровня. Спецслужба потребовала уволить заместителя городского головы Ужгорода Евгения Плавайко, который является выдвиженцем этой партии, однако депутаты горсовета демонстративно отказались это сделать.Партию "Родное Закарпатье" создали в 2018 году сразу четыре депутата Верховной от Закарпатской области – Роберт Горват, Валерий Лунченко, Василий Петёвка и Владислав Поляк. Конечно, все они были (и остаются) влиятельными бизнесменами. На местных выборах осенью 2020 года партия заняла первое место на выборах в Закарпатский областной совет, получив 17,78% голосов и 12 депутатских мандатов. Всего в местных советах разного уровня в Закарпатье партия получила 347 депутатов.Конечно, такой результат был бы невозможен без мощных финансовых вливаний в партию. Одним из важных спонсоров "Родного Закарпатья", кроме вышеупомянутых депутатов ВР (ныне бывших), был и является закарпатский бизнесмен Валерий Пересоляк. Его многие годы называли одним из главных контрабандистов края, и в апреле 2021 года это "звание" было формализовано: Пересоляк попал в перечень 10 топ-контрабандистов Украины, в отношении которых решением СНБО на три года были введены санкции.Несмотря на это, в июле 2023 года Пересоляк помог тогдашнему губернатору Закарпатья Виктору Миките взять под контроль власть в областном центре. Тогда одним из заместителей мэра Ужгорода Богдана Андреева был назначен депутат Закарпатского областного совета от "Родного Закарпатья" Евгений Плавайко, кум Валерия Пересоляка и вице-президент принадлежащего ему футбольного клуба "Минай".В апреле 2024 года санкции против Пересоляка продлены не были, хотя они и до того не особо мешали контрабандисту заниматься бизнесом и политикой. Однако после того, как в сентябре того же года Виктор Микита стал заместителем руководителя Офиса президента Украины, Валерий Пересоляк, похоже, не смог найти общий язык с новым губернатором Закарпатья – Мирославом Билецким.Конфликт стал публичным, когда Богдан Андреев вынес на внеочередную сессию Ужгородского городского совета единственный вопрос – о досрочном прекращении полномочий заместителя городского головы Евгения Плавайко. Увольнение было инициировано на основании закона Украины "О государственной тайне" и письма Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области от 28.03.2025 №58/26-2110дск. В пояснительной записке к проекту решения указывалось, что Плавайко занимает должность, "предусматривающую допуск и доступ к государственной тайне", однако из-за "отказа в допуске" со стороны СБУ "возникла необходимость привести в норму пребывание указанного лица на службе".Однако на сессии Ужгородского горсовета 29 апреля за то, чтобы "досрочно прекратить полномочия заместителя городского головы Плавайко Евгения Васильевича", проголосовали только шесть депутатов (все – от партии "Слуга народа"). 8 депутатов воздержались, а 11 вообще не голосовали. Хотя ни одного голоса "против" не было, во время обсуждения вопроса раздавались возгласы "Кто такая СБУ?", мол, почему спецслужба должна диктовать условия городским избранникам.Несмотря на решение депутатов, 30 апреля городской голова Ужгорода Богдан Андреев своим распоряжением временно отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Евгения Плавайко. Следует отметить, что это откровенное нарушение закона "О местном самоуправлении на Украине", согласно которому назначение и увольнение заместителей городского головы относится к исключительной компетенции городского совета. Ни одно распоряжение городского головы не может стать основанием для отстранения зама без решения сессии совета. Распоряжения мэров об отстранении или увольнении заместителей, принятых без решения депутатов, ранее неоднократно отменяли суды.Однако закарпатские комментаторы не уверены, что патрону Плавайко удастся отстоять интересы своего кума в суде. Судя по всему, Мирослав Билецкий сейчас пытается переформатировать депутатский корпус Закарпатского областного совета под себя, и ради этого готов на жесткие действия. Тем более что речь явно идёт о персональном конфликте губернатора с Пересоляком, а не политическом с "Родным Закарпатьем". Например, выдвиженец этой партии Василий Пинзенык, подконтрольный Роберту Горвату, остается управделами Ужгородского городского совета, и никаких претензий к нему нет ни у Закарпатской ОВА, ни у СБУ.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: релоканты с Донбасса уничтожают карпатские леса

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эксклюзив, львов, закарпатье, украина, андрей садовый, сбу, снбо, офис президента