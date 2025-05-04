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Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов

Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов - 04.05.2025 Украина.ру

Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов

Среди вторгшихся в Курскую область военнослужащих украинской армии были подобные фашистам, пытавшиеся убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов

2025-05-04T09:25

2025-05-04T09:25

2025-05-04T09:25

новости

курская область

россия

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"Факт заключается в том, что были такие подразделения и часть бойцов ВСУ, которые вообще вели себя как фашисты, максимальное количество пытались убить мирных жителей всего лишь за то, что они русские. Вот такие факты у нас есть, и они не единичны", - заявил Алаудинов.В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области Экспертное мнение на эту тему: ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ нельзя оголять фланги

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новости, курская область, россия, апти алаудинов, всу, разгром всу, военные преступления, мирные жители, кто, русский, фашисты, неофашисты