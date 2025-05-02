https://ukraina.ru/20250502/operedit-russkikh-kak-ssha-i-velikobritaniya-tochili-zuby-na-berlin-1062895215.html

Опередить русских: как США и Великобритания точили зубы на Берлин

Опередить русских: как США и Великобритания точили зубы на Берлин - 02.05.2025 Украина.ру

Опередить русских: как США и Великобритания точили зубы на Берлин

2 мая 1945 года Красная Армия овладела столицей Германии в ходе Берлинской стратегической наступательной операции, начавшейся 16 апреля. Но до самого её начала западные союзники не теряли надежд взять Берлин

2025-05-02T07:58

2025-05-02T07:58

2025-05-02T07:58

история

вторая мировая война

история

берлин

германия

ссср

европа

черчилль

рузвельт

красная армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102093/32/1020933231_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_e591e153b541172fe08490d85fe83125.jpg

В конце 1943 года, направляясь на конференцию в Тегеране, президент США Франклин Рузвельт на борту линкора "Айова" поставил своим военным задачу:"Мы должны дойти до Берлина. США должны получить Берлин. Советы могут забирать территорию к востоку".Тогда советские войска только что освободили Киев. До высадки западных союзников в Нормандии оставалось больше полугода, но Рузвельт считал, что американцы и британцы должны занять как можно более обширные территории Европы.Это послужило исходным пунктом для разработки союзного плана "Эклипс" – раздела Германии между западными союзниками и СССР. В числе прочего план "Эклипс" предусматривал высадку мощных американских и британских воздушных десантов в Берлине для захвата его аэропортов и аэродромов.Уже после высадки в Нормандии, в конце лета и ранней осенью 1944 года, главнокомандующий союзными экспедиционными силами в Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр называл Берлин "главным трофеем". В свою очередь, британский фельдмаршал Бернарда Лоу Монтгомери считал, что Берлин можно было захватить в начале осени 1944 года. Монтгомери предлагал нанести "единый удар", а не вести наступление на широком фронте, за что ратовал Эйзенхауэр.Пытаясь убедить главнокомандующего, Монтгомери писал ему 18 сентября 1944 года:"Думаю, что лучший объект наступления – Рур, и затем на Берлин северным путём. Поскольку время играет исключительно важную роль, мы должны решить, что необходимо идти на Берлин и закончить войну, всё остальное должно играть второстепенную роль".В основе плана британского военачальника лежала идея высадки десантов в Голландии, включая город Арнем, захват мостов через Рейн, форсирование реки и дальнейшее движение на Берлин общевойсковых соединений. Предполагалось высадить десанты в аэропортах и на аэродромах столицы Германии. Выполнение этих задач было возложено на американские, британские и польские парашютно-десантные соединения и части.В августе и сентябре 1944 года Эйзенхауэр в целом одобрял замыслы Монтгомери, однако, в зависимости от настроения, называл их то "карандашным", то "кинжальным" ударом. Однако Арнемская операция в сентябре 1944 года, получившая название "Маркет гарден", закончилась неудачей. Монтгомери в послевоенных мемуарах признавал: "Берлин был потерян для нас, когда мы не смогли разработать хороший оперативный план в августе 1944 года, после победы в Нормандии".Ещё одна возможность взять Берлин могла представиться фельдмаршалу Монтгомери весной 1945 года. Его 21-я группа армий продвигалась вдоль побережья Балтийского моря. Он считал, что возможность повернуть на юг и атаковать Берлин всё ещё существовала. Однако этим планам не суждено было сбыться, несмотря на поддержку со стороны премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.Как и фельдмаршал Монтгомери, Черчилль считал Берлин первостепенной целью для западных союзников. Вскоре после Ялтинской конференции британский премьер так сформулировал отношение к перспективам сотрудничества с Советским Союзом:"Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира. Надо немедленно создать единый фронт против её стремительного продвижения. Этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на Восток. Главная и подлинная цель англо-американских армий – Берлин".В конце марта – начале апреля 1945 года в переписке с британским и американским командованием Черчилль настаивал:"Я... придаю еще большее значение вступлению в Берлин... Я считаю чрезвычайно важным, чтобы мы встретились с русскими как можно дальше на Востоке".Американский историк Герберт Фейс выдвинул следующее предположение:"Вполне возможно, что, когда в Ялте были одобрены англо-британские планы... кампаний на Западном фронте, Эйзенхауэр намеревался позволить Монтгомери командовать всеми силами, вверенными ему для форсирования Рейна на севере и стремительного движения на Берлин".В течение последних месяцев 1944 – в начале 1945 года вопрос о захвате Берлина весьма оживлённо обсуждался западными союзниками. Главнокомандующий экспедиционными войсками высказывался то за, то против. Вероятно, в глубине души Эйзенхауэр хотел завладеть Берлином не меньше, чем любой другой военачальник союзников.Но всё же главную цель общего наступления экспедиционных сил он видел в продвижении на восток Германии на широком фронте – от Балтики до Альп. Тем более, что тогда считалось, что в Баварских Альпах немцы создавали горную крепость, и там будто бы должны были укрыться Гитлер и другие вожди Третьего рейха.Всю первую половину апреля 1945 года войска 12-й американской группы армий генерала Омара Брэдли продвигались на восток и достигли Эльбы в окрестностях Магдебурга. Они даже захватили несколько плацдармов на восточном берегу реки. Все были уверены, что наступление американцев на Берлин – дело решённое. Но 15 апреля, накануне начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной Армии, Брэдли получил приказ остановиться на Эльбе.Британский военный историк Джон Фуллер называл решение Эйзенхауэра отказаться от захвата Берлина "одним из самых странных в военной истории". Однако другие авторы считают, что главнокомандующий союзными войсками руководствовался не столько военными, сколько политическими соображениями, которые разделяло и высшее американское руководство.Во-первых, США не хотели раздражать СССР, поскольку очень рассчитывали на обещанную советскую помощь в войне с Японией.Во-вторых, американцы не видели смысла углубляться на территорию, отведенную под советскую зону оккупации Германии, и занимать то, что всё равно придется отдать. Ну и главное: к тому времени вопрос о передаче западным союзникам большей части Берлина после его освобождения от гитлеровцев был давно решён.В СССР судьбой Берлина занималась в первую очередь "Комиссия по вопросам перемирия" под началом маршала Климента Ворошилова. Она имела выходы как на переговоры с союзниками в Европейской консультативной комиссии, так и лично на Сталина. Комиссия Ворошилова была укомплектована видными военными и дипломатами. В частности, в неё генерал-лейтенант, граф (!) Алексей Игнатьев (во время Первой мировой войны он был военным атташе России во Франции, а потом перешёл на сторону большевиков).Игнатьев и стал первым автором плана по разделению Берлина между союзниками. 17 апреля 1944 года он представил комиссии карту Берлина, разделённого на три примерно равных сектора радиальными линиями. Юго-восточная часть немецкой столицы, которая должна была достаться СССР, была относительно скромной, зато включала основные промышленные объекты города. Но в ворошиловской комиссии план отвергли: в этом секторе находилось мало железнодорожной инфраструктуры, а репарации надо было вывозить именно по железной дороге.В свою очередь, бывший посол СССР в Лондоне Иван Майский, возглавлявший "Комиссию по возмещению ущерба, нанесённого Советскому Союзу гитлеровской Германией и её союзниками", предложил забрать северо-восточную часть Берлина. Именно он настоял на том, чтобы при разделении на сектора Берлин не делили заново, а использовали существующие границы районов. Многие связывают это с тем, что Майский в своё время получал высшее образование в Германии и неплохо знал эту страну.Но последнее слово оказалось за Ворошиловым. Маршал напомнил, что зоны оккупации, по уже достигнутым с союзниками соглашениям, являются скорее административными границами, а не экономическими, и очерченные зоны не будут являться собственностью союзных держав. То есть нет смысла выбирать самые лакомые куски Берлина, так как союзники собираются взыскивать репарации с Германии сообща и невзирая на границы секторов. Таким образом, Берлин лучше разделить по географическому принципу – чтобы было удобнее с логистикой.Поскольку зона американской оккупации будет лежать на юго-западе Германии (в Баварии) – значит, логистически будет разумнее, чтобы американцы получили юго-западные районы Берлина (Нойкёльн, Кройцберг, Темпельхоф, Шёнеберг и Целендорф), поскольку добираться оттуда до Баварии будет быстрее. Британская зона оккупации будет строго на запад от Берлина, поэтому Лондон получит западные районы Берлина (от Вильмерсдорфа до Веддинга). СССР же получит Восточный Берлин."План Ворошилова", с одной стороны, был хорошим компромиссом, с другой – не забывал и интересы СССР, так как Берлин был поделен на три части неравномерно. Советская часть была явно больше двух других (хотя и меньше их, вместе взятых). Тем не менее, план был с готовностью принят SHAEF – Главным командованием союзных сил. А уже 12 сентября 1944 года правительства СССР, США и Великобритании подписали соглашение "Об оккупационных зонах и управлении Большим Берлином", так называемый Лондонский протокол.Именно этот документ и закрепил, какие районы немецкой столицы кому достанутся. Точнее, определил, какие именно районы Берлина достанутся Советскому Союзу, потому что британцы и американцы ещё пару месяцев вели переговоры о своих долях. А после Ялтинской конференции, на которой Франция была признана равноправной союзной державой, ей выделили два берлинских округа из британских "запасов" – Райникендорф и Веддинг (уже без всякой логистической привязки).Фактически границы союзнических зон в Берлине были проведены после первой встречи Контрольного совета союзников 30 июля 1945 года (американцы и британцы заняли свои сектора 4 июля, французские войска прибыли 12 августа, а советские войска были уже тут). Город был поделён между Западом и Востоком достаточно аккуратно, если бы не выделяющийся в западном направлении "аппендикс" района Митте. Этот район с Бранденбургскими воротами СССР вытребовал по символическим причинам: всё-таки именно Красная армия штурмовала Берлин.

https://ukraina.ru/20240608/1055561401.html

https://ukraina.ru/20200621/1027965756.html

https://ukraina.ru/20250420/1062342623.html

https://ukraina.ru/20250419/berlinskaya-nastupatelnaya--80-let-nachalu-vozmezdiya-1062552174.html

https://ukraina.ru/20240509/1046010023.html

берлин

германия

ссср

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

вторая мировая война, история, берлин, германия, ссср, европа, черчилль, рузвельт, красная армия, иосиф сталин, 1945