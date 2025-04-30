https://ukraina.ru/20250430/vozvraschenie-ukradennogo-rossiya-ne-zabiraet-chuzhoe-a-vozvraschaet-svoe-1062884608.html

Возвращение украденного. Россия не забирает чужое, а возвращает свое

Возвращение украденного. Россия не забирает чужое, а возвращает свое - 30.04.2025 Украина.ру

Возвращение украденного. Россия не забирает чужое, а возвращает свое

Россия прирастала территориями во всех направлениях. Но если колонизация Сибири русскими переселенцами происходила во многом как естественный процесс движения испытывавшего земельный голод разраставшегося крестьянства, то южные регионы – Новороссию, Россия долго и целенаправленно завоёвывала.

2025-04-30T23:06

2025-04-30T23:06

2025-04-30T23:06

россия

новороссия

крым

центральная рада

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Основных причин было три:1. Огромные массивы плодородных степных земель как магнит притягивали к себе крестьянство. Климат был гораздо мягче сибирского, земли плодороднее, рядом море – естественный путь экспорта. Но территории были традиционно заняты кочевыми ордами, которым покровительствовала Турция.2. Вышеупомянутые орды не только занимали огромные массивы плодородных земель, не давая возможности вводить их в сельскохозяйственный оборот, но и совершали набеги на коренную Россию, мешая её нормальному развитию.3. Интересы развития экономики требовали налаживания морской торговли с Европой через Чёрное и Средиземное моря, для этого было необходимо контролировать порты Северного Причерноморья и Крым, как стратегический бастион, позволявший русскому флоту господствовать на Чёрном море.Никто так не заинтересован в Крыме с точки зрения его стратегического положения, как Россия. Только её флот нуждается в крымских базах. Для остальных причерноморских государств, важно, чтобы на полуострове не мог базироваться российский военный флот и чтобы черноморские порты России не составляли конкуренцию их собственным. Поэтому до прихода в Крым России полуостров всегда был окраиной цивилизации, местом, которое контролировали, но не развивали. Крымская экономика должна была обеспечивать турецко-татарский гарнизон полуострова, обеспечивавший отодвигание России на границу леса и лесостепи. Ничего более.Поэтому и базу флота в удобнейших, лучших на всём Чёрном море севастопольских бухтах организовала Россия. Турецкому флоту (как до него византийскому) в Крыму было нечего делать, его главная база находилась в проливах, откуда он мог совершать операции и в Чёрном, и в восточной части Средиземного моря, легко перебрасывая силы на нужное направление. Там же он охранял Константинополь (Стамбул) – до начала ХХ века столицу вначале Византии, а затем Турции.России же контроль над Крымом позволяет господствовать на Чёрном море и надёжно прикрывать Новороссию, до ХХ века бывшей житницей империи, а с конца XIX века ещё и одним из трёх важнейших (наряду с Московским и Санкт-Петербургским) промышленных районов. О значении Новороссии в системе имперских координат свидетельствует тот факт, что неформальную столицу и крупнейший город региона (а также один из трёх крупнейших в империи, не считая территории Царства Польского) Одессу называли Южной Пальмирой, по аналогии с Пальмирой Северной – Санкт-Петербургом. Она являлась таким же сердцем южной торговли империи, как Санкт-Петербург сердцем торговли северной.Подчеркну, вся Новороссия и Слобожанщина были историческими землями Московской Руси, а затем Российской империи, к Малороссии, с её гетманами и полковой организацией, никакого отношения не имевшие. Помимо русских крестьян, получавших за переселение в Новороссию льготы в виде десятилетнего освобождения от налогов, государственных ссуд и даже, в некоторых случаях, скота и инвентаря, Новороссию заселяли бежавшими от османского религиозного гнёта сербами, волохами (молдаванами), армянам, греками. Одно время реализовывался даже неудачный проект окрестьянивания в Новороссии евреев.В общем, империя заняла земли, важные для неё в стратегическом плане и заселила их представителями разных, населявших империю и живших по соседству народов, но с явным преобладанием русского начала.Ситуация коренным образом изменилась после октября 1917 года. Большевикам для удержания власти был жизненно необходим мир с немцами. Этим воспользовалась украинская Центральная Рада и вместо полученной от Временного правительства автономии потребовала независимости. Более того, киевские власти потребовали присоединения к находившейся под их управлением Малороссии также территорий Новороссии, заявив, что они также населены украинцами.Немцам (прежде всего австрийцам) было выгодно получить контроль над хлебородными губерниями, крупными морскими портами, важным промышленным регионом отрезать Россию от Чёрного моря, лишить флота. Они требования Рады поддержали. Большевики могли торговаться. Германии мир также был нужен и она могла пойти на уступки в территориальном вопросе, но озабоченные борьбой за власть в Петрограде (с левыми эсерами, анархистами, меньшевиками) они махнули рукой на земли Новороссии и не стали вести из-за них дискуссию. Впрочем, позднее большевики создали своё правительство Украины - "народный секретариат", которое претендовало на власть над территориями, перешедшими под контроль Центральной Рады, а затем Украинской державы гетмана Скоропадского.В конечном итоге, земли Новороссии так и остались в составе УССР. Несмотря на то, что на них в ходе Гражданской войны были созданы русские Одесская и Донецко-Криворожская республики, центральная власть в Москве решила, что имеющие большое промышленное значение регионы необходимо включить в состав Украины, чтобы увеличить долю пролетариата в её преимущественно крестьянском населении. В 20-е – 30-е годы территории Новороссии в составе УССР подверглись насильственной украинизации, а в 1954 году, к трёхсотлетию воссоединения Украины с Россией, Хрущёв под предлогом улучшения управляемости и экономической целесообразности, хоть есть весьма убедительная версия, что ради получения поддержки многочисленной украинской партийной организации в борьбе за власть в Москве, подарил Украине Крым. Это было, пожалуй, наиболее волюнтаристское и вредное решение из всех, принятых Хрущёвым.Лишь события 2014 года позволили России вернуть свой суверенитет над Крымом и Севастополем, а в 2022 году был восстановлен российский суверенитет над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Однако большая часть русской Новороссии, с жемчужиной региона Южной Пальмирой – Одессой, с русским Екатеринославом (Днепропетровском), Слобожанщина с Харьковом пока ещё остаются под украинской властью.Мы не знаем удастся ли российскому руководству добиться возвращения Малой и Червонной Руси, но новороссийские земли, передавались под управление Киева в рамках одной государственной системы и элементарная справедливость требовала, чтобы они были возвращены России в момент распада СССР. Тогда акт возврата земель не состоялся, Украина фактически их умыкнула, но Россия не случайно столетиями воевала за присоединение Новороссии. Эта территория играет ключевую роль как в развитии южных регионов коренной России, так и в обеспечении безопасности всего российского государства.Поэтому сейчас Россия ведёт боевые действия не только для блокирования вступления Украины в НАТО, не только для ликвидации человеконенавистнического киевского нацистского режима, но и за восстановление исторической справедливости – за возвращение своего суверенитета над исконными русскими (освоенными русским правительством и русским народом) землями Новороссии. Российская власть в этом регионе естественна и необходима. Выше уже сказано, что исторически сложилось так, что регион может нормально развиваться только при российской власти, только Россия заинтересована в его культурном развитии и экономическом росте.Мир и стабильность не придут на эту землю, пока она не вернётся в состав России. То, что у России украдено, должно быть возвращено домой.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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новороссия

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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россия, новороссия, крым, центральная рада, рада, нато, мнения