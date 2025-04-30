https://ukraina.ru/20250430/terror-v-nazidanie-zelenskiy-khochet-zapachkat-trampa-v-krovoprolitii-1062882890.html

Террор в назидание. Зеленский хочет запачкать Трампа в кровопролитии

Террор в назидание. Зеленский хочет запачкать Трампа в кровопролитии - 30.04.2025 Украина.ру

Террор в назидание. Зеленский хочет запачкать Трампа в кровопролитии

Британское издание Economist со ссылкой на украинские источники, в принципе, приоктрыло тайну над тем, почему просроченный украинский недопрезидент Владимир Зеленский так хочет, чтобы его визави и хозяин, президент США Дональд Трамп не уходил из переговоров о мире в Украине.

2025-04-30T20:41

2025-04-30T20:41

2025-04-30T20:44

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И почему во время 15-минутной экспресс-встречи на приставных стульчиках посреди собора Святого Петра Ватикане на недавних похоронах Папы Римского Франциска скрюченный неудобством Зеленский что-то горячо выпрашивал у скрюченного же Трампа.Всех интересовало: что же? Оказывается, выяснил Economist, укро-недофюрер пытался убедить президента США не выходить из переговорного процесса, касающегося конфликта в Украине.И дело, оказывается, не только в том, что без США мир невозможен. Он и так будет возможен, когда российские войска в рамках специальной военной операции (СВО) вынудят неонацистскую Украину к безоговорочной капитуляции, потому как все равно она останется и без экономики, и без страны, и без людей. Это, кстати, медленнее, чем многим хотелось бы, но уверенно сейчас и происходит.Но для Зеленского и его новоявленных европейских покровителей очень важно, чтобы Трамп остался. Во-первых, потому, что без войны эти деятели нужны всем – и миру, и своим странам – как зайцу стоп-сигнал. То есть совсем не нужны. Эта глобалисткая кадровая отрыжка формирования политических элит, заточенных на мировые мистификации, а не на обслуживание национальных интересов своих стран, уже всем надоела. И уже спровицировала на выборах в Европе избавление от этих фигурантов.Но эти люди – что наднациональное руководство Евросоюза, что глобалистски мыслящие леволиберальные истуканы в руководстве ведущих стран Европы, что их пристяжные прокси-шавки на постсоветском пространтсве типа Зеленского или президента Молдавии Майи Санду – не могут существовать без войны. Война – их политический бизнес, задача которого – нанести стратегическое поражение России или хотя бы сильно ослабить ее по приказу глобалистов.И в Европе, сегодня явно фрондирующей против антивоенных начинаний Трампа, прекрасно понимают: они, ведущие войну без США, без американской мощи, а значит, и подмоги всем, что у американцев имеется, – ничто на палочке, подобранное в парке после собачьих прогулок. В лучшем случае удобрение. И не только для истории. Се ля ви, как говорит в таких случаях президент Франции Эмманюэль Макрон, поглядывая, к тому же, еще и на свою жену Брижит…А ведь сам Трамп и его администрация уже напугали "ястребов", когда неоднократно заявляли, что США покинут роль посредника между Россией и Украиной, если в урегулировании конфликта не будут виден прогресс.И, во-вторых, потому что – это главное! – Зеленскому и стоящим за ним силам важно максимально задержать Трампа в переговорном процессе, чтобы запачкать его в ужасах войны, сделать и его ее соучастником, ответсвенным за бойню, ее катастрофы и потери.И лучше всего это сделать – запачкать – можно террором. Особенно если в нем погибнут мирные и ни в чем не повинные люди. Это террор в назидание. Как бандеровский "аттентат" -- теракт со смыслом, для запугивания и предупреждения…Именно этим и объясняется такой повышенный интерес и Украины, и союзного ей Запада к параду в Москве 9 мая сего года, посвященному 80-летию Великой Победы СССР в Великой Отечественной войне. Запад хочет любой ценой если и не сорвать этот парад, то хотя бы значительно его подпортить – дискредитировать, оболгать, отпугнуть от него внимание мира и мировых лидеров, даже залить кровью жертв.Вот ведь как к параду его враги готовились. Для начала главная и заполошная евродипломатка Кая Каллас, привычно будучи несколько не в себе, как бы запретила евролидерам откликаться на приглашение президента России Владимира Путина посетить парад. И даже пригрозила ослушникам репрессиями. Ну, такие там, в Европе, проблемы у них, у напуганных или недообследованных…Потом такой же Зеленский пригласил на 9 мая мировых лидеров к себе, в Киев. Дескать, давайте проявим мировую солидарность в борьбе с диктаторами и поджигателями войны. А сидящий в украинской тюрьме нардеп Украины Александр Дубинский написал в Telegram-канале о еще одной тайной мечте Зеленского: "Приглашая на 9 мая в Киев "лидеров ЕС", Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, …сколько не допустить поездки в Москву Трампа".Когда же стало понятно, что Трамп и так в Москву не поедет, зато прибудут другие лидеры, в первую очередь глава Китая Си Цзиньпин, Зеленскому нарезали другую, более кровавую задачу – сорвать парад терактами. А если не удастся, то хотя бы запугать и отвратить лидеров от поездки в Москву.И понятно, зачем это нужно Зеленскому и Западу. Для России парад в честь Великой Победы – это сакральное событие, центр силы, экзистенциальный и реальный светлый путь из прошлого в будущее, главная политико-государственная, культурно-историческая, нравственно-психологическая духовно-мировоззренческая скрепа, объединяющая страну и общество величием подвига и памятью о нем. Для Запада этого достаточно, чтобы ударить по живому и по самому главному.А дурачок безмозглый, но кровавый, готовый на это, под рукой есть – это Зеленский, которому терять нечего. А вот приобрести он может многое – война оставляет его и у власти, и у корыта, с которого можно воровать себе на карман. Особенно если Запад и дальше будет щедро спонсировать Украину. И даже если не щедро, то кто же из украинских лидеров и когда останавливался перед воровством?..И Зеленский уже намекнул, что он на 9 мая готовит теракт, в том числе, не исключено, что и на Красной площади в Москве, потомоу что, по его словам, "война-то продолжается".Косвенно эту информацию о готовности бить по Москве может подтвердить и тот факт, что на 9 мая обещанная "встреча солидарности" с участием глав МИД стран ЕС, анонсированная Зеленским, состоится не в Киеве, а во Львове. То есть на всякий случай, подальше от российских ударов. В расчете на то, что если Зеленскому удастся ударить по параду на Красной площади, а Россия захочет ответить адекватно, то возмездие придется не по Киеву, а по Львову. И под него, возможно, министры не попадут. Ну, расчет у Зеленского такой может быть: он же в военном деле – ни бельмеса. Это сейчас он – главковерх всего сущего в "нэньке" и потому смог уйти из-под опеки санитаров, а в свое время он даже от армии четыре раза откосил под дурачка…И удар по Москве, увы, вполне возможен. Причем не обязательно с территории Украины. Как это уже раньше и подозревали, ударить могут "спящие" – те ячейки украинских диверсантов и террористов, которых подготовили и оснастили украинские спецслужбы по указке западных кураторов. Это самое страшное, что может случиться, если Россия и ее спецслужбы дадут слабину. На это расчет укро-террористов.Бить террористы могут по массовым празднованиям Дня Победы на улицах и площадях, по мероприятям "Бессмертного полка", по энергообъектам, чтобы вызвать блэкауты и испорить празднование, по вокзалам и учебным заведениям. У террора обреченных фнатиков и проплаченных наемников-исполнителей нет границ – ни нравственных, ни физических.И бояться, конечно, не надо, но предупрежден – значит, вооружен...А Зеленскому нужно, чтобы и Трамп, оставшись на стороне коллективного Запада на позициях войны с Россией, тоже стал отвественным за возможное кровопролитие или провокации на 9 мая. А самое страшное – в том, что Трамп и останется, потому что война с Россией для него, пусть и отложенная во времени возможным перемирием или даже миром, – это часть его политики и политики США. И часть американской военно-государственной доктрины, где Россия названа "угрозой" и "врагом". А с врагами и угрозами все борются……Россия же сегодня предупреждает своих врагов и оппонентов от необдуманных шагов. А ее спецслужбы, уверен, тоже не дремлют, равно как и ракетчики знают, как привести в полную боевую готовность "искандеры" и "посейдоны", "цирконы" и "орешники". Путин даже выступил с идеей трехдневного премирия, чтобы выбить у Зеленского его главный аргумент – "на войне, как на войне".Но Зеленский отвергает перемирие. Может, хоть Трамп, пока он не вышел из переговорного процесса, что-то своему придурочному прокси и науськивающим его европейцам объяснит?..О том, чего смог добиться, а чего нет Трамп за первые сто дней своего второго президентского срока - в статье Ростислава Ищенко "Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа"

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