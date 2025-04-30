https://ukraina.ru/20250430/sumbur-vmesto-vaterloo-1062882134.html

Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа

Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа - 30.04.2025 Украина.ру

Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа

Сегодня сто дней второго президентского срока Трампа. Обычно американские президенты имеют всего два года из восьми (если им удаётся избраться на два срока) для проведения каких-то реформ.

2025-04-30T20:21

2025-04-30T20:21

2025-04-30T20:22

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Первые два года они входят в курс дела – учатся управлять страной, обкатываются сами и обкатывают команду. Вторые два года они готовятся к следующим выборам, последние два года уходят на попытку передать власть своему однопартийцу (иногда получается). Только 730 дней в начале второго срока президенты могут чувствовать себя относительно свободно и уделить время преобразованиям, независимо от того, насколько общество разделяет их подход к реформам. Не совсем, конечно, независимо, но всё же в начале второго срока президент США обладает достаточной свободой манёвра.Сто из семисот тридцати свободных дней Трампа пролетели. Президент США шумит. На сотый день он вернулся ровно к тому, с чем шёл на выборы: "Наверное мне следует поддержать Украину. Впрочем Зеленский мне не нравится, но у нас с ним состоялся хороший разговор в Ватикане". Правда разговор этот был очень короткий."Наверное Путин стремится к миру. Но я взбешён тем, что он продолжает бить ракетами по украинским городам. Впрочем я не уверен, стоит ли мне надавить на него или не строит. У нас хорошее общение".Напомню, "формула мира" Трампа до избрания, когда он обещал добиться мира на Украине за 24 часа ещё до вступления в должность, звучала следующим образом: "Если Зеленский будет отказываться от переговоров, я не буду давать ему оружие. Если Путин будет отказываться от переговоров, я буду давать Зеленскому больше оружия".Оружие Зеленский получает ещё по байденовским программам. Трамп давать бесплатно ничего не хочет, но обещает продавать оружие для Украины Европе (дорого), если ЕС будет платить. В то же время Трамп не останавливает байденовские программы, хоть такая возможность у него есть, а Зеленский всё никак не подпишет с американским президентом соглашение о недрах, которое Трамп называл принципиальным, с точки зрения помощи Украине, так как именно оно, согласно его уверениям, должно окупить американскую помощь.Аппетиты Трампа уже снизились с трёхсот до ста - ста пятидесяти миллиардов долларов, но пока что Вашингтон не получил ни цента и перспективы заработать на украинских недрах далеко не радужные.Путин от переговоров не отказывается, даже периодически объявляет перемирия, но наотрез отказывается принимать американский мирный план, предусматривающий не просто сохранение в Киеве нынешнего режима (с урезанием подконтрольной территории на шесть регионов), но к тому же перевооружение и укрепление ВСУ и поддержание в украинском обществе реваншистских русофобских настроений. Со своей стороны Зеленский отказывается принять ту часть американского плана, которая предполагает отказ Украины (хотя бы де факто) от вошедших в состав России регионов. При этом консультации с американцами Украина тоже проводит. Также Москва и Киев не отказываются категорически от прямых переговоров друг с другом, но и не начинают их.Трамп в тупике. С одной стороны, вроде бы давить на какую-то их сторон контрпродуктивно, ведь от переговоров никто не отказался, все за. С другой, мир на Украине за три месяца трамповского президентства, если и приблизился, то ровно настолько, насколько продвинулась на Запад русская армия, освобождающая русские города и сёла от украинской нацистской нечисти. Это не совсем то, чего добивался Трамп, точнее даже совсем не то, чего он добивался.Не лучше обстоят дела и на других направлениях внешней политики. Китай ответил на американские пошлины своими пошлинами и не планирует капитулировать под экономическим давлением. Между тем запас прочности американской экономики не так уж велик, и она вполне может первой коллапсировать от ущерба наносимого ей торговой войной.Иран добился переговоров о восстановлении той самой ядерной сделки, которую Трамп аннулировал в своей первый президентский срок. Для Тегерана важно было уйти от опасности начала американцами и израильтянами против него дистанционной войны (авиационных и ракетных ударов). Причём принципиальной была именно позиция США, которые имеют возможность наносить удары по Ирану из-за пределов досягаемости иранских ракет. Без США Израиль вряд ли решится на военную авантюру, так как по оценке американских экспертов у Тегерана достаточно ракет, чтобы стереть еврейское государство с лица земли, несмотря на то, что Израиль неформально обладает ядерным оружием, а Иран формально не обладает.Пока США находятся в переговорном процессе, Иран может не опасаться удара с их стороны. Между тем обе стороны уже заявили, что переговоры будут долгими и трудными, но оценили их как конструктивные и выразили готовность продолжать. То есть на Ближнем Востоке Трамп серьёзно увяз в переговорах с Ираном. Американская политика в регионе временно утратила пространство для манёвра.Гренландия всё ещё является датской территорией и настаивает на своём стремлении к независимости, а не к вхождению в состав США. При том, что независимо существовать остров не может, его население нуждается в подвозе с материка критически важных для выживания товаров, на этом направлении "успехи" Трампа также нулевые. Экономическое давление на Канаду и Мексику также дало отрицательный результат. Обе страны двинулись по пути уменьшения своей торгово-экономической зависимости от США.Борьба с нелегальной миграцией вроде бы ведётся, но пока что она больше напоминает масштабную пиар-акцию. Реальный результат исчезающе мал.Единственным серьёзным успехом Трампа можно признать возвращение двух полов вместо мультигендерности. Правда неясно насколько это решение необратимо в случае возвращения к власти демократов.В целом, солнце Аустерлица не взошло у Трампа ни на одном направлении его бурной деятельности. Поддержка президента избирателями медленно но верно сдувается. Потеря республиканцами большинства к палате представителей и/или сенате конгресса США в следующем году выглядит вполне реальной.Пока что Ватерлоо не наступило. Трамп даже имеет шанс выиграть свои Линьи и Вавр. Но успех всей кампании становится всё менее реальным, многочисленные проблемы нарастают как снежный ком, а перспективы решения хотя бы одной из них туманны.Чем больше у Трампа проблем и чем меньше решений, тем глубже он погружается в репетиловщину. Количество противоречащих друг другу заявлений множится, осмысленность и последовательность проводимой администрацией политики становятся всё более проблематичными, согласованность работы ведомств снижается в команде начинают проявляться серьёзные противоречия. Несомненен успех лишь в производстве белого шума.Ещё пара таких месяцев и фраза "шумим, братец, шумим", с полным правом может стать девизом правления 47-го президента США.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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сша, украина, иран, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, мнения