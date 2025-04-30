Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа - 30.04.2025 Украина.ру
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Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа
Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа - 30.04.2025 Украина.ру
Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа
Сегодня сто дней второго президентского срока Трампа. Обычно американские президенты имеют всего два года из восьми (если им удаётся избраться на два срока) для проведения каких-то реформ.
2025-04-30T20:21
2025-04-30T20:22
сша
украина
иран
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
ес
вооруженные силы украины
мнения
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Первые два года они входят в курс дела – учатся управлять страной, обкатываются сами и обкатывают команду. Вторые два года они готовятся к следующим выборам, последние два года уходят на попытку передать власть своему однопартийцу (иногда получается). Только 730 дней в начале второго срока президенты могут чувствовать себя относительно свободно и уделить время преобразованиям, независимо от того, насколько общество разделяет их подход к реформам. Не совсем, конечно, независимо, но всё же в начале второго срока президент США обладает достаточной свободой манёвра.Сто из семисот тридцати свободных дней Трампа пролетели. Президент США шумит. На сотый день он вернулся ровно к тому, с чем шёл на выборы: "Наверное мне следует поддержать Украину. Впрочем Зеленский мне не нравится, но у нас с ним состоялся хороший разговор в Ватикане". Правда разговор этот был очень короткий."Наверное Путин стремится к миру. Но я взбешён тем, что он продолжает бить ракетами по украинским городам. Впрочем я не уверен, стоит ли мне надавить на него или не строит. У нас хорошее общение".Напомню, "формула мира" Трампа до избрания, когда он обещал добиться мира на Украине за 24 часа ещё до вступления в должность, звучала следующим образом: "Если Зеленский будет отказываться от переговоров, я не буду давать ему оружие. Если Путин будет отказываться от переговоров, я буду давать Зеленскому больше оружия".Оружие Зеленский получает ещё по байденовским программам. Трамп давать бесплатно ничего не хочет, но обещает продавать оружие для Украины Европе (дорого), если ЕС будет платить. В то же время Трамп не останавливает байденовские программы, хоть такая возможность у него есть, а Зеленский всё никак не подпишет с американским президентом соглашение о недрах, которое Трамп называл принципиальным, с точки зрения помощи Украине, так как именно оно, согласно его уверениям, должно окупить американскую помощь.Аппетиты Трампа уже снизились с трёхсот до ста - ста пятидесяти миллиардов долларов, но пока что Вашингтон не получил ни цента и перспективы заработать на украинских недрах далеко не радужные.Путин от переговоров не отказывается, даже периодически объявляет перемирия, но наотрез отказывается принимать американский мирный план, предусматривающий не просто сохранение в Киеве нынешнего режима (с урезанием подконтрольной территории на шесть регионов), но к тому же перевооружение и укрепление ВСУ и поддержание в украинском обществе реваншистских русофобских настроений. Со своей стороны Зеленский отказывается принять ту часть американского плана, которая предполагает отказ Украины (хотя бы де факто) от вошедших в состав России регионов. При этом консультации с американцами Украина тоже проводит. Также Москва и Киев не отказываются категорически от прямых переговоров друг с другом, но и не начинают их.Трамп в тупике. С одной стороны, вроде бы давить на какую-то их сторон контрпродуктивно, ведь от переговоров никто не отказался, все за. С другой, мир на Украине за три месяца трамповского президентства, если и приблизился, то ровно настолько, насколько продвинулась на Запад русская армия, освобождающая русские города и сёла от украинской нацистской нечисти. Это не совсем то, чего добивался Трамп, точнее даже совсем не то, чего он добивался.Не лучше обстоят дела и на других направлениях внешней политики. Китай ответил на американские пошлины своими пошлинами и не планирует капитулировать под экономическим давлением. Между тем запас прочности американской экономики не так уж велик, и она вполне может первой коллапсировать от ущерба наносимого ей торговой войной.Иран добился переговоров о восстановлении той самой ядерной сделки, которую Трамп аннулировал в своей первый президентский срок. Для Тегерана важно было уйти от опасности начала американцами и израильтянами против него дистанционной войны (авиационных и ракетных ударов). Причём принципиальной была именно позиция США, которые имеют возможность наносить удары по Ирану из-за пределов досягаемости иранских ракет. Без США Израиль вряд ли решится на военную авантюру, так как по оценке американских экспертов у Тегерана достаточно ракет, чтобы стереть еврейское государство с лица земли, несмотря на то, что Израиль неформально обладает ядерным оружием, а Иран формально не обладает.Пока США находятся в переговорном процессе, Иран может не опасаться удара с их стороны. Между тем обе стороны уже заявили, что переговоры будут долгими и трудными, но оценили их как конструктивные и выразили готовность продолжать. То есть на Ближнем Востоке Трамп серьёзно увяз в переговорах с Ираном. Американская политика в регионе временно утратила пространство для манёвра.Гренландия всё ещё является датской территорией и настаивает на своём стремлении к независимости, а не к вхождению в состав США. При том, что независимо существовать остров не может, его население нуждается в подвозе с материка критически важных для выживания товаров, на этом направлении "успехи" Трампа также нулевые. Экономическое давление на Канаду и Мексику также дало отрицательный результат. Обе страны двинулись по пути уменьшения своей торгово-экономической зависимости от США.Борьба с нелегальной миграцией вроде бы ведётся, но пока что она больше напоминает масштабную пиар-акцию. Реальный результат исчезающе мал.Единственным серьёзным успехом Трампа можно признать возвращение двух полов вместо мультигендерности. Правда неясно насколько это решение необратимо в случае возвращения к власти демократов.В целом, солнце Аустерлица не взошло у Трампа ни на одном направлении его бурной деятельности. Поддержка президента избирателями медленно но верно сдувается. Потеря республиканцами большинства к палате представителей и/или сенате конгресса США в следующем году выглядит вполне реальной.Пока что Ватерлоо не наступило. Трамп даже имеет шанс выиграть свои Линьи и Вавр. Но успех всей кампании становится всё менее реальным, многочисленные проблемы нарастают как снежный ком, а перспективы решения хотя бы одной из них туманны.Чем больше у Трампа проблем и чем меньше решений, тем глубже он погружается в репетиловщину. Количество противоречащих друг другу заявлений множится, осмысленность и последовательность проводимой администрацией политики становятся всё более проблематичными, согласованность работы ведомств снижается в команде начинают проявляться серьёзные противоречия. Несомненен успех лишь в производстве белого шума.Ещё пара таких месяцев и фраза "шумим, братец, шумим", с полным правом может стать девизом правления 47-го президента США.
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
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Ростислав Ищенко
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Ростислав Ищенко
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, украина, иран, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, мнения
США, Украина, Иран, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, Вооруженные силы Украины, Мнения

Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях Трампа

20:21 30.04.2025 (обновлено: 20:22 30.04.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP / Alex Brandon
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Сегодня сто дней второго президентского срока Трампа. Обычно американские президенты имеют всего два года из восьми (если им удаётся избраться на два срока) для проведения каких-то реформ.
Первые два года они входят в курс дела – учатся управлять страной, обкатываются сами и обкатывают команду. Вторые два года они готовятся к следующим выборам, последние два года уходят на попытку передать власть своему однопартийцу (иногда получается). Только 730 дней в начале второго срока президенты могут чувствовать себя относительно свободно и уделить время преобразованиям, независимо от того, насколько общество разделяет их подход к реформам. Не совсем, конечно, независимо, но всё же в начале второго срока президент США обладает достаточной свободой манёвра.
Сто из семисот тридцати свободных дней Трампа пролетели. Президент США шумит. На сотый день он вернулся ровно к тому, с чем шёл на выборы: "Наверное мне следует поддержать Украину. Впрочем Зеленский мне не нравится, но у нас с ним состоялся хороший разговор в Ватикане". Правда разговор этот был очень короткий.
"Наверное Путин стремится к миру. Но я взбешён тем, что он продолжает бить ракетами по украинским городам. Впрочем я не уверен, стоит ли мне надавить на него или не строит. У нас хорошее общение".
Напомню, "формула мира" Трампа до избрания, когда он обещал добиться мира на Украине за 24 часа ещё до вступления в должность, звучала следующим образом: "Если Зеленский будет отказываться от переговоров, я не буду давать ему оружие. Если Путин будет отказываться от переговоров, я буду давать Зеленскому больше оружия".
Оружие Зеленский получает ещё по байденовским программам. Трамп давать бесплатно ничего не хочет, но обещает продавать оружие для Украины Европе (дорого), если ЕС будет платить. В то же время Трамп не останавливает байденовские программы, хоть такая возможность у него есть, а Зеленский всё никак не подпишет с американским президентом соглашение о недрах, которое Трамп называл принципиальным, с точки зрения помощи Украине, так как именно оно, согласно его уверениям, должно окупить американскую помощь.
Аппетиты Трампа уже снизились с трёхсот до ста - ста пятидесяти миллиардов долларов, но пока что Вашингтон не получил ни цента и перспективы заработать на украинских недрах далеко не радужные.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Путин от переговоров не отказывается, даже периодически объявляет перемирия, но наотрез отказывается принимать американский мирный план, предусматривающий не просто сохранение в Киеве нынешнего режима (с урезанием подконтрольной территории на шесть регионов), но к тому же перевооружение и укрепление ВСУ и поддержание в украинском обществе реваншистских русофобских настроений.
Со своей стороны Зеленский отказывается принять ту часть американского плана, которая предполагает отказ Украины (хотя бы де факто) от вошедших в состав России регионов. При этом консультации с американцами Украина тоже проводит. Также Москва и Киев не отказываются категорически от прямых переговоров друг с другом, но и не начинают их.
Трамп в тупике. С одной стороны, вроде бы давить на какую-то их сторон контрпродуктивно, ведь от переговоров никто не отказался, все за. С другой, мир на Украине за три месяца трамповского президентства, если и приблизился, то ровно настолько, насколько продвинулась на Запад русская армия, освобождающая русские города и сёла от украинской нацистской нечисти. Это не совсем то, чего добивался Трамп, точнее даже совсем не то, чего он добивался.
Не лучше обстоят дела и на других направлениях внешней политики. Китай ответил на американские пошлины своими пошлинами и не планирует капитулировать под экономическим давлением. Между тем запас прочности американской экономики не так уж велик, и она вполне может первой коллапсировать от ущерба наносимого ей торговой войной.
Иран добился переговоров о восстановлении той самой ядерной сделки, которую Трамп аннулировал в своей первый президентский срок. Для Тегерана важно было уйти от опасности начала американцами и израильтянами против него дистанционной войны (авиационных и ракетных ударов). Причём принципиальной была именно позиция США, которые имеют возможность наносить удары по Ирану из-за пределов досягаемости иранских ракет. Без США Израиль вряд ли решится на военную авантюру, так как по оценке американских экспертов у Тегерана достаточно ракет, чтобы стереть еврейское государство с лица земли, несмотря на то, что Израиль неформально обладает ядерным оружием, а Иран формально не обладает.
Пока США находятся в переговорном процессе, Иран может не опасаться удара с их стороны. Между тем обе стороны уже заявили, что переговоры будут долгими и трудными, но оценили их как конструктивные и выразили готовность продолжать. То есть на Ближнем Востоке Трамп серьёзно увяз в переговорах с Ираном. Американская политика в регионе временно утратила пространство для манёвра.
Гренландия всё ещё является датской территорией и настаивает на своём стремлении к независимости, а не к вхождению в состав США. При том, что независимо существовать остров не может, его население нуждается в подвозе с материка критически важных для выживания товаров, на этом направлении "успехи" Трампа также нулевые. Экономическое давление на Канаду и Мексику также дало отрицательный результат. Обе страны двинулись по пути уменьшения своей торгово-экономической зависимости от США.
Борьба с нелегальной миграцией вроде бы ведётся, но пока что она больше напоминает масштабную пиар-акцию. Реальный результат исчезающе мал.
Единственным серьёзным успехом Трампа можно признать возвращение двух полов вместо мультигендерности. Правда неясно насколько это решение необратимо в случае возвращения к власти демократов.
В целом, солнце Аустерлица не взошло у Трампа ни на одном направлении его бурной деятельности. Поддержка президента избирателями медленно но верно сдувается. Потеря республиканцами большинства к палате представителей и/или сенате конгресса США в следующем году выглядит вполне реальной.
Пока что Ватерлоо не наступило. Трамп даже имеет шанс выиграть свои Линьи и Вавр. Но успех всей кампании становится всё менее реальным, многочисленные проблемы нарастают как снежный ком, а перспективы решения хотя бы одной из них туманны.
Чем больше у Трампа проблем и чем меньше решений, тем глубже он погружается в репетиловщину. Количество противоречащих друг другу заявлений множится, осмысленность и последовательность проводимой администрацией политики становятся всё более проблематичными, согласованность работы ведомств снижается в команде начинают проявляться серьёзные противоречия. Несомненен успех лишь в производстве белого шума.
Ещё пара таких месяцев и фраза "шумим, братец, шумим", с полным правом может стать девизом правления 47-го президента США.
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СШАУкраинаИранДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕСВооруженные силы УкраиныМнения
 
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