https://ukraina.ru/20250430/russkiy-na-ukraine-stal-yazykom-doveriya-ukrainskiy--yazykom-prinuzhdeniya-1062869231.html

Русский на Украине стал языком доверия, украинский – языком принуждения

Русский на Украине стал языком доверия, украинский – языком принуждения - 30.04.2025 Украина.ру

Русский на Украине стал языком доверия, украинский – языком принуждения

Новый языковой скандал разгорается на Украине. Теперь прививать украинский язык детям предлагают с помощью розги. Украина.ру, 30.04.2025

2025-04-30T14:34

2025-04-30T14:34

2025-04-30T16:38

эксклюзив

украина

ирина фарион

владимир зеленский

лариса ницой

офис президента

русский язык

даниил безсонов

евгений мураев

кость бондаренко

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Новый языковой скандал разгорается на Украине. Теперь прививать украинский язык детям предлагают с помощью розги. Так, известный актёр и политик Богдан Бенюк в интервью предложил, если ребёнок говорит на "вражеском языке" (русском), нужно его выпороть, а подростков следует бить по голове бутылкой. Такое воспитание быстро привьёт любовь к Родине и "мове".Напомним, что на Украине после принятия ряда запретительных законов по отношению к русскому языку, регулярно случаются конфликты на языковой почве. Особенно часто в сети распространяются видео, когда в школе на переменах запрещают и детям, и учителям свободно говорить на русском. Они подвергаются публичному унижению, порицанию, и даже избиению. Также за прослушивание русскоязычного музыкального контента можно запросто загреметь в тюрьму. То, что начиналось с подачи маргинальных Ницой и Фарион (последняя была убита около своего дома соотечественником) как единичные акции навязывания украинской идентичности (не только языка, но имен, названий улиц), сейчас стало государственной репрессивной политикой. Еще десять лет назад вызывали улыбку ролики Фарион, о том, что имена "Маша" и "Дима" – "кацапские", и в детском саду следует таких детей называть "Маричка" и "Дмытрык". Сегодня многих горожан заставил перейти на "мову" элементарный страх. Можно ли построить национальное государство по нацистскому шаблону и какое его ждёт будущее? Ответ на этот вопрос попытались дать эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог и историк Кость БондаренкоЯзыковая проблема на Украине все же существует. И эта проблема искусственно нагнетается средствами массовой информации и отдельными политиками. До 2013 года эта проблема не существовала – граждане Украины спокойно общались на тех языках, которые считали родными и удобными. Это не создавало никаких проблем. Политизация вопроса привела к серьезным сдвигам в языковом плане. Фраза "Чому не державною?" стала обязательным атрибутом примитивного или вульгарного националиста – наряду с "Чий Крим?" и "Ти поважаєш Бандеру?"Тотальное игнорирование статьи 10 Конституции Украины стало нормой. Социологи говорят, что сегодня уже почти 75% граждан считают своим родным языком и языком общения украинский. Понятное дело – диаспора, а также неподконтрольные и прифронтовые регионы во внимание не принимаются. Да, во время войны многие мои русскоязычные знакомые перешли на украинский язык. Но это характерно скорее для интеллигенции и для "креативного класса" - наиболее гибкой в этом плане прослойки. Эти люди на виду – они ведут блоги, активны в социальных сетях и в медиа. Но они не являются показателем. В нынешних условиях более показательным для изучения настроений граждан относительно языковой сферы являются не простые опросы: "Вы на каком языке предпочитаете общаться?", а эксперимент: предоставьте респонденту право выбрать анкету на украинском или на русском языке. Уверен: вы получите неожиданный результат.Насильственная украинизация – опасное явление. В первую очередь для украинского языка и украинской культуры. Ребенка можно заставить выучить язык – из-под палки или (как предлагает Бенюк) из-под розги. Но ведь задача-то состоит в том, что подобный метод не позволяет полюбить язык и культуру. Подобным образом украинский язык в сознании значительной части граждан становится казенным языком, языком общения с государством, языком сервильности. А добавьте еще постоянное издевательство над украинским языком – с целенаправленным вводом в обиход архаичных, практически мертвых слов, а также галицизмов. Привычный нам язык, основой которого был киевско-полтавский диалект, постепенно превращается в чудовищную искусственную словесную массу. Это при том, что язык – живая субстанция, но наши чиновники пытаются втиснуть его в некие бюрократические рамки, разукрашенные нелепыми словечками, выисканными этнографами на хуторах у бабушек, страдающих ревматизмом и Альцгеймером.Не мною подмечено, что сегодня русский язык становится на Украине языком интимного общения. То есть значительная часть людей в общественных местах для начала используют украинский, смотрят на реакцию незнакомцев и только потом начинают переходить на русский, когда становится понятно: "Можно!". По-русски общаются близкие друзья и люди, которые доверяют друг другу. Я, конечно, не имею в виду тех, кто общались на украинском языке всю свою жизнь – я говорю о тех, кто еще вчера общались на русском. И главное: многие видят фальшь данного процесса, потому что знают: и Зеленский, и Порошенко, и Ермак, и Кличко, и Тимошенко в быту и со своим окружением общаются на русском языке. Украинский – для публики.Еще один момент. Русская культура породила большое количество общеупотребимых мемов и афоризмов. Многие классические вещи разобраны на цитаты, а ведь цитаты – это основное сырье для новых текстов в эпоху постмодернизма. Украинская культура не может похвастаться таким количеством "сырья для постмодерна". В начале 90-х процесс шел, развивался. Но казенщина его остановила.Вся эта ситуация попросту приведет к тому, что спустя десять лет русский язык в Украине станет языком протеста, языком бунта молодых против нынешнего поколения. Конфликт поколений – явление неизбежное. Конечно же, протестовать будут не из-за языка, но язык станет маркером. Это будет русский язык с вкраплением большого количества англоязычных лексем. Очень далекий от московско-питерского стандарта. Но это не будет украино-английская версия. Именно потому, что любовь к языку не должна насаждаться чиновниками и розгами.Проблема отнюдь не в Бенюке. Проблема в тупости политиков. А Бенюк – это лишь тень на стене платоновой Пещеры. На которую мы так реагируем, ибо не замечаем, что же находится там, за пределами Пещеры.Оппозиционный политик Олег ВолошинОчень ценю и уважаю Костю, но не могу согласиться с ним в принципиальном: что украинизацию Украины нужно проводить, но совсем иными методами. Возможно, для человека из украинской культурной среды это правильный посыл. Да и то. XXI век на дворе. Что важнее: потратить ребенку время на чтение мировой классики или на выискивание жемчужин в стоге сена украинской литературы? Конечно, они там есть. Но все остальное - так, средне. Иначе давно б стало частью мировой литературы, как стали произведения Милана Кундеры, Астрид Линдгрен, Иво Андрича и других представителей "неимперских" народов. Не смогли построить национальное государство в период их всеобщего строительства в конце XIX - начале XX века - значит, не судьба. Разумнее идти вместе с культурно и религиозно родственными соседями. Так же и с литературой. Дети на Украине вопреки запретам выискивают труды ведь не любых русских авторов. Не какого-нибудь соцреалиста. А Достоевского, Толстого, Чехова, Пастернака, Набокова, Пелевина, в конце концов-то, без чего в современном мире представитель любой нации не войдёт в круг образованных людей. Без чего действительно трудно в пространстве мемов и цитат. Не у каждого народа были и есть такие творцы. Ничего страшного в этом нет. Вот Зеленский запомнился дурацким нарядом. Тоже вполне себе мем.Оппозиционный политик Евгений МураевФрагмент из интервью артиста Богдана Бенюка, в котором он советует ведущей хлестать ее племянников, не желающих говорить по-украински, розгами или бить бутылкой по голове, вызвало большой резонанс даже после долгого периода агрессивной украинизации. Потому что идея, которую он предлагает, - внушать таким образом "гордость за мову" и "уважение к своей стране", - абсолютно идиотская. Страхом и побоями невозможно внушить ни то, ни другое – и у нас было целых 10 лет, чтобы убедиться в этом совершенно точно. Да и сама формула разговора просто огонь: девушка жалуется старшему товарищу, что в её семье какие-то выродки, а он рекомендует их избивать почаще, чтобы направить на путь истинный. Страхом и побоями такие, как Бенюк (кстати, без проблем снимавшийся в советском и российском кино) создали обратную ситуацию: мова стала языком ненависти, принуждения, канцеляризма и пропагандистской истерики. Это инструмент общения с государством и самозваной элитой. А когда человек понимает, что его собеседник не представляет угрозы, то переходит на привычный русский. Он никуда не делся, просто стал языком "нормального общения". Недаром ведь и Офис президента говорит по-русски. А то, что вещает Бенюк, это чистая идеология, то, что завещали Мыкола Михновский, Юрий Лыпа и прочие "угнетенные": "Услышишь вражескую мову из милых уст - отрекайся их. Умей ненавидеть". Многочисленные бенюки как заведенные повторяют гнилые идеи столетней давности, в упор не замечая, что они тоже прямо противоречат концепции свободы и "европейских ценностей". А реальности, в которой у нас никогда не было языковых проблем, тем более. Наверное, потому, что их в детстве всех до единого били бутылкой по голове, не иначе.РОссийский блогер, военкор Даниил БезсоновБогдан Бенюк призвал бить украинских детей лозиной за русский язык. Все это обсуждают, как сенсацию) Кто такой Бенюк? Украинский актёр-неудачник с украинством головного мозга. Который, как и все украинские националисты, воспринимался украинским обществом образца "до 2014 года", как юродивый, дурачок. Никто не воспринимал всерьёз эту кучку дегенератов с западной Украины. А в 2014 году эта кучка даунов снесла трусливую власть Януковича и стала править. И мстить всей Украине за то, что раньше к этим дебилам все относились, как к дебилам. Украинский парадокс - сами же украинские националисты/нацисты много лет занимаются утилизацией и демонтажом Украины.Читайте также: Вывести из игры заказчика войны. Зачем нужно перемирие на 9 мая

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