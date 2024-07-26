https://ukraina.ru/20240726/1056487978.html

Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"

Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом" - 26.07.2024 Украина.ру

Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"

России и Сербии не стоит надеяться на уважение со стороны Америки. Нет разницы, кто займет пост главы США, будь то демократ или республиканец, Трамп или Харрис.

2024-07-26T06:20

2024-07-26T06:20

2024-07-26T06:20

интервью

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россия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала директор Центра геостратегических исследований (Белград), один из самых известных в Восточной Европе политологов Драгана Трифкович.Вице-президент США Камала Харрис в четверг, 25 июля, официально объявила о своем участии в выборах президента США. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). И этим окончательно внесла своеобразную интригу в американские выборы.— Драгана, в чем феномен Камалы Харрис и сможет ли она обойти Трампа?— В принципе в ней нет ничего особенного, в том числе политического авторитета. Это подтверждают и мои знакомые аналитики из Америки, которые были на определённых функциях в Конгрессе. Единственное ее отличительное качество — то, что Харрис доверенное лицо Барака Обамы. Что касается ее кандидатуры на место Байдена тут еще до конца не все ясно. Это вынужденное решение, потому что внутри Демократической партии многие были недовольны кандидатурой Байдена, а спонсоры грозились отказать в финансировании кампании. Они ждали, получится ли аттентат на Трампа. А когда поняли, что ничего не выходит и Байден не может победить Трампа на выборах, приняли вынужденное быстрое решение: Байден написал письмо, сказав, что не будет кандидатом и предложил Камалу Харрис.Но большинство американцев ее не любят, у нее нет личной харизмы и политического авторитета, как я сказала. То есть шансов на победу у Харрис практически нет.Исходя из этого, не понятно до конца, что будет дальше. Есть версии, что Обама поддержит Хиллари Клинтон как кандидата, либо жену Мишель. Потому что самые главные политики Демократической партии — это Хиллари Клинтон и Барак Обама.— Как считаете, удастся ли фальцифицировать выборы сейчас, как это было в 2020 году в США?— Я считаю, что Демократическая партия только на это и рассчитывает.Если Трамп останется в избирательной гонке (потому что американцы думают, что будет еще одно покушение на него до конца выборов, а, возможно, и после), демократам придется искать более сильного кандидата, нежели Камала Харрис, чтобы получить возможность через предвыборные манипуляции победить в президентской гонке.Они уже начали подготовку, особенно в штатах, где у Демократической и Республиканской партий равноценная поддержка избирателей. Такие штаты называют Swing State, и они играют важную роль в общем результате.[Swing State, колеблющийся штат (также фиолетовый штат) — штат, в котором накануне выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий.Это понятие из избирательной практики США, где из-за мажоритарной избирательной системы все без исключения выборщики от отдельно взятого штата традиционно голосуют за победившего в нём кандидата.]Поэтому я считаю, что Демократическая партия особенно готовится к этому, и ее представители уверены, что без этого они не смогут победить. В данный момент у них нет человека, который смог бы Трампа победить легальным путем.— Какова в этой истории роль deep state, о котором последнее время постоянно говорят все эксперты?— Я считаю, что транснациональные глобальные элиты (которые сильнее внедрены в Демократическую, нежели Республиканскую партию) тоже оказывают свое влияние.Видно, что идет идеологическая борьба внутри Америки. Одна часть американцев поддерживает политику протекционизма, расового и сексуального меньшинств, феминизм — такие либеральные ценности. С другой стороны, есть консервативные избиратели, которые поддерживают традиционные ценности и республиканскую партию.При этом после безуспешного покушения на Трампа, очевидно, что его одобрение в обществе выросло. Для Демократической партии и поддерживающих ее транснациональных элит, это, конечно, неудобно.— В Сербии исторически любят Трампа, как говорят мои коллеги из этой страны. Надеются ли сербы на него? Будут ли называть Трампа "великим сербом", как думаете?— К сожалению, у нас [в Сербии] есть наивные мысли у людей, что, если Трамп победит, это будет более удобно для позиции Сербии. Я считаю, что это ошибочные мысли. Фактически для нас разницы нет, будут во главе США демократы или республиканцы, Байден или Трамп, Харрис или Вэнс. Это больше влияет на внутреннюю политику — консерваторы или либералы у власти.Что касается международных отношений и претензий США быть мировым центром глобализации, я считаю, тут вряд ли стоит ожидать быстрых перемен.Трамп во время своего президентства тоже требовал от сербов признать независимость Косова. В этот период США и Сербия подписали одно из негативных для сербской конституции соглашений — Вашингтонский договор. Произошёл скандал с Вучичем, когда при посещении Белого дома ему выказали неуважение и приняли очень плохо.— А России чего стоит ожидать, если придёт Трамп?— Я считаю, того же самого.Ведь именно Трамп уничтожил важный стратегический Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который подписали Рейган и Горбачёв во время детанта в отношениях. Кроме того, при Трампе во главе США отправляли оружие на Украину и шла острая агрессивная риторика.Поэтому, что касается сербов и русских, для нас разницы нет, кто займет пост главы Америки, будь то демократ или республиканец. Нам не стоит надеяться на их доброжелательность и уважение.Тем не менее быстрая мультиполяризация мира должна повлиять в каком-то смысле на американскую внешнюю политику.— "Мирная миссия" Орбана, "мирный план" Джонсона. Глава МИД Украины Кулеба заявил в Пекине, что Украина готова вести переговоры с Россией. Что происходит? Действительно ли Запад готовится к миру с Россией?— Не надо забывать, что, несмотря на все инициативы по миру, все равно идет гонка вооружений и подготовка НАТО к войне с Россией. Они открыто заявляют об этом.Я считаю, что это связано с выборами в Америке, которые влияют на судьбы и конфликты. Потому что многие войны в мире возникают по желанию транснациональных структур, которые десятилетиями получают от этого выгоду. Есть финансовые, военные, политические лобби.НАТО является ударом кулаком транснациональных элит. А сейчас стоит вопрос, что будет с этой структурой.Во-первых, если в США победят республиканцы и Трамп — видно, что им НАТО не нужно.Во-вторых, война на Украине показала, что НАТО не всесильная организация, как они себя пиарили. Она лишь способна уничтожать маленькие страны, которые слабее: бомбить Сербию, Югославию, Ливию и так далее.Поэтому в Европе многие страны беспокоятся о собственной безопасности. Что дальше будет? Им не особенно хочется воевать с Россией. Они увидели, что не могут победить русских на поле боя, как рассчитывали. Украина потеряла свои силы. И что делать сейчас, в Европе не знают.Поэтому начинают появляться такие мысли и идеи, что надо быстрее подписывать мирное соглашение с Россией.О том, почему ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине не стоит ожидать, в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность.

https://ukraina.ru/20240408/1054374482.html

https://ukraina.ru/20240722/1056391142.html

https://ukraina.ru/20240725/1056463044.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, нато, сша, россия, сербия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, украина, сво, демократическая партия, республиканская партия